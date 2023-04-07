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Главу Управления судебного департамента Ростовской области арестовали по делу о взятке
Глава Управления судебного департамента Ростовской области Рощевский арестован по делу о взятке в особо крупном размере
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Начальник Управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский арестован на два месяца по делу о взятке в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Как сказали в пресс-службе, суд удовлетворил ходатайство СК и избрал Рощевскому меру пресечения в виде заключения под стражей на срок два месяца, ему предъявлено обвинение по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что сотрудник ГУ ФСИН по Ростовской области подозревается в получении взятки от заключенного в размере 100 тыс. рублей.
Уничтожена пытавшаяся прорваться в Артемовск колонна турецкой бронетехники ВСУ
Российские военные уничтожили пытавшуюся прорваться в Артемовск колонну турецкой бронетехники ВСУ
Российские подразделения уничтожили колонну турецкой бронетехники ВСУ, которая пыталась проехать в Артемовск (украинское название – Бахмут), сообщили военкоры.
Колонна бронеавтомобилей Kirpi ВСУ пыталась проехать в Артемовск по одной из проселочных дорог, но была уничтожена российскими военными, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что около десяти единиц уничтожено и увязло в грязи, среди них как минимум четыре турецких MRAP.
Ранее в Сети появилось видео сожженной западной бронетехники ВСУ, уничтоженной после попытки атаковать позиции Российской армии.
Около 300 жителей Германии решили переехать в Нижегородскую область
Около 300 жителей Германии заявили о готовности переехать в Нижегородскую область
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Готовность к переезду в Нижегородскую область в 2023 году выразили около 300 жителей Германии, сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.
По ее словам, в марте поступило письмо от граждан Германии, которые просили помочь соотечественникам в переезде на постоянное место жительства в Нижегородскую область, а также оказать помощь в трудоустройстве, передает ТАСС.
Она добавила, что готовность переехать выразили 300 человек, но это число может вырасти к концу 2023 года.
«Это связано с тем, что жители Германии видят огромный потенциал в сотрудничестве с Нижегородской областью», – цитирует Гусеву пресс-служба правительства региона.
В числе готовых к переезду есть представители технических профессий, связанных с металлообработкой, а также специалисты автопрома и судостроения, представители строительной отрасли и работники сельского хозяйства.
Решение о переезде появилось после участия граждан Германии в проекте «Автопробег дружбы». Гусева заявила, что удалось выявить потребность в создании государственной программы для поддержки тех, кто хочет жить в России.
В Минобороны привели подробности уничтожения Киевом украинских пленных
Минобороны: Киев намеренно уничтожает бойцов ВСУ, чтобы заставить их держать позиции
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Украинская сторона специально убивает собственных военнослужащих огнем артиллерии, чтобы те не оставляли занимаемые позиции и не отступали, заявили в Минобороны России.
В среду подразделения Южной группировки войск у поселка Авдеевка в ДНР проводили активные действия по захвату опорного пункта ВСУ. Командир подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился к российскому командованию, сообщив о добровольной сдаче 14 человек, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Для безопасного вывода украинских военных из опорного пункта боевые действия приостановили, огонь был полностью прекращен.
Бойцов ВСУ разместили в блиндаже до утра, чтобы потом вывезти их в тыл российской группировки. Ночью ВСУ провели артобстрел по блиндажу, было выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов. Все 14 сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты, заключили в министерстве.
В начале февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что бойцы ВСУ попытались дезертировать с позиций у Макеевки, но их остановили огнем заградительного отряда украинские военные. Погибло трое военнослужащих.
Названы условия разговора Си Цзиньпина с Зеленским
Фон дер Ляйен: Си Цзиньпин готов переговорить с Зеленским, когда позволит время
Председатель КНР Си Цзиньпин проведет беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским тогда, когда «условия и время будут подходящими», заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после переговоров с китайским политиком.
