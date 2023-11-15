Симоньян назвала зверством запрошенный прокурором срок для журналистки Баязитовой

Tекст: Елизавета Шишкова

«Я сама, как большинство публичных людей в стране, регулярно оказываюсь жертвой того, что в нашей медийке считают обычной практикой, укоренившейся еще в 1990-е и просто перекочевавшей из провинциальных газетенок в респектабельный Telegram, – то есть вымогательства. Когда «ты нам дай лям, а мы про тебя плохо писать не будем». А если не дашь – то, соответственно, будут. А потом на основании этих письмен к тебе еще и разные органы, и проверки нагрянут», – написала Симоньян в Telegram.

Она пояснила, что таков обычный бизнес «значительной части неофициальной отечественной медийки – и все об этом знают». Однако, подчеркнула Симоньян, 14 лет – это зверство. Она также назвала Баязитову «Голуновым дубль два».

Напомним, прокурор попросил приговорить бывшую журналистку Life.ru и администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к 14 годам колонии, а пиарщицу Ольгу Архарову – к 13 годам. Они обвиняются в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка.