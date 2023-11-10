Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Украинских военных раскритиковали за неумение пользоваться танками Leopard
Forbes: ВСУ потеряют танки Leopard из-за неумения ими пользоваться
Украинские боевики по-прежнему не умеют правильно применять немецкие танки Leopard, пишут СМИ.
В статье Forbes говорится, что ВСУ рискуют полностью лишиться этих боевых машин.
«Чего украинцам не стоит делать, так это того, что они часто делают со своими Leopard 2», – передает канал «360» слова автора статьи, обозревателя Дэвида Экса. Он отметил, что украинцы применяют танки небольшими группами и практически без поддержки пехоты. Военную технику, по его словам, ведут прямо к российским позициям, зачастую попадая на минные поля, в зону поражения беспилотников и артиллерии.
Украине, как сообщил Экс, собираются поставить еще не менее 195 легких танков Leopard 1A5, выпущенных в 1980 году. Однако даже это количество с таким неправильным применением будет быстро уничтожено.
Ранее российских военных наградили за уничтожение танков «Леопард» (Leopard 2) на Купянском направлении.