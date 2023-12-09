Стрелявшего в сотрудников Росгвардии в Москве задержали

До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.0 комментариев
До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.0 комментариев
Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.14 комментариев
Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?39 комментариев
Премьер-министр Венгрии Орбан: Россия принадлежит к другой цивилизации, но сотрудничать с ней необходимо
«Россия принадлежит к другой форме цивилизации... Исторически, политически, географически, традиционно это другая страна», – заявил венгерский премьер в интервью изданию Point, передает РИА «Новости».
Однако это не является поводом отказываться от сотрудничества с Россией, добавил он, отметив, что подавляющая часть мира отличается от Европы.
Ранее Орбан осудил Евросоюз за попытку заставить Венгрию «танцевать под дудку Брюсселя».
Источник: Гарантии Евросоюза по безопасности Украины будут включать военное взаимодействие по безопасности
«Мы предложили украинцам пакет, который называется «Гарантии безопасности» и который имеет военный компонент», – приводит ТАСС слова источника.
Представитель ЕС отметил, что помимо тренировки солдат и кооперации по военным материалам пакет поддержки позволит «посмотреть, как мы можем больше интегрировать индустрию обороны Украины в нашу».
По данным агентства, беседа с представителем ЕС прошла в преддверии встречи глав МИД стран сообщества, запланированной на 11 декабря.
Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла во втором чтении два законопроекта, которые являлись условиями для вступления Украины в ЕС.
Также был принял закон, предусматривающий отмену ограничений для Национального агентства по предотвращению коррупции на проверки активов кандидатов на публичные должности.
По данным источника канала, 55-летний артист попал в больницу с тромбом в ноге, он жаловался на сильные боли. В больнице Агутину сообщили о тромбозе глубоких вен и назначили медикаментозное лечение, передает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
В начале января у певца запланированы выступления в Сочи, 5 января – в Дубае.
Кирби об участии Путина в выборах президента: Это будет гонка, что надо
Кирби прокомментировал со смехом сообщения об участии Путина в выборах президента России. Он заявил, что все, что он может сказать об этом: «Это будет гонка, что надо», передает РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта». Короткая беседа произошла во время неформального общения Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с участниками церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» Героев России.
Тордена планируется депортировать из страны, один из его адвокатов Хейкки Лампела заявил, что россиянин покинет тюрьму в городе Вантаа вместе с пограничниками, передает ТАСС со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.
Тордену запрещен въезд в Шенгенскую зону из-за соответствующих решений Чехии и Норвегии.
В пятницу финский Верховный суд освободил 36-летнего россиянина, задержанного по запросу киевского режима.
Напомним, Торден был арестован в Финляндии по запросу Украины об экстрадиции. Ранее он носил имя Ян Петровский, известен как один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».
Глава МИД Украины Кулеба заявил о подготовке к новым наступательным операциям
Кулеба считает, что любая пауза в боевых действиях даст России шанс на перегруппировку войск и подготовку к новым действиям, поэтому на Украине готовят бригады для новых контрнаступательных и оборонительных операций, пишет The Wall Street Journal, передает «Газета.Ru».
Издание сообщает, что украинские военные в настоящее время роют траншеи в районе Лимана.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.
Напомним, Washington Post пишет, что Вашингтон неверно оценил возможность преобразования ВСУ в боевую силу западного образца в короткие сроки. Также издание рассказало о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления.
Старший тренер сборной РФ по спортивной гимнастике Родионенко отреагировала на допуск россиян к Олимпиаде–2024
Комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских атлетов до Олимпиады–2024 в Париже в нейтральном статусе, Родионенко заявила, что это не стало прорывом, поскольку МОК «сохранил те же жесточайшие унизительные условия, которые ранее звучали в рекомендациях международным федерациям», передает ТАСС.
Тренер выразила мнение, что россиянам следует отказаться от участия в Играх на таких условиях.
«Что касается гимнастов, то нам еще нужно туда попробовать отобраться через этапы Кубка мира. Думаю, что показать высокий результат будет очень сложно. Спортсмены вынуждены будут выступать под большим психологическим давлением при неоднозначном судействе, думаю», – добавила Родионенко.
Ранее МОК допустил российских атлетов к Олимпиаде–2024 в Париже в нейтральном статусе.
WSJ: Украине придется отложить контрнаступление до 2025 года
Киеву необходимо потратить время, чтобы восстановиться, возможно, у него не будет шанса провести еще одно контрнаступление до 2025 года, пишет Wall Street Journal, передает РИА «Новости».
Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия уже готовится к новым «контрнаступательным и оборонительным операциям».
Издание указывает на ситуацию под Красным Лиманом, где ВСУ принялись рыть траншеи, что говорит об оборонительном характере действий украинской стороны.
Ранее американское военное ведомство заявило, что ВСУ имеют то, «что им нужно для успеха на поле боя».
Минобороны: Российские военные поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении
Савчук пояснил, что в районе Серебрянского лесничества была разбита штурмовая группа 5-й бригады нацгвардии Украины. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад около Червоной Дибровы и Григоровки, всего уничтожено до 290 военнослужащих ВСУ, передает ТАСС.
