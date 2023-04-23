Более 200 отечественных спортсменов выступят на Российско-китайских играх

Стали известны подробности о найденном в Белгороде боеприпасе

«Известия»: Найденный в Белгороде боеприпас является авиабомбой ФАБ-500

Обнаруженный саперами объект в Белгороде является авиационным боеприпасом ФАБ-500, сообщил источник.

По информации издания «Известия», авиабомбу должны перевезти на полигон взрывотехники Минобороны.

Как отметил начальник ГУ МЧС Сергей Потапов, найденный боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен, передает РИА «Новости».

«После завершения эвакуационных мероприятий мы будем поднимать с помощью автокрана и вывозить на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения», – сказал он.

По словам начальника Белгородского управления ГО и ЧС Николая Лебедева, после извлечения авиационной бомбы осталась яма глубиной пять метров. Он пояснил, что сначала устранят повреждения коммуникаций, потом будут засыпать яму, восстановят пешеходную дорогу, «вернут все, как было».

Между тем, люди с рюкзаками и чемоданами возвращаются в квартиры, оцепление осталось только возле ямы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за обнаружения взрывоопасного предмета началась эвакуация 3 тыс. человек.

До этого Минобороны сообщило, что при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. По данным ведомства, в результате инцидента имеются повреждения жилых строений, жертв нет, проводится расследование.

