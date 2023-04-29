Экс-разведчик ВС США Риттер: В случае удара ВСУ по Москве началась бы настоящая война и Киеву грозило бы разрушение

В случае гипотетического удара Вооруженных сил Украины по Москве началась бы настоящая война и Киеву грозило бы разрушение, выразил мнение бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

По словам Риттера, США якобы пытаются предупредить власти Украины, что в случае нападения на Москву начнется настоящая война, и «вы все умрете». Он, в частности, выразил уверенность, что в случае удара Киева по Москве президент Украины Владимир Зеленский погиб бы в течение пары недель, передает РИА «Новости».

В ходе разговора бывший разведчик Вооруженных сил США упомянул бомбардировки Ирака американскими войсками. Он отметил, что в то время вооруженные силы США наносили удары не по энергетической инфраструктуре, а по зданиям парламента и другим важным для политической деятельности местам. С Киевом, считает бывший американский военный разведчик, случилось бы то же самое.

Напомним, в марте американский полковник рассказал о подготовке ВСУ к удару по России.