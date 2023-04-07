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Кержаков признался в отъезде из России из-за «происходящего вокруг»
Футболист Александр Кержаков признался, что уехал из России из-за сложившейся обстановки вокруг
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Футболист и тренер Александр Кержаков заявил, что не считает эмиграцией отъезд из России, которую покинул из-за «тяжести от осознания масштабности всего происходящего».
Кержаков в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна признался, что с женой они поняли, что хотели бы уехать от всего и побыть где-то далеко, но не сбежать и не откреститься от России, переедает Championat.com.
По словам футболиста, ему стало очень тяжело от понимания и осознания масштабности происходящего, и поэтому он уехал. Кержаков подчеркнул, что ему сложно говорить, что его не устраивает в России, чтобы это ни на что не повлияло.
«Мне страшно. Я не мог в это поверить никогда в жизни, что такое возможно», – признался Кержаков.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем новая волна эмиграции сильно проигрывает «старой».
Рогов раскрыл детали будущего наступления ВСУ к Азовскому морю
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План приазовского наступления ВСУ составлен американскими и британскими кураторами, киевские военачальники являются пешками в этой игре, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный являются пешками в этой игре и озвучивают лишь только то, что им указали, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что главная роль в этом плане отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населенные пункты.
«Главной является необходимость разрезать сухопутный коридор и (прервать) снабжение российской группировки. Наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, затем пойдут штурмовые группы с бронетехникой», – заметил он.
Резюмируя, Рогов отметил, что российским военным известно об этом плане и о подготовке противника.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
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Пентагон начал расследование утечки секретных документов по Украине
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх сообщила о расследовании утечки документов о вооруженных силах Украины
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Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности украинских войск, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх сказала, что ведомство в курсе появившихся в соцсетях сообщений и «изучает этот вопрос», передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Несколько дней назад документы попали в Twitter (соцсеть заблокирована в России) и Telegram. Оценка военной обстановки в них приводится по состоянию на март. При этом в документах нет конкретных боевых планов, в частности, когда и где ВСУ собираются наступать. Однако данные позволяют судить об украинских воинских частях, оборудовании и обучении.
В документах сообщается, что половина из 12 боевых групп, которые тренируются в странах НАТО, должны были завершить обучение к 31 марта, еще три бригады – к 30 апреля. Численность этих групп, по мнению американских аналитиков, составляет от 4 до 5 тыс. солдат. Есть упоминания о расходах на РСЗО HIMARS – Пентагон не сообщал, как быстро ВСУ используют боеприпасы для этих систем, но в документах есть эта информация.
Белый дом работал над удалением секретных документов из общего доступа, но по состоянию на вечер четверга администрации США добиться этого не удалось.
Напомним, утечка данных произошла перед запланированным наступлением Украины. Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
NYT: США ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
New York Times: В Вашингтоне ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
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Соединенные Штаты передавали Киеву информацию о территориальном расположении военных баз России, чтобы ВСУ получили возможность подобраться близко к российским генералам с целью их убийства, пишет The New York Times.
Такие данные Белый дом предоставлял Киеву на протяжении всего конфликта. Развединформация в режиме реального времени позволяла украинцам атаковать российских военных, убивать высокопоставленных военных и отводить поставки боеприпасов дальше от российской линии фронта, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
Кроме того, авторы материала подчеркнули, что в связи с обнародованным фактом утечки данных обмен разведданными между Америкой и Украиной ослабится.
Напомним, утечка данных произошла перед запланированным наступлением Украины. Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Позднее Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности украинских войск.
ВКС нанесли удар по переброшенной Киевом в Херсонскую область морской охране
Представитель группировки ВС России «Днепр» Рулев сообщил об ударе по переброшенной к Херсону одесской морской охране
Украина перебросила в Херсонскую область одесскую морскую охрану, российская авиация поразила пункт временной дислокации отряда, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Днепр» Андрей Рулев.
Рулев сообщил, что в результате удара оперативно-тактической авиации в районе населенного пункта Велетенское «безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек». Также российская артиллерия в контрбатарейной борьбе уничтожила украинские кочующие минометные расчеты у Берегового и Никольского, передает РИА «Новости».
Напомним, Вооруженные силы России уничтожили две украинские гаубицы на правом берегу Днепра в Херсонской области, а также ликвидировали более 20 украинских националистов.
