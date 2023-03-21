Эксперты обсудили развитие разработки игр в России

В АНО «Цифровая экономика» прошла первая конференция «Э+игры», где эксперты обсудили нынешнее состояние отрасли, а также будущее индустрии игр в России.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Мария Сайкина отметила, что в 2021 году объем рынка оценивался в 99,2 млрд рублей, при этом рынок активно рос благодаря различным драйверам, в частности, увеличения интереса к киберспорту как со стороны самих спортсменов, так и со стороны зрителей.

Сайкина отметила, что для дальнейшего динамичного развития рынка необходимы новые инвестиции в развитие российского геймдева, заявив, что государство серьезно начало инвестировать в производство контента, и играм отводится существенная роль, в частности, через АНО «Институт развития интернета» распространяются гранты на производство отечественного контента.

Также Сайкина выделила важность импортозамещения специализированного ПО. Она отметила, что холдинг VK объявил об инвестициях на создание российского независимого игрового движка, он также активно вкладывается в развитие игровой платформы VK Play и локализацию различных игр.

Кроме того, эксперт подчеркнула необходимость выхода российских игровых продуктов на новые, международные рынки, прежде всего дружественных стран.

Представитель проекта «Игры Будущего» Кристина Колесникова в свою очередь отметила значимость вовлечения молодежи и описала портрет аудитории игр будущего, фиджитал-спорта.

«Это молодой человек, мужчина, подпадающий под определение молодежи, то есть 20+ лет, который много времени проводит в цифровом пространстве, потому что наша деятельность в основном связана с цифровыми платформами, цифровыми активностями. И, как следствие, в качестве переключения внимания, отвлечения, развлечения и так далее, это те люди, которые хотели бы внедрить в свою жизнь спорт», – поделилась Колесникова.

Эксперт рассказала и о амбициозных планах проекта «Игры будущего». По ее словам, организаторы рассчитывают на 3 млрд контактов с тем спортивным контентом, который будет производиться в течение проведения «Игр будущего» с 23 февраля 2024 года по 2 марта 2024-го.

Кристина Колесникова также предупредила, что существует опасность оттока аудитории, потому что «такие ребята сразу начинают смотреть в сторону Запада либо Востока, также им интересны арабские страны».

«Э+» (экономика+) – это серия конференций по актуальным темам цифровой экономики. Итоги мероприятий станут основой для программы большого форума по «Цифровой экономике», который пройдет в декабре этого года.