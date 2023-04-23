В российских вузах решили увеличить число бюджетных мест по инженерным и медицинским специальностям

Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест по инженерным и медицинским специальностям

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать предложения по увеличению количества бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим и медицинским специальностям и наиболее востребованным медицинским специальностям.

В пресс-релизе о поручениях Мишустина по итогам отчета в Госдуме, опубликованном на сайте кабмина, говорится, что Минобрнауки, Минфин и Минпромторг до 1 июня должны подготовить предложения по реализации мероприятий, направленных на повышение привлекательности вузовских образовательных программ по инженерно-техническим специальностям, а также по увеличению контрольных цифр приема на бюджетное обучение по таким программам, передает ТАСС.

Отмечается, что профильным ведомствам и регионам «поручено подготовить предложения по увеличению бюджетных мест по наиболее востребованным медицинским специальностям в колледжах и вузах, в том числе на основании договоров о целевом обучении».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что в 2023 году в России будет установлен рекорд по числу бюджетных мест в вузах, причем более 400 тыс. придется на инженерные и IT-специальности.