Politico признала провал попытки Макрона изменить позицию Китая по Украине
Politico указала на отсутствие признаков изменения позиции Пекина по Украине после визита Макрона в Китай
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Президент Франции Эммануэль Макрон не смог убедить китайского лидера Си Цзиньпина изменить позицию по ситуации на Украине, сообщают СМИ.
Как пишет Politico, Си Цзиньпин не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции». Издание пишет, что Макрон добивался от Си Цзиньпина осуждения России, но китайский лидер вообще не упомянул Россию, передает РИА «Новости».
Кроме того, Politico указала, что Макрон говорил почти вдвое дольше Си Цзиньпина на пресс-конференции, что можно считать «оплошностью» в протоколе. При этом китайский лидер, как отмечает издание, временами выглядел нетерпеливым и раздраженным и тяжело вздыхал, пока Макрон говорил.
Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация с Украиной пока сложная.
Офицер американской разведки назвал главный просчет Запада в отношении СВО
Экс-разведчик морской пехоты США Риттер счел главным просчетом Запада мнение о якобы бездействии России в ходе СВО
Главный просчет западных аналитиков в отношении хода специальной военной операции на Украине заключается в том, что они думают, будто Россия бездействует, хотя российские войска уничтожают украинских военных и технику, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер указал на огромные потери вооруженных сил Украины. По его словам, «Путин – мастер побеждать». Риттер отметил, что порой «победа требует терпения», главное – «избегать ловушек» и не допускать «опрометчивых поступков».
Кроме того, Риттер указал на успех главы российского государства в Сирии, где удалось противостоять террористам и вернуть захваченные ими территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что СВО продолжается, так как остается пока «единственным средством достижения тех целей, которые стоят» перед Россией.
Президент Бразилии: НАТО не должно находиться у границ России
Президент Бразилии Лула да Силва выступил против «размещения» НАТО у границ России
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НАТО не должно иметь возможность разместиться у границ России, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
По мнению президента, этот вопрос мог бы стать одним из пунктов мирных переговоров по ситуации на Украине. При этом, как заявил Лула да Силва, всем сторонам следует пойти на уступки. Он сказал, что «Крым, возможно, даже обсуждать не стоит», но ситуацию с другими регионами нужно «переосмыслить». Однако, подчеркнул президент Бразилии, глава украинского государства Владимир Зеленский тоже не должен «рассчитывать на все, что пожелает», передает ТАСС.
Бразилия считает, что ЕС и США не следовало «вступать в войну так скоро», не попытавшись организовать переговоры. Как заявил Лула да Силва, «вести мирные переговоры очень непросто», для их начала «требуется смелость». Он заявил, что Бразилия выступает за «территориальную целостность всех государств» и не поддерживает специальную военную операцию России на Украине. Лула да Силва полагает, что Москва и Киев «ждут, что кто-то со стороны пригласит их к переговорам».
Напомним, российский лидер Владимир Путин провел встречу с советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом. Сообщалось, что Лула да Силва намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай.
Российские войска за сутки уничтожили более 300 украинских военных
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Российские войска за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили 325 украинских военных, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречная, Песчаное и Масютовка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, говорится в Telegram-канале Минобороны.
На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка Луганской народной республики. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходная минометная установка «Нона», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск за сутки уничтожены более 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Марфополь и Загорное Запорожской области.
Кроме того, пресечена попытка штурмовой группы противника контратаковать в направлении населенных пунктов Водяное и Никольское Донецкой народной республики. За сутки на данных направлениях уничтожено до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица «Акация».
Средствами противовоздушной обороны перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Кременная и Ковалевка Луганской народной республики, Никольское, Новоселовка и Пески Донецкой народной республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3684 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8554 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4515 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9319 единиц специальной военной автомобильной техники.
Накануне сообщалось, что потери ВСУ за сутки составили более 580 военнослужащих и наемников.
Пушилин рассказал о попытке ВСУ «перефокусироваться» с Артемовска на Авдеевку
Пушилин сообщил о попытке ВСУ «перефокусировать свое внимание» с Артемовска на Авдеевку
Вооруженные силы Украины пытаются «понемногу перефокусировать свое внимание» с Артемовска на Авдеевку, где российские войска продвигаются достаточно успешно, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Как сообщил Пушилин, «по окрестностям Авдеевки» продвигается российский первый армейский корпус – «там ребята прямо специалисты, они делают порой невозможное», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 1».
