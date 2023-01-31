Песков анонсировал встречу Путина с генпрокурором для обсуждения СВО Песков не подтвердил слухи об обсуждении переименования Волгограда Песков анонсировал поездку Путина в Волгоград на 80-летие победы в Сталинградской битве 31 января 2023, 13:09 Текст: Алексей Дегтярев

Глава Российского государства Владимир Путин намеревается посетить Волгоградскую область 2 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Будет поездка, которая посвящена 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве», – цитирует Пескова ТАСС. Ранее в волгоградской мэрии сообщили, что на всех основных въездах в город установлены дорожные знаки «Сталинград» к 80-летию победы в Сталинградской битве. Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с Путиным 29 января 2023, 21:50 Текст: Ольга Иванова

Президент Турции Таийп Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным и между двумя странами в целом. «В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ», – цитирует его ТАСС. Ранее Эрдоган заявил, что Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным, в то время как «все нападали на Россию». Песков опроверг слова Джонсона об «угрозе» Путина «ракетным ударом» 30 января 2023, 13:48

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что российский президент Владимир Путин якобы «угрожал ракетным ударом», являются ложью. Песков подчеркнул, что Джонсон либо сознательно лжет, и тогда стоит вопрос о том, зачем он это делает, либо делает это неосознанно, и в таком случае слова экс-премьера Британии означают, что он вообще не понял, о чем говорил с российским президентом. «Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента», – приводит его слова РИА «Новости». Представитель Кремля отметил, что знает содержание разговора Путина с Джонсоном, и еще раз подчеркнул, что бывший британский премьер лжет. «Никаких угроз ракетными ударами не было», – сказал он. По словам Пескова, говоря о вызовах для безопасности России, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение «натовских» или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считаные минуты. Ранее в понедельник Джонсон рассказал о разговоре с Путиным, состоявшемся перед началом специальной военной операции России на Украине. Новости СМИ2 Путин отметил успехи Вологодской области в производстве черной икры 30 января 2023, 14:45 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин отметил успехи Вологодской области в производстве черной икры, об этом он упомянул во время встречи с губернатором региона Олегом Кувшинниковым. Кувшинников отчитался о достижениях области в сфере сельского хозяйства, а после этого Путин поинтересовался, первое ли место регион занимает по производству черной икры. Губернатор рассказал, что «Русский икорный дом» – это вологодская черная икра, а затем добавил, что область действительно занимает первое место по ее производству, передает ТАСС. «Здорово», – оценил в ответ Путин. Кроме того, Кувшинников рассказал, что власти Вологодской области после закрытия прежних направлений экспорта переориентировали продукцию лесопромышленного комплекса региона на новые рынки сбыта, сообщает РИА «Новости». По его словам, развивается компания «Северсталь», производящая минеральные удобрения «ФосАгро». Деревоперерабатывающий комплекс Вологодской области занимает третье место по заготовке древесины, 76% которой перерабатывается внутри страны. Кроме того, он спрогнозировал, что и в 2023 году, и в 2024 году рост промышленности Вологодской области продолжится. Путин в свою очередь заявил, что Вологодская область демонстрирует устойчивое, стабильное развитие, а по некоторым показателям она даже опережает другие регионы. Глава государства обратил внимание, что в предыдущие годы у региона «был определенный спад в инвестициях в основной капитал». «А в целом посмотрел, сейчас тоже вроде и в металлургической промышленности, и в деревопереработке инвестиции имеются, они пошли», – заметил он. Ранее на встрече с Кувшинниковым Путин заявил, что россияне должны участвовать в принятии градостроительных решений, быть участниками этого процесса. Песков посоветовал Шольцу почитать исторические книги Песков: Шольцу стоило бы почитать исторические книги 30 января 2023, 14:12 Текст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, какие книги он посоветовал бы прочитать канцлеру Германии Олафу Шольцу. Он отметил, что считает себя не в праве советовать, однако допускает, что Шольцу можно было бы прочесть исторический труд, передает ТАСС. При этом Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин «читает постоянно». Новости СМИ2 Песков посоветовал не тратить время на просмотр фильма Би-би-си Песков назвал лживыми материалы фильма Би-би-си «Путин против Запада» и рекомендовал его не смотреть 30 января 2023, 13:27 Текст: Вера Басилая

Если фильм Би-би-си «Путин против Запада» будет в том же лживом ключе, что и эпизод с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, то рекомендовал бы не тратить время на его просмотр, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, какова будет реакция Кремля на выход фильма Би-би-си «Путин против Запада», Песков заявил, что пока была реакция на эпизод с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, передает ТАСС. «Если остаток фильