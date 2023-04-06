Путин потребовал дать соцгарантии бойцам батальона им. Судоплатова

Президент Владимир Путин указал на необходимость предусмотреть социальные гарантии бойцам добровольческого батальона им. Судоплатова в Запорожской области.

«Все социальные гарантии должны быть оформлены должным образом», – указал Путин.

Так, в ходе встречи с президентом врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что созданный в регионе батальон в апреле заключит контракт с ВС России, а позже будет обеспечен оружием, передает ТАСС.

В предыдущий раз встреча Балицкого с президентом проходила месяц назад, тогда обсуждались вопросы развития региона, в том числе ситуация в экономике и в сельском хозяйстве. Отдельно обсуждался вопрос безопасности.

Ранее врио главы Запорожской области присутствовал на заседании Совбеза России. Во время встречи выступал и вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он рассказал о темпах восстановления газопровода в новых регионах России.