Кроме того, по словам Пушилина, «горячей точкой» является Угледар, хотя боевые действия там перешли к «позиционному противостоянию». «Но там все равно сейчас горячая точка, стратегически важная. Ну и Марьинка», – сказал он.
Напомним, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ начали переводить резервы из Артемовска на Краснолиманское направление. В самом Артемовске ВСУ организовали оборону в западных кварталах. Российские подразделения уничтожили колонну бронетехники ВСУ, которая пыталась попасть в Артемовск.
Российские войска за сутки уничтожили более 370 украинских военных
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Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Синьковки и Кисловки Харьковской области. За последние сутки ликвидированы порядка 30 военнослужащих, а также гаубица Д-30, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами штурмовой авиации и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение противнику у Тернов Донецкой народной республики (ДНР). Потери украинцев составили более 50 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожены три танка, три бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также ликвидированы около 260 военнослужащих.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Новомихайловки и Угледара ДНР. Потери противника за прошедшие сутки на этих направлениях составили до 20 военнослужащих и гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
В ходе огневого поражения на Херсонском направлении за сутки уничтожены 14 украинских военнослужащих, две самоходные артустановки «Гвоздика» и самоходная артиллерийская установка «Акация».
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 86 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах, сообщил Конашенков.
Под Новобериславом Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады теробороны. А в районах пунктов Ивановка ДНР и Новолюбовка Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, перечислили в Минобороны.
Средствами ПВО за сутки перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS. Также уничтожены 11 украинских беспилотников рядом с пунктами Ольгинка, Привольное ДНР, Новокраснянка, Кармазиновка ЛНР и Ремовка Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Мишустин сообщил о подготовке постановления о профобразовании для участников СВО
Мишустин сообщил о подготовке кабмином постановления о дополнительном профессиональном образовании участников СВО
В скором времени кабмином будет принято постановление о дополнительном профессиональном образовании участников специальной военной операции России на Украине и членов их семей, сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.
Минтруд предложил проект постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в документы, определяющие порядок «профессионального обучения отдельных категорий граждан», включая участников СВО. Кабмин вскоре примет это постановление, передает ТАСС.
Участники СВО и члены их семей смогут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. Как сообщил Мишустин, при устройстве этих людей на работу работодатель сможет получить компенсацию на их зарплату. Финансирование «полностью предусмотрено в бюджете», сказал премьер.
Комментируя указ главы российского государства Владимира Путина о фонде «Защитники Отечества», Мишустин отметил, что фонда будет в том числе обеспечивать обучение, переобучение, повышение квалификации, содействие занятости. По словам премьера, фонд покажет отношение России к участникам СВО и их семьям, он позволит этим людям получить «все то, что по закону положено», в «очень дружественном, комфортном режиме».
Мишустин выразил уверенность, что в режиме «одного окна» фонд проработает и вопросы, касающиеся трудоустройства, повышения квалификации, дополнительного профессионального образования.
Напомним, Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО.
Кремль спросили об инициативе Ватикана о пасхальном перемирии
В Кремле не слышали о предложении папы Римского Франциска о двухнедельном пасхальном перемирии
Кремль не будет комментировать информацию о предложении папой Римским Франциском ввести пасхальное перемирие в зоне проведения спецоперации ввиду отсутствия официальных заявлений из самого Ватикана, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле не считают нужным комментировать, так как предложение понтифика не было предложено в виде конкретного документа, передает ТАСС.
Отметим, что, по словам председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, понтифик предложил такое перемирие в личном разговоре, так как эта тема для Франциска очень важна и он попросил от его лица объявить об этом.
«В честь празднования Пасхи и светлых пасхальных недель» католиками и православными с 9 апреля сроком на две недели папа Римский предложил ввести двухнедельное перемирие в зоне военных действий на Украине и в новых регионах России.
Напомним, в январе Россия предложила ввести рождественское перемирие. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что рождественское перемирие со стороны России рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск.
В тот же момент российское министерство обороны сообщало об украинских обстрелах после наступления режима прекращения огня.
Минкультуры Ставрополья решило рассмотреть обращения об отмене концертов Басты
Министерство культуры Ставропольского края рассмотрит поступившие от местных жителей обращения об отмене концертов рэпера Басты (Василия Вакуленко), сообщили в министерстве.
По информации ведомства, поступило шесть обращений об отмене концертов Басты от разных заявителей, все они будут рассмотрены, находятся в работе, передает РИА «Новости».
