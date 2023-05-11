Глава правящей партии Грузии назвал отмену российских виз «односторонним решением»

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил о «конституционной обязанности» учитывать интересы «около миллиона» соотечественников, которые проживают в России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя телекомпании «Имеди» решение России отменить визы для граждан Грузии и восстановить прямое авиасообщение, Ираклий Кобахидзе сказал, что «Конституция обязывает власти Грузии помогать диаспоре в связях с родиной».

При этом он подчеркнул, что санкции России против Грузии и их отмена не имеют никакого отношения к позиции Тбилиси.

«До миллиона грузин, которые живут в России, приезжают на родину через другие страны. Это делает путь домой дороже, создает дискомфорт. В 2019 году Россия, отменив рейсы в Грузию, фактически ввела против них наказание, а сейчас отменила его в пользу наших соотечественников. Это одностороннее решение, поэтому мы не имеем к нему никакого отношения», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что Грузия не вводит санкции против России потому, что «в реальности это санкции против собственного народа».

Как сказал Ираклий Кобахидзе, если бы Грузия ввела прямые санкции против России, то получила бы в 2022 году не рост экономики в 10%, а падение до 18%.

По его словам, политика «Грузинской мечты» «основана на прагматизме», что «позволило не допустить открытия в стране второго фронта.

Он также подчеркнул, что нет ни одного факта обхода Россией с помощью Грузии международных санкций.

Комментируя требование оппозиции объявить мораторий на приобретение россиянами недвижимости в Грузии до 31 декабря 2024 года, глава правящей партии назвал эту инициативу «ксенофобской» и сравнил это с «либеральным фашизмом».

Он предположил, что с началом туристического сезона оппозиция попытается посеять в обществе панику из-за прибытия граждан России, но заявил, что этого власти не допустят.

«Власть контролирует обстановку, все обеспечено по вопросам безопасности, – заявил лидер правящей «Грузинской мечты». – Мы не допустим ксенофобской кампании по этническому признаку. Грузия гордится своей толерантностью».

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Россия упростила жизнь миллиону грузин.