Си Цзиньпин заявил в ходе беседы, что готов переговорить с Зеленским, «когда условия и время будут подходящими», сказала фон дер Ляйен, передает ТАСС
Ранее Зеленский заявлял, что готов принять Си Цзиньпина в Киеве, руководителю КНР направлено соответствующее приглашение.
Фигурантка дела Трампа порноактриса Дэниэлс заступилась за экс-президента
Фигурантка дела Трампа порноактриса Дэниэлс считает, что экс-президент США не заслуживает тюрьмы
Фигурантка дела против экс-президента США Дональда Трампа порноактриса Сторми Дэниэлс заявила, что не верит в то, что экс-глава Белого дома заслуживает тюремного заключения.
По ее словам, она не думает, что преступления Трампа против нее заслуживают лишения свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.
Актриса добавила, что не боится давать показания, так как ей нечего скрывать, и она не боится говорить правду.
Напомним, ранее Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации из-за выплат двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание. Политику грозит 136 лет лишения свободы. Сам Трамп отверг все обвинения.
Путин поставил задачу военным прекратить украинские обстрелы Донбасса
Президент Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным назвал задачей военных, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса.
«Задача всех наших военных формирований – сделать так, чтобы вообще обстрелов не было», – цитирует ТАСС Путина.
Также президент заявил, что ВСУ нужно отодвигать с линии соприкосновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим, передает РИА «Новости».
В свою очередь Пушилин заявил Путину, что в ДНР усилили систему ПВО. По его словам, украинские обстрелы уменьшились примерно в два раза.
Президент Владимир Путин начал рабочую встречу с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным в Кремле.
Днем ранее, 5 апреля, руководители всех четырех новых регионов России очно присутствовали на заседании Совета Безопасности. Вместе с главой государства они находились в ситуационном центре Кремля.
Пентагон начал расследование утечки секретных документов по Украине
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх сообщила о расследовании утечки документов о вооруженных силах Украины
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Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности украинских войск, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх сказала, что ведомство в курсе появившихся в соцсетях сообщений и «изучает этот вопрос», передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Несколько дней назад документы попали в Twitter (соцсеть заблокирована в России) и Telegram. Оценка военной обстановки в них приводится по состоянию на март. При этом в документах нет конкретных боевых планов, в частности, когда и где ВСУ собираются наступать. Однако данные позволяют судить об украинских воинских частях, оборудовании и обучении.
В документах сообщается, что половина из 12 боевых групп, которые тренируются в странах НАТО, должны были завершить обучение к 31 марта, еще три бригады – к 30 апреля. Численность этих групп, по мнению американских аналитиков, составляет от 4 до 5 тыс. солдат. Есть упоминания о расходах на РСЗО HIMARS – Пентагон не сообщал, как быстро ВСУ используют боеприпасы для этих систем, но в документах есть эта информация.
Белый дом работал над удалением секретных документов из общего доступа, но по состоянию на вечер четверга администрации США добиться этого не удалось.
Напомним, утечка данных произошла перед запланированным наступлением Украины. Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Фристайлистке Добровой диагностировали сотрясение мозга после драки в Сочи
Призера Кубка Европы по ски-кроссу Марию Доброву и ее молодого человека, серебряного призера чемпионата России по ски-кроссу Артема Набиулина избили в Сочи, у спортсменки диагностировали сотрясение мозга.
Нападение произошло возле гостиницы в Сочи, где они остановились, конфликт начался со ссоры с неизвестным мужчиной и его спутницей, рассказала Доброва ТАСС.
Мужчина начал бить Набиулина, тогда спортсменка попыталась оттолкнуть нападавшего. В этот момент, по словам Добровой, девушка атаковавшего подбежала и разбила ей голову бутылкой пива.
После этого пострадавшая упала. Врачи зашили молодому человеку бровь, а ей – голову, у Добровой диагностировали сотрясение мозга.
Спортсмены решили не обращаться в полицию. В Федерации фристайла России указали, что они уже уехали из Сочи.
