Завершен прием заявок на конкурс ПФКИ

Завершен прием заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) подвел итоги заявочной кампании второго грантового конкурса 2023 года. Впервые проекты подали команды из ДНР и ЛНР.

Прием заявок на конкурс ПФКИ был открыт 1 февраля и завершился 20 марта. Итоговое число оформленных заявок составило 10 291, они поступили из 87 регионов, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, отмечается на сайте Президентского фонда культурных инициатив

Лидерами по количеству поданных заявок стали Москва (1174 проекта, но большая часть из них будет реализовываться в регионах страны), Белгородская область (532), Татарстан (530), Башкортостан (490), Санкт-Петербург (443) и т. д.

Сметы участников второго конкурса 2023 года представлены на сумму 38 млрд 651 млн 303 тыс. 497 рублей. Объем заявленного авторами проектов софинансирования – 20 млрд 674 млн 527 тыс. 149 рублей.

Проекты подавались по девяти х направлениям. Наиболее популярными стали: «Культурный код. Проекты по продвижению традиционных российских ценностей» (37,3% заявок), «Место силы. Малая родина» (21% заявок), «Я горжусь. Проекты, направленные на освещение страниц отечественной истории, культуры» (8,4%) и «Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров» (8,3 % заявок).

Больше всего заявок было подано на проведение образовательных и наставнических проектов, включая цифровые технологии (27,6 %). Второе место заняли проекты креативных индустрий, в том числе в области литературы, дизайна, моды, музыки и т. д. (20,9%). На третью позицию по числу поданных заявок опустились фестивали, премии, форумы в области культуры и искусства (17,7 %).

Подать заявки на господдержку при реализации творческих инициатив могли негосударственные некоммерческие организации, представители коммерческих и муниципальных организаций и индивидуальные предприниматели.

Общий фонд второго грантового конкурса 2023 года ПФКИ составляет 4 млрд рублей. Средства распределят среди авторов самых креативных и значимых для общества проектов.