Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.12 комментариев
Стоимость биткоина превысила 39 тыс. долларов
Впервые с 2022 года стоимость биткоина превысила 39 тыс. долларов
В ходе торгов стоимость биткоина впервые с мая 2022 года поднялась выше 39 тыс. долларов, свидетельствуют данные площадки Coindesk.
Стоимость биткоина поднималась до 39425 долларов (плюс 1,92%), позднее стала чуть ниже – 39222 долларов (плюс 1,4%), передает ТАСС.
Весной эксперты заявляли, что рост стоимости золота и биткоина может указывать на приближение к новой глобальной рецессии.