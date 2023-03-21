Путин назвал отношения России и КНР примером взаимодействия мировых держав

Путин назвал отношения России и КНР примером взаимодействия входящих в СБ ООН держав

Президент России Владимир Путин на государственном обеде в честь председателя КНР Си Цзиньпина назвал отношения РФ и Китая примером того, как должны взаимодействовать мировые державы — постоянные члены Совбеза ООН.

«Как уже не раз говорил, российско-китайские отношения находятся на наивысшем за всю историю уровне и без преувеличения являются образцом. Это пример того, как должны взаимодействовать мировые державы – постоянные члены Совета Безопасности ООН, несущие особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности на планете», – цитирует ТАСС Путина.

Путин на приеме поднял тост за Си Цзиньпина, его здоровье и членов китайской делегации и углубление партнерства, процветание и благополучие, передает РИА «Новости».

Российский лидер в конце своей речи сказал: «гань бэй» – является нашим аналогом «до дна».

Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Кремле подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.