Вызвавший на поединок Адама Кадырова блогер из Казахстана извинился

Tекст: Алексей Дегтярев

Рахимжанов заявил в своем ролике на YouTube, что с ним «связались люди и сказали», что он оскорбил этим вызовом весь чеченский народ, передает ТАСС.

Он заявил, что приносит извинения народу республики. Блогер отметил, что после брошенного вызова его семье поступали угрозы.

Также блогер удалил видео, где призывал официальную поп-ММА организацию Казахстана RUH Fighting организовать бой с Адамом Кадыровым.

Ранее 15-летний Адам Кадыров получил высшую государственную награду республики – орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесией», ему было присвоено звание Герой Чеченской Республики, а также его наградили орденом «Дуслык».