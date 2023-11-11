До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.4 комментария
Нелегальное кладбище зараженных АЧС свиней обнаружили под Киевом
В Обуховском районе Киевской области обнаружен незаконный скотомогильник с африканской чумой свиней (АЧС).
Неизвестные выбросили 50 тушей свиней, зараженных АЧС, в яму в поле между селами Зеленьки и Матвеевка, пишут украинские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает ТАСС. У животных отсутствовали идентификационные номера или бирки.
Эксперты установили, что животные умерли больше трех недель назад. После подтверждения наличия вируса АЧС было решено утилизировать туши на месте их обнаружения.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, виновные лица устанавливаются. Им грозит до трех лет лишения свободы.
В 2021 году в Якутии обнаружили продукцию с вирусом африканской чумы свиней.