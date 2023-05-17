«Аэрофлот» призвал внести около 100 изменений в салоны новых Ту-214

Компания «Аэрофлот» призвала внести около 100 изменений в салоны новых Ту-214

«Аэрофлот» предложил внести 99 изменений в салон новых самолетов Ту-214, стоимость которого составляет 500 млн рублей за единицу, сообщают в ОАК.

Согласно рабочей переписке между перевозчиком и производителем в апреле 2023 года, главными нововведениями являются предложения по изменению пассажирских кресел, сервисной панели пассажиров, кухни и освещения, системы развлечения, дверей, передает РБК.

Так, перевозчику предлагается увеличить объем багажных полок, чтобы чемоданы размещались поперек «на боку» и на одну полку влезало до шести чемоданов cabin size (не больше 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту). При этом отмечается, что эргономика доступа к креслу в этом случае ухудшится.

Кроме того, по словам директора группы корпоративных рейтингов АКРА Александра Гущина, если правила провоза багажа авиакомпании подразумевают возможность взять с собой в салон ручную кладь, которая не будет помещаться на полках, это приведет к резкому снижению лояльности пассажиров.

Также «Аэрофлот» просит установить под спинкой кресел бизнес-класса опускающуюся подножку для пассажира, сидящего в следующем ряду, в столиках – подставки для телефона или планшета. Тем не менее, эти просьбы также сочтены невыполнимыми.

Помимо прочего, авиакомпания попросила привести аварийно-спасательное оборудование Ту-214 в соответствие с западным оборудованием, которое используется в «Аэрофлоте». На что специалисты «Туполева» замечают, что импортное оборудование в Россию поставить проблематично из-за санкций, однако его можно заменить российскими аналогами.

Также «Аэрофлот» просит использовать оборудование стандарта ATLAS на кухне, однако сталкивается с той же проблемой, так как подобное оборудование не поставляется в Россию из-за санкций. Вместо него предлагается российский аналог для повышения комфортности и сервиса на борту самолета.

Как отметил гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий, выставление подобных требований является нормальной практикой, особенно с учетом того, что «Аэрофлот» – стартовый заказчик, который собирается приобрести много самолетов.

Старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов, в свою очередь, указал, что авиакомпании прекрасно понимают, что пассажира не волнует легкость обслуживания и топливная эффективность самолета, однако неудобный салон в любом случае будет постоянным предметом обсуждения.

«Вместо того чтобы бороться с этими претензиями маркетингом, лучше заранее попробовать внести изменения в салон», – подчеркнул он.

Как добавил гендиректор компании «Центр авиационных технологий и интерьера» (ЦАТИ) Сергей Павлов, интерьер Ту-214 – разработки тридцатилетней давности, поэтому вполне объяснимо, почему сейчас возникают вопросы о необходимости модернизации самолета.

Представители авиакомпании и ОАК подтвердили, что стороны продолжают обсуждать параметры интерьера пассажирского салона Ту-214.

Ранее в ОАК заявили, что движутся в графике планов по импортозамещению самолетов Sukhoi Superjet и МС-21, несмотря на сдвинутые на два года сроки.