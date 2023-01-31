В США назвали новый потенциальный регион для конфронтации

В США назвали Арктику новым потенциальным регионом для конфронтации

Национальная гвардия США провела ежегодные учения Northern Strike 23 в Арктике по подготовке к боевым действиям, в Пентагоне заявили о растущей конкуренции в регионе, сообщило издание Military Times.

Генерал американских ВС Дэн Хокансон пояснил, что Пентагон ожидает рост конкуренции в Арктике, в частности со стороны России и Китая, по мере таяния льдов, передает РИА «Новости».

По его словам, северные морские пути становятся все более судоходными, в связи с этим Москва и Пекин увеличивают там свое военное присутствие.

В Арктике также работают союзники США, такие как Норвегия, и Вашингтон обязан поддерживать их в случае конфронтации. Хокансон добавил, что армия США должна быть в состоянии отправиться туда, где может произойти потенциальный бой, поэтому важно обеспечить присутствие войск США в регионе.

Между тем ранее обозреватель Politico Кеннет Розен заявил, что российское присутствие в Арктике значительно объемнее американского, в связи с этим США отстают в так называемой арктической гонке.