Нелегальное кладбище зараженных АЧС свиней обнаружили под Киевом

Tекст: Валерия Городецкая

Неизвестные выбросили 50 тушей свиней, зараженных АЧС, в яму в поле между селами Зеленьки и Матвеевка, пишут украинские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает ТАСС. У животных отсутствовали идентификационные номера или бирки.

Эксперты установили, что животные умерли больше трех недель назад. После подтверждения наличия вируса АЧС было решено утилизировать туши на месте их обнаружения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, виновные лица устанавливаются. Им грозит до трех лет лишения свободы.

В 2021 году в Якутии обнаружили продукцию с вирусом африканской чумы свиней.