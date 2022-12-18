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СМИ: США остались позади России в борьбе за Арктику
Politico: США отстали от России в ключевом регионе
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Российское присутствие в Арктике значительно объемнее американского, из-за этого США отстают от России в так называемой «арктической гонке», считает обозреватель Politico Кеннет Розен.
По его мнению, Арктика уже сейчас представляет огромную важность, как для мировой экономики, так и для стратегического влияния, что делает ее объектом интересов США. Однако российское присутствие в регионе значительно объемнее американского, что ставит Вашингтон в позицию «догоняющего», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Розен отметил, что в последние два десятилетия Россия доминирует в борьбе за Арктику, наращивая свой флот атомных ледоколов, кораблей и подводных лодок, развивая добычу полезных ископаемых и нефтяных скважин вдоль пятнадцати тысяч миль арктического побережья, стремясь захватить контроль над новым «Северным морским путем» или «Трансполярным морским путем», который может начать открываться к 2035 году, и привлекая неарктические страны для финансирования этих начинаний. В то же время «Америка играет в догонялки» в условиях, когда у нее мало опыта и возможностей», добавил он.
Автор особенно выделил техническую неготовность Штатов заявлять о себе, как о действительно арктической державе.
По его словам, у Америки всего два ледокола, США планируют построить еще шесть, в то время как у Канады их 18, а у России – более 50. «На Аляске у США нет арктических глубоководных портов, необходимых для размещения крупных военных и тыловых судов; единственный порт находится на авиабазе Туле в Гренландии. А шесть арктических военных баз – все «запасные базы», предназначенные для экспедиций в Арктику, – постоянно требуют ремонта и вмешательства из-за последствий изменения климата», – заметил он.
При этом Розен уточнил, что за последние восемь лет Россия восстановила и модернизировала около 50 баз вдоль 15 000 миль арктического побережья.
Ранее американские СМИ сообщали, что Россия готовится к полномасштабному конфликту в Арктическом регионе, наращивая там военное присутствие.
Минобороны: Ракетный удар сорвал переброску иностранного оружия на Украине
Российские военные нанесли массированный ракетный удар по украинским объектам, чтобы сорвать доставку иностранного оружия и боеприпасов, сообщили в Минобороны России.
Удар в пятницу нанесли по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Массированный удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, цель была достигнута, все назначенные объекты поражены.
В результате удара была сорвана доставка поставляемого Украине оружия и боеприпасов, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, и остановлены оборонные предприятия Украины.
В пятницу Минобороны сообщало, что в результате поражения подразделений ВСУ на четырех направлениях были уничтожены свыше 160 украинских военных.
Генерал рассказал о том, как Россия обманывает ПВО Украины
Военный эксперт Бижев: Истощении ракетного потенциала ВСУ при помощи ложных целей крайне эффективно
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Ложные цели позволяют обеспечить беспрепятственное прохождение своих ракет к цели и истратить ракетный потенциал противника Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее Минобороны сообщило об истощении ресурсов ПВО Украины с помощью ложных целей.
«С момента создания систем противовоздушной обороны используются приемы введения противника в заблуждение. Один из таких приемов – применение ложных целей», – рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
«При помощи ложных целей можно определить дислокацию средств ПВО противника для последующего поражения. У них есть две основные задачи: обеспечить беспрепятственное прохождение своих ракет к цели и истратить ракетный потенциал противника», – отметил собеседник.
«В качестве ложной цели могут быть использованы крылатые ракеты, постановщики помех, отстрелы сигнальных ракет, беспилотники, дроны и так далее. По сути, фантазия ничем не ограничивается», – добавил он.
«Применение ложных целей очень простое и логичное: при пуске ракеты впереди и позади нее запускаются беспилотники или ракеты, выступающие в качестве ложных целей. Система ПВО противника на них реагирует и меняет траекторию полета своих ракет», – рассказал эксперт.
«Активно использовать ложные цели начали еще во время нахождения ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Это было вызвано тем, что у талибов появились ПЗРК Stinger, которыми они сбивали нашу авиацию. Тогда параллельно с вылетом самолета или вертолета запускали ракеты, на которые перенацеливался противник. Это позволяло авиации спокойно выполнить свои задачи», – напомнил Бижев.
