Белоруссия пообещала оперативно подготовить площадки для комплексов «Тополь»

Минобороны: Белоруссия может оперативно подготовить площадки для комплексов «Тополь»

Белоруссия поддерживает в надлежащем состоянии инфраструктуру объектов, где ранее размещались мобильные комплексы «Тополь», в случае необходимости их оперативно подготовят к использованию, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

В Минобороны сообщили, что личным составом проводятся работы по благоустройству территории после зимнего периода, а также мероприятия, направленные на поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии, при необходимости они оперативно могут быть приготовлены к применению, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что ранее на этих объектах базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения и теперь задача состоит в том, чтобы обеспечить поддержание в готовности к использованию инфраструктуры.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусская сторона занимается подготовкой существующих площадок для возможного размещения в республике стратегического ядерного оружия.