Маск предсказал тяжелый год для мировой экономики и банкротство многих компаний

Мировую экономику ожидает сложный год, множество компаний обанкротятся, считает американский предприниматель Илон Маск.

Маск отметил, что принадлежащая ему компания Tesla не защищена от глобальной экономической среды, передает ТАСС со ссылкой на издание MarketWatch.

Тем не менее он считает, что 12 месяцев спустя макроэкономическую ситуацию ожидает разворот. Маск выразил уверенность, что у долгосрочных инвесторов Tesla «все будет хорошо».

Предприниматель сообщил, что слухи о его намерении покинуть пост главы Tesla недостоверны.

Также он отметил, что Tesla готовит к выпуску два новых продукта. По его словам, они будут «на голову выше всего, что есть на рынке». О каких разработках идет речь, не уточняется.

Ранее Маск предупредил, что использование доллара как оружия приводит к тому, что американская валюта перестанет использоваться в международных расчетах.