«В зоне спецоперации ложные цели используются не впервые. Они позволяют нам сократить свои потери и нанести серьезный урон ВСУ, учитывая, что противник и так испытывает недостаток зенитных управляемых ракет», – заключил собеседник.
Ранее Минобороны заявило об истощении ресурсов ПВО Украины с помощью ложных целей. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства. При этом получилось вскрыть позиции и уничтожить четыре радиолокационных станции украинских ЗРК С-300 у населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское (Днепропетровская область), Новотаврическая и Николай-Поле (Запорожская область).
Во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон намеревается отправить Киеву системы ПРО Patriot. Незадолго до этого сообщалось, что власти Соединенных Штатов заключили контракт на 1,2 млрд долларов с американской компанией Raytheon на поставку систем противовоздушной обороны NASAMS в интересах Вооруженных сил Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможные поставки Киеву комплексов противоракетной обороны Patriot повышают риск вовлечения США в украинский конфликт. Она также подчеркнула, что все поставленные Западом вооружения являются для ВС России законной военной целью.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как подобные действия Вашингтона могут сказаться на ходе СВО, а также что могут противопоставить ВКС России американским ЗРК.
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СМИ: Польша выбрала дату захвата Западной Украины
NDP: Глава правящей партии Качиньский разработал план по возвращению «исторических земель» Польши
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Польское руководство намерено захватить Западную Украину и провести там референдум в мае, Варшава уже политически и финансово контролирует киевское правительство, пишет обозреватель Niezalezny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.
«Качиньский давно готовился к часу W, то есть дню, когда можно будет вернуть восточные окраины. Результатом первого этапа стало то, что Варшава теперь полностью – политически и финансово – контролирует киевское правительство», – пишет польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny.
Крамер считает, что теперь нужно подговтить поляков к боевым действиям, уже созданы различные программы и специальные «тренировочные лагеря» для поляков, в которых под контролем министерства национальной обороны каждый «доброволец» будет приобретать знания и базовые военные навыки, сообщает издание.
Как уточнила колумнист, будущие маневры Вооруженных сил будут носить не оборонительный, а наступательный характер. Все эти мероприятия, а также ускоренные закупки новейших видов боевой техники косвенно подтверждают захватнические намерения Варшавы, отметила журналистка.
«Качиньский уже выбрал дату начала «Марша освобождения» на Киев – 4 мая. Это выглядит реальным, потому что с 23 по 27 марта всех призывают на учения, которые продлятся 33 дня», – предположила автор статьи.
После захвата части Украины Варшава объявит о референдуме 11 июля, прогнозирует колумнист. Дата носит символический характер, поскольку в этот день в 1943 году резня польского населения Волыни, организованная украинскими националистами, достигла своего апогея, заключила Крамер.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что план Польши по возврату Львова получил новое подтверждение.
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Шольц указал на возможность восстановить отношения с Россией
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Европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
В долгосрочной перспективе, когда конфликт будет исчерпан, возобновление отношения с Москвой станет возможным «в какой-то момент», заявил Шольц, передает ТАСС.
Он добавил, что этот момент еще не настал.
В интервью изданию Suddeutsche Zeitung канцлер указал, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях.
При этом Шольц прямо не ответил на вопрос о том, может ли он себе представить визит в российскую столицу в следующем году.
Он заявил, что Россия должна завершить спецоперацию на Украине, и указал, что время для переговоров Москвы и Киева «давно пришло».
Ранее Шольц объявлял, что перед переговорами с Москвой о контроле над вооружениями нужно прекратить боевые действия на Украине путем вывода оттуда российских войск.
В Кремле заявляли, что «об этом не может быть и речи».
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Власти Львовской области назвали критической ситуацию с электроснабжением
Глава администрации Львовской области заявил о критической ситуации со светом
Ситуация с электроснабжением во Львовской области на западе Украины оценивается как критическая, мощности на область доведены в два раза меньше, чем положено, заявил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий в эфире телемарафона «Рада».
По словам Козицкого, ситуация во Львовской области критическая, света нет по восемь часов в день, мощности на область доведены в два раза меньше, чем должны быть в этот период года, передает РИА «Новости».
