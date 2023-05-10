Сирия и Саудовская Аравия решили возобновить работу дипмиссий

В МИД Сирии и Саудовской Аравии сообщили о решении двух стран возобновить работу дипмиссий

МИД Саудовской Аравии объявил, что возобновит работу посольства в Сирии. Официальный источник в МИД Сирии сообщил, что САР также решила возобновить работу своей дипломатической миссии в Саудовской Аравии.

В Twitter (соцсеть заблокирована в России) МИД Саудовской Аравии указывается, что решение принято с учетом «братских связей» между странами и возвращения Сирии в Лигу арабских государств. Возобновление работы посольства должно помочь «развитию общеарабской деятельности и укреплению мира», передает ТАСС.

В свою очередь, источник Al-Ikhbariya также указал на «глубокие связи и общую принадлежность народов» двух стран к арабскому миру. Он подчеркнул веру Сирии в необходимость развивать отношения между арабскими государствами, передает РИА «Новости».

Напомним, главы внешнеполитических ведомств стран – членов Лиги арабских государств на состоявшемся в воскресенье заседании приняли решение о возвращении Сирии в региональную организацию.