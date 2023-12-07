И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.0 комментариев
Вызвавший на поединок Адама Кадырова блогер из Казахстана извинился
Вызывавший на бой несовершеннолетнего сына главы Чечни Адама Кадырова казахстанский блогер Олжас Рахимжанов извинился перед чеченским народом.
Рахимжанов заявил в своем ролике на YouTube, что с ним «связались люди и сказали», что он оскорбил этим вызовом весь чеченский народ, передает ТАСС.
Он заявил, что приносит извинения народу республики. Блогер отметил, что после брошенного вызова его семье поступали угрозы.
Также блогер удалил видео, где призывал официальную поп-ММА организацию Казахстана RUH Fighting организовать бой с Адамом Кадыровым.
Ранее 15-летний Адам Кадыров получил высшую государственную награду республики – орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесией», ему было присвоено звание Герой Чеченской Республики, а также его наградили орденом «Дуслык».