Предотвращена попытка прорыва госграницы России диверсантами ВСУ
В Минобороны рассказали о предотвращении попытки прорыва госграницы диверсантами ВСУ
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ВС России пресекли попытку прорыва диверсионной группы ВСУ госграницы в Брянской области, заявил представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Около 8.30 утра подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом Пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Случаевск, сообщил Конашенков, передает ТАСС.
В ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет.
Кроме того, на Купянском направлении пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Действия ДРГ пресечены у поселков Новоселовское, Артемовка (ЛНР), Першотравневое (Харьковская область)
Он также сообщил об уничтоженной живой силе противника на Купянском направлении – свыше 50 украинских военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Рогов раскрыл детали будущего наступления ВСУ к Азовскому морю
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План приазовского наступления ВСУ составлен американскими и британскими кураторами, киевские военачальники являются пешками в этой игре, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный являются пешками в этой игре и озвучивают лишь только то, что им указали, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что главная роль в этом плане отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населенные пункты.
«Главной является необходимость разрезать сухопутный коридор и (прервать) снабжение российской группировки. Наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, затем пойдут штурмовые группы с бронетехникой», – заметил он.
Резюмируя, Рогов отметил, что российским военным известно об этом плане и о подготовке противника.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
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Кремль отреагировал на заявление Зеленского о границах Украины и Польши
Песков: Заявления Зеленского о скором отсутствии границ между Украиной и Польшей пока нельзя понять
Если президент Украины Владимир Зеленский, говоря про отсутствие границ с Польшей, решил отказаться от украинского языка в пользу польского, то это вряд ли можно понять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, необходимо разобраться, что имел в виду Зеленский: поглощение Украины со стороны Польши или переход на польский язык. Если президент Украины решил, что больше не будет украинского языка, как в соседней с ней республике, то вряд ли такое можно понять, отметил пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».
По его словам, чтобы понять план Киева, нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями Зеленского.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ.
Авиаэксперт указал на ложь задержанного в Брянской области украинского летчика
Авиаэксперт Гусаров: Задержанный в Брянской области украинский летчик врет
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Ни один летчик не поднимется в воздух без понимания точного направления полета. Вполне возможно, что это не первый случай использования легкомоторных самолетов противником, просто раньше их не удавалось засечь. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее появилось видео допроса украинского пилота, рухнувшего в Брянской области.
«Вне всяких сомнений, украинский летчик врет. Во-первых, у него нашли бронежилет и автомат. Во-вторых, и это гораздо важнее, главным доказательством обмана является сам факт вылета. В-третьих, пилоту надо было понимать, в каком направлении лететь, и знать, как вернуться обратно. Без спецоборудования это невозможно», – сказал главный директор «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Это же не автомобиль, который может ориентироваться по дорожным знакам или разметке. Пилот без GPS – все равно что слепой котенок. Необходимо знать координаты, понимать пройденное расстояние. В противном случае это смахивает на работу камикадзе. А в это уже совсем не верится», – отмечает эксперт.
«Судя по всему, речь идет о легкомоторном самолете А-22. Засечь такую машину с помощью систем ПВО или радаров крайне затруднительно, поскольку полет осуществляется на малых высотах. Фактически машина находится вблизи макушек деревьев. Соответственно, ее можно либо заметить визуально, либо определить по звуку», – подчеркивает собеседник.
«Скорее всего, пилот выполнял разведывательное задание, реализовать которое с помощью БПЛА не представлялось возможным. Либо не было доступных беспилотников. К тому же периодически аппараты противника попросту не долетают до необходимых объектов: их нейтрализуют наши средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», – акцентирует эксперт.
«Легкому самолету типа А-22 система РЭБ нестрашна. Вполне возможно, что это был не первый подобный вылет со стороны Украины. Мы бы могли не засечь и эту попытку, если бы пилоту не пришлось садиться», – резюмирует Гусаров.