Он добавил, что действуют стабилизационные и аварийные отключения света, но работает электротранспорт.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.
Ранее власти Киевской области заявили, что в регионе продолжаются экстренные отключения света, без электроснабжения остается 50% области.
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Оповещения также распространяются на подконтрольные Киеву части Запорожской и Донецкой областей. Согласно данным тревога была объявлена в указанных областях практически одновременно, передает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.
Ранее воздушная тревога была объявлена в cубботу, 17 декабря, по всей украинской территории.
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Воздушная тревога объявлена в cубботу, 17 декабря, по всей украинской территории.
Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения. В красной зоне на карте оказалась вся территория Украины.
Накануне воздушная тревога также звучала по всей территории Украины.
В СПЧ осудили слова немецкого посла о российской спецоперации
Правозащитник Брод: Посол ФРГ нарушил основы дипломатического этикета
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Посол не должен осуществлять вмешательство в политику государства, в котором он находится. А политические высказывания дипломата в храме вообще немыслимы. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил член СПЧ Александр Брод. Ранее посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр во время рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине.
«После начала СВО мы видим недружественную политику ФРГ в отношении России и усиленную поддержку Украины в политическом, финансовом и военном планах. Мы знаем много фактов дискриминации русских в Германии. Вместе с тем, были и антифашистское заявления, выступления отдельных чиновников, которые не хотели мириться с волной русофобии в ФРГ», – рассказал член президентского Совета по правам человека Александр Брод.
«Чрезвычайный и полномочный посол Германии в России, на мой взгляд, нарушил нормы профессионального этикета. Находясь в стране, он должен быть политически нейтральным и не осуществлять вмешательства в политику государства», – отметил собеседник.
«Я считаю, что господин фон Гайр проявил политическую ангажированность и тенденциозность, поскольку стал давать оценку нашей спецоперации, кроме того, необъективную, без понимания ее причин и сути. Мы неоднократно говорили о том, что после государственного переворота в Киеве Германия закрывала глаза на обстрелы Донбасса, пытки в отношении его жителей, несоблюдение Минских соглашений. По моему мнению, невмешательство ФРГ во многом развязало руки украинской власти и привело к эскалации конфликта», – возмутился он.
«Особенно неприятно, что этот демарш произошел в храме, на рождественском концерте. Такое действие является еще и проявлением неуважения к чувствам верующих», – подчеркнул Брод.
«Очевидно, что МИД Германии должен сделать выводы и принять соответствующие меры в отношении своего дипломата. А МИД России, в свою очередь, я думаю, выскажет критическую позицию в отношении этого недружественного шага», – полагает правозащитник.
«Российская ассоциация защиты религиозной свободы, членом которой я являюсь, уже опубликовала несколько критических отзывов в отношении немецкого дипломата. Я надеюсь, что подобные досадные инциденты не будут иметь своего продолжения», – заключил Брод.
Ранее, 10 декабря, посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вовремя рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине. Об этом стало известно из стенограммы выступления дипломата, опубликованной на сайте представительства Германии в России.
В Российской ассоциации защиты религиозной свободы призвали российский МИД не оставлять этот инцидент без внимания. Соответствующее заявление на сайте организации опубликовано от имени председателя ассоциации Сергея Мельникова.
В субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине. Он добавил, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях. При этом Шольц прямо не ответил на вопрос о том, может ли он себе представить визит в российскую столицу в следующем году.
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В Молдавии решили переименовать госязык в конституции в румынский
Спикер парламента Молдавии заявил о поиске возможности переименовании госязыка в конституции в румынский
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Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) изучает возможность замены словосочетания «молдавский язык» на выражение «румынский язык» в конституции страны к весне следующего года, заявил в эфире общественного телеканала «Молдова-1» Игорь Гросу.
По словам Гросу, румынский язык заменит молдавский язык в законодательстве, в Конституции уже к весне 2023 года, до конца года сделать это не получится. «Такое событие должно происходить в историческом значимом контексте», – приводит слова молдавского спикера РИА «Новости».
Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский, но в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык.
По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны. Ранее парламенту не удалось внести поправку в конституции, в которой значится, что государственным языком является молдавский.
Споры о названии государственного языка ведутся в Молдавии уже больше 30 лет. Прозападные политики, выступающие за вхождение Молдавии в состав Румынии, считают молдавский язык наследием советского периода, такого же мнения придерживается президент Майя Санду и члены правящей партии «Действие и солидарность».
Ранее в Молдавии призвали перевести русские школы на румынский язык.
Пушилин заявил о модернизации спецами из США украинских беспилотников в Харькове
Специалисты из Соединенных Штатов помогли украинским военным усовершенствовать беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удары по российским аэродромам, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Модернизация беспилотников проходила на Харьковском авиазаводе, одна из американских компаний помогла ВСУ оборудовать аппараты системами GPS, сказал Пушилин в беседе с RT.
Он уточнил, что были улучшены те модели, которые наносили удары по аэродромам на территории России.
В начале декабря украинские БПЛА совершили налет на военные аэродромы в Саратовской области и в Рязани, погибли три человека.
Минобороны России сообщило, что российские ПВО сбили беспилотники, украинские военные пытались нанести удар пытались реактивными беспилотниками советского производства.
Минобороны опровергло планы по увеличению срока службы по призыву до двух лет
Сообщения о том, что срок срочной службы в Вооруженных силах России якобы увеличат до двух лет, не соответствуют действительности, сообщили в Министерстве обороны.
Министерство не предлагает на данный момент никаких изменений законодательства в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, говорится в заявлении военкома Московской области Алексея Астахова, опубликованного в Telegram-канале ведомства.
Он напомнил, что правовое регулирование воинской обязанности и военной службы осуществляется ФЗ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Статья 38 ФЗ устанавливает, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что срок службы в армии по призыву должен составлять два года.
Рогов объявил о строительстве защитного купола над отходами ЗАЭС
Над хранилищем отработанных ядерных отходов Запорожской атомной электростанции начали возводить защитный купол, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Купол предназначен для защиты от осколков и самодельных взрывных устройств, сбрасываемых с беспилтников, пояснил Рогов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что позже защита объекта «будет серьезнее».
Напомним, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал о планах по заключению соглашения, которое должно остановить обстрелы атомной электростанции.
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации
Министр обороны Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой, сообщили в Минобороны.
В ведомстве сообщили, что министр обороны совершил рабочую поездку в Южный военный округ, в рамках которой проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции. Глава Минобороны облетел районы дислокации российских войск, пообщался на передовой с военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач, передает ТАСС.
На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих о сложившейся обстановке и действиях российских войск. Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.
В пятницу президент России Владимир Путин заслушал предложения военачальников по дальнейшим действиям в ходе специальной военной операции.
Венгерский президент Новак призвала не осуждать русскую культуру
Необходимо осуждать боевые действия, а не русскую или другую культуру и искусство, заявила венгерский президент Каталин Новак после посещения балета Чайковского «Щелкунчик».
Будапешт «осуждает войну», а не людей, искусство или культуру, заявила Новак в социальных сетях, передает ТАСС.
Балет «Щелкунчик» прошел в Венгерском государственном оперном театре в столице страны.
Новак отметила, что перед спектаклем она приняла присягу у множества артистов, среди которых были граждане России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Они все давно работают в Венгрии и связали свою жизнь с этой страной.
Ранее руководитель итальянского правительства Джорджа Мелони призвала разделять конфликт на Украине и отношение к культуре России.
Минцифры сообщило о попытке массового взлома Telegram-аккаунтов
Пользователи мессенджера Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов, кража происходит при помощи рассылки, сообщило Минцифры России.
Пользователи получают сообщения о подарке в виде подписки на Telegram Premium, они нажимают на кнопку, после чего им приходит код авторизации.
Затем доверчивые пользователи вводят код, и аккаунт сразу же оказывается в руках у злоумышленников, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Новые украденные аккаунты начинают рассылку подобных сообщений всему списку контактов и удаляют их из списка отправленных, у получателей же сообщение остается.
Министерство советует включить двухфакторную аутентификацию для предотвращения подобных сценариев.