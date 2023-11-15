Журналисты раскритиковали возможный 14-летний срок для Баязитовой

Tекст: Валерия Городецкая

«А чего не пожизненное?» – задался вопросом депутат Госдумы, журналист Евгений Попов. «Интересно еще, что об этом думает «потерпевший» банкир? Не велика ли цена за «блок на негатив»?» – написал он в своем Telegram-канале.

«Баязитова, напомню, больна. Вину не признает. А если и виновна (установит суд), 14 лет для нее равно пожизненное. У нас за убийство меньше дают», – подчеркнул Попов.

Журналист Андрей Медведев назвал «омерзительным» возможный срок для Баязитовой.

«За убийство дают меньше. За торговлю наркотиками. А тут «за блок на негатив», который то ли был, то ли не был», – говорится в сообщении в Telegram-канале Медведева. Он отметил, что члены банды курганских киллеров получили меньшие сроки. Он также упомянул соучастников убийства Дарьи Дугиной, приговоренных на прошлой неделе к шести и двум годам колонии.

«Очень надеюсь на то, что суд все же проявит благоразумие. И очень внимательно отнесется к принятию решения по делу. И приговору», – добавил он.

Бывшая журналистка Life.ru и администратор Telegram-канала «Адские бабки» Александра Баязитова и пиарщица Ольга Архарова обвиняются в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за неразмещение негативной информации в Telegram-каналах. Уголовное дело было возбуждено по заявлению Ушакова. В среду гособвинение попросило приговорить Баязитову и Архарову к 14 и 13 годам колонии соответственно.

Ранее Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала зверским запрошенный прокурором срок для журналистки Баязитовой.