В министерстве отметили, что заявители просят отменить концерты исполнителя в связи с его высказываниями о спецоперации.
Напомним, в 2021 году концерт российского рэпера Василия Вакуленко (Басты) в Киеве сопровождался пикетом националистов, которые жгли файеры и призывали запретить на Украине выступления артистов из России.
Историк: Россия в ходе СВО вновь отстаивает свободу Крыма
Историк Макушин провел параллели между СВО и советской операцией по освобождению Крыма от нацистов
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Россия в рамках СВО защищает Крым от нацистов, воюя против объединенного Запада. То же самое происходило и во время Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Макушин. 79 лет назад началась Крымская операция СССР против гитлеровских войск.
«8 апреля 1944 года началась Крымская стратегическая наступательная операция, то бишь – окончательное освобождение полуострова от гитлеровских войск. Операции предшествовали долги и кровопролитные бои», – напомнил член Российского военно-исторического общества Александр Макушин.
«Немецкое командование изначально прекрасно понимало: владея Крымом, они будут держать под контролем весь Черноморский бассейн. Собственно, тут прямые параллели с современностью. Переворот и конфликт на Украине в 2014 году начались из-за того, что украинские политики при непосредственном участии Вашингтона захотели разместить в Крыму военные базы нашего стратегического противника – НАТО», – отметил он.
«Тогда СССР противостоял не только Германии, но всей объединенной Европе, военно-промышленный потенциал которой весьма превосходил советский. То же самое мы видим и сейчас: Россия в ходе спецоперации ведет бои не только с ВСУ, но с объединенным Западом, куда теперь входит не только Европа, но и США», – подчеркнул собеседник.
«Кстати, тогда помимо немцев нам противостояли части румынских войск, итальянцы и батальоны коллаборационистов. Как видите, параллели и здесь с нынешней СВО очевидные», – детализировал историк.
«В 40-е годы прошлого века нацисты планировали установить в Крыму режим по уничтожению русского населения. В 2014 году Украина, США и ЕС также не отказались от планов по полной дерусификации полуострова. Запад и в наше время открыто пестует нацизм и русофобию. Все это стало причинами подъема пророссийских движений в Крыму и далее перекинулось на Донбасс», – добавил эксперт.
«Все мы помним, как «Правый сектор*» (запрещен в РФ) формировал для отправки в Крым «поезд дружбы» с боевиками, чтобы силой подавить пророссийские настроения. В Севастополе в ответ на эту угрозу тогда сформировалось народное ополчение. Также мы помним нападения на «антимайдановцев». Поэтому, как в 1944, так и сейчас в ходе СВО, – наши бойцы отстаивают свободу Крыма от нацистов», – указал спикер.
«Крым – это наш исторический рубеж. И никакого другого варианта для России нет и быть не может», – резюмировал Макушин.
Напомним, в планах нацистов Крым после его захвата должен был превратиться в немецкую колонию «Готенланд». На его территорию хотели переселить германцев, а большую часть местного населения уничтожить, сообщает портал «Победа».
В Крыму нацистами были созданы концентрационные и фильтрационные лагеря, тюрьмы. Гитлеровские охранные и карательные подразделения проводили геноцид. Перед бегством с полуострова они устроили расправу над жителями Старого Крыма. 12 апреля 1944 года они убили 584 мирных жителя – женщин, детей, стариков.
Крымская операция проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта и Приморской армии. Им помогали Черноморский флот и Азовская флотилия.
Результатами операции стали полный разгром 17-й армии вермахта, полное освобождение Крыма и главной базы Черноморского флота – Севастополя, который в 1941 – 1942 годах героически держался в осаде 250 дней.
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Задержанного под Брянском украинского пилота обвинили в незаконном пересечении границы
Украинскому пилоту, который потерпел крушение в Брянской области на легкомоторном самолете и был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ и Росгвардии, вменяется незаконное пересечение границы, сообщили в областном суде.
В суде уточнили, что мера пресечения пилоту будет избрана сегодня Советским районным судом. Ему вменяют пересечение госграницы России без действительных документов на право въезда или выезда, передает ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что в Брянской области рухнул легкомоторный самолет. Выживший пилот пытался скрыться, но был задержан.
Украинский пилот, задержанный в Брянской области, во время допроса рассказал, что выполнял задание ВСУ за 50 тыс. гривен.
Авиаэксперт указал на ложь задержанного в Брянской области украинского летчика.