Также, добавил Савчук, артиллеристы ЦВО поразили три опорных пункта и более 30 артиллерийских позиций украинских войск.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана.
Как пишет издание «Страна», в Telegram-канале Украинской православной церкви (УПЦ) появилось видео, на котором запечатлена попытка полицейских воспрепятствовать передаче еды священнослужителю. Когда пакет все-таки удалось передать монаху, страж порядка применил к священнику силу и отобрал у него еду.
В УПЦ добавили, что это уже не первый раз, когда сотрудники полиции препятствуют передаче еды людям, находящимся в корпусе №58, – впервые подобный инцидент произошел 12 августа. Там напомнили, что в корпусе заблокированы семь монахов, отказавшихся покинуть здание после решения суда об их выселении.
В августе суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры. В ноябре суд назначил дату рассмотрения апелляции на решение о выселении монастыря УПЦ из лавры.
Кесельман обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти», передает ТАСС.
Он арестован на срок два месяца. Суть обвинений в отношении Кесельмана не уточняется.
По информации правоохранительных органов, Кесельман на протяжении нескольких лет являлся руководителем кол-центра Milton Group, занимавшегося выманиванием крупных сумм у жителей России, Казахстана, Испании, Швеции и других стран. Часть полученных денег впоследствии тратилась на оборудование для украинской армии.
В ноябре украинские мошенники пытались обмануть итальянского генерала Тео Лузи, но он разоблачил преступников, помог их найти и задержать.
Дочь Миллы Йовович записала видео под трек «Мой мармеладный» Кати Лель
На видео 16-летняя Эвер сначала показала себя в белой футболке с изображением поп-исполнительницы Бритни Спирс. Затем дочь актрисы предстала перед камерой в платье-комбинации черного цвета, пишут «Известия».
Как следует из кадров, для девушки не составило трудностей «подпеть» на русском языке. Катя Лель после этого репостнула ролик Эвер в своем аккаунте, и написала, что «доченька прекрасной актрисы Миллы Йовович тоже в нашем тренде».
Ранее продюсер Максим Фадеев заявил, что песня «Мой мармеладный», которую популярная певица Катя Лель исполнила почти 20 лет назад, вышла в мировые топы сервисов Spotify и Shazam, что свидетельствует о том, что в мире не хотят отмены русской культуры.
Трек «Мой мармеладный» Максима Фадеева в исполнении Кати Лель вышел в 2004 году. В ноябре 2023 года он стал трендом у иностранцев и «вирусным» в TikTok.
Путин дал согласие на выдвижение на выборах президента России в 2024 году
Президент ответил согласием, передает ТАСС слова участников церемонии.
Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года.
Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.
По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.
Сенатор Долгов: Ни о каких переговорах на условиях Киева не может быть и речи
«Соединенные Штаты продолжают тешить себя несбыточными надеждами. Заявления Джонатана Файнера – откровенный бред, он выдает желаемое за действительное. Усадить Россию за стол переговоров на условиях Украины ни у кого не получится, поскольку это желание совершенно расходится с реальностью. ВСУ полностью провалили контрнаступление», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Армия противника несет тяжелейшие потери, финансовые потоки в поддержку офиса Зеленского постепенно сокращаются. Мы же уверенно выполняем поставленные в рамках СВО задачи. Поэтому попытка диктовать условия Москве выглядит по меньшей мере неуместно. Однако кое в чем с Файнером все-таки можно согласиться. В скором времени Украина действительно станет намного сильнее. Речь идет о той территории, которая уже стала Россией или скоро станет ею», – считает парламентарий.
«Ведь в этом противостоянии именно мы являемся созидательной стороной. Наша политика способствует улучшению качества жизни людей на этих землях, в то время как деструктивные действия офиса Зеленского тянут подконтрольные ему регионы на дно», – резюмирует Долгов.
Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.
Файнер отмечает, что Вашингтон хотел бы поставить украинцев в конце следующего года в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо Москва садится за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, либо «увидит более сильного» противника. Он также пояснил, что договоренности должны подразумевать суверенитет и территориальную целостность страны.
Помимо этого, Файнер сказал, что после 2024 года ожидается рост объемов производства военно-промышленной базы в США. В Вашингтоне работают над ростом производства ВПК Украины. По его словам, «то же самое делают европейские союзники» Штатов. «И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», – сказал он.
Напомним, американская администрация не смогла пообещать Украине, что продолжит оказывать ей помощь. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он отметил, что Белый дом «не в состоянии» давать такие гарантии и через несколько недель ресурсы для поддержки будут исчерпаны.
NYT: ВСУ не сможет планировать операции из-за неопределенности в США
Украина не знает, на какое количество снарядов может рассчитывать. По словам Бергманна, неопределенность по поводу американской помощи уже начала приводить к «хаосу» в планировании ВСУ, передает РИА «Новости».
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.
Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.