МВД объявило в розыск соучастника убийства Татарского

МВД объявило в розыск соучастника убийства военкора Татарского Юрия Денисова

Гражданин Украины, член диверсионно-террористической группы Юрий Денисов, являющийся соучастником убийства военкора Владлена Татарского, объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД.

Как указано в базе ведомства, в розыск объявлен Юрий Михайлович Денисов, дата рождения 13 августа 1987, место рождения – город Снежное, Донецкая область. Разыскивается по статье УК РФ, передает ТАСС. При этом статья, по которой ведется розыск, не указана.

Ранее Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов Дарью Трепову, фигурантку дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский; в перечень также попал Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство.

ФСБ и СК установили соучастника убийства Татарского, им оказался гражданин Украины Юрий Денисов. Он по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина.

Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадали более 40 человек.