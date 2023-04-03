В Москве перестала работать англо-американская школа

Англо-американская школа в российской столице перестала работать после соответствующего решения Тушинского суда.

В школе в 10 часов утра не было учеников, на ее территорию не смогли попасть родители, передает РИА «Новости».

Один из посетителей на машине с дипломатическим кодом Эстонии забрал из учреждения вещи ребенка, ему их вынес работник заведения.

Охранники пояснили, что школа закрыта для всех, кроме сотрудников. На территории заведения нет учеников и преподавателей, на шлагбауме поместили табличку с надписью Gate closed.

В воскресенье Тушинский суд приостановил работу АНО «Англо-американская школа Москвы» за нарушения при осуществлении деятельности по лицензии.