Ранее в Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет. Пилот в результате падения выжил и попытался бежать, но пограничный наряд РФ его поймал. Позже в Сети появилось видео допроса летчика. Мужчина сообщил, что следовал за другим самолетом, чтобы по команде ведущего сделать фото. Он отметил, что выполнял задание ВСУ за 50 тыс. гривен. При этом, по его словам, ему удаленно отключили приборы навигации, из-за чего он не догадывался о пересечении границы. В кабине самолета были обнаружены автомат и бронежилет.
Представитель Росгвардии опроверг слова украинского пилота. Предположительно мужчину вели по средствам связи, а ведущего самолета попросту не было. По словам представителя ведомства, первыми летчика обнаружили жители Брянской области, которые и обратились в силовые структуры.
Задержанным оказался украинский частный пилот Александр Морозов, сообщает издание Russia Today. До 2014 года он приобрел самолет и земельный участок, на котором создал аэродром. На видео, снятом в 2018 году, мужчина заявляет о «смене мировоззрения», после которого он стал помогать ВСУ. Совместно со вторым пилотом Юрием они занимались вывозом раненых с фронта. В 2016 году Морозов создал «Гражданский воздушный патруль», переквалифицировавшись в санавиацию, работу в которой использовал для сбора пожертвований.
Напомним, в начале марта на Брянскую область было совершено нападение, в ходе него погибли два человека.
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Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию»
Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его способствовать переговорам на Украине, сообщает France Press.
Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию». Он добавил, что знает о приверженности Китая «уставу ООН, четкому соблюдению действующих документов в ядерной сфере, всему, что способствует миру и стабильности на планете», передает РИА «Новости».
По его словам, ситуация на Украине «нанесла удар по этой стабильности, положила конец десятилетиям мира в Европе».
Ранее сообщалось, что Париж совместно с Пекином призывают мировое сообщество не допускать использования ядерного оружия и нападений на гражданские ядерные объекты в украинском конфликте.
Ранее Макрон заявил о том, что рассчитывает на Китай в урегулировании конфликта на Украине. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение спецоперации пока является единственным путем Москвы.
Названо число поддерживающих переизбрание Байдена американцев
Опрос: Треть граждан США поддержали бы переизбрание Байдена на выборах в 2024 году
Лишь треть граждан США поддержали бы переизбрание нынешнего президента страны Джо Байдена в 2024 году, остальные предпочли бы видеть на посту кого-то другого, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного каналом CNN.
Общий рейтинг одобрения Байдена на посту главы государства снизился до 42% по сравнению с январем, когда показатель составлял 45%. При этом, согласно свежим данным, деятельность президента-демократа на данный момент не одобряют 57% избирателей (против 55% двумя месяцами ранее), передает РИА «Новости».
В целом лишь 32% склонны полагать, что Байден достоин переизбрания на пост президента. Наименьшей популярностью он пользуется у граждан США младше 35 лет (лишь 26% опрошенных поддерживают повторное избрание политика на высший пост).
В опросе канала, проведенном по электронной почте и телефону, приняли участие почти 1,6 тыс. совершеннолетних американцев. Погрешность составляет не более 3,3 процентного пункта. Опрос проводился в течение предыдущего месяца и был завершен еще до того, как неделей ранее большое жюри Манхэттена проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что популярность Джо Байдена оказалась на дне – около исторического минимума, причем обвал произошел всего за месяц. Одна из причин – банковский кризис, вторая – угроза посадить Дональда Трампа, которую пытаются реализовать в Демократической партии.
Захарова: США вручную управляют боевыми действиями на Украине
Вашингтон напрямую управляет боевыми действиями на территории Украины, координирует и контролирует киевский режим, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале напомнила слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о том, что Киеву оказывается «разведывательная и информационная поддержка, чтобы позволить ему защищать себя и проводить операции».
«Кирби вновь подтвердил, что США координируют и контролируют действия киевского режима, в ручном режиме управляя боевыми действиями на территории Украины», – написала Захарова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны, так как Вашингтон поставляет вооружения Киеву.