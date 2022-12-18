СМИ: США остались позади России в борьбе за Арктику

Politico: США отстали от России в ключевом регионе

Российское присутствие в Арктике значительно объемнее американского, из-за этого США отстают от России в так называемой «арктической гонке», считает обозреватель Politico Кеннет Розен.

По его мнению, Арктика уже сейчас представляет огромную важность, как для мировой экономики, так и для стратегического влияния, что делает ее объектом интересов США. Однако российское присутствие в регионе значительно объемнее американского, что ставит Вашингтон в позицию «догоняющего», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Розен отметил, что в последние два десятилетия Россия доминирует в борьбе за Арктику, наращивая свой флот атомных ледоколов, кораблей и подводных лодок, развивая добычу полезных ископаемых и нефтяных скважин вдоль пятнадцати тысяч миль арктического побережья, стремясь захватить контроль над новым «Северным морским путем» или «Трансполярным морским путем», который может начать открываться к 2035 году, и привлекая неарктические страны для финансирования этих начинаний. В то же время «Америка играет в догонялки» в условиях, когда у нее мало опыта и возможностей», добавил он.

Автор особенно выделил техническую неготовность Штатов заявлять о себе, как о действительно арктической державе.

По его словам, у Америки всего два ледокола, США планируют построить еще шесть, в то время как у Канады их 18, а у России – более 50. «На Аляске у США нет арктических глубоководных портов, необходимых для размещения крупных военных и тыловых судов; единственный порт находится на авиабазе Туле в Гренландии. А шесть арктических военных баз – все «запасные базы», предназначенные для экспедиций в Арктику, – постоянно требуют ремонта и вмешательства из-за последствий изменения климата», – заметил он.

При этом Розен уточнил, что за последние восемь лет Россия восстановила и модернизировала около 50 баз вдоль 15 000 миль арктического побережья.

Ранее американские СМИ сообщали, что Россия готовится к полномасштабному конфликту в Арктическом регионе, наращивая там военное присутствие.