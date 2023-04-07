Арбенина прокомментировала отмену концертов текстом песни «Гавань»

Арбенина прокомментировала отмену своих концертов в России текстом песни «Гавань»

Российская певица Диана Арбенина после того, как в России начали отменять ее концерты, прокомментировала происходящее текстом песни «Гавань» из пластинки «Невыносимая легкость бытия».

Пост она опубликовала в соцсети. Публикация содержит следующие строки из песни: «Не бойся и стой на своем» и «Прорвемся, и к черту покой», передает RT.

Саму причину отмены концертов певица объяснять не стала.

Ранее сообщалось, что концерты Арбениной отменили в Казани и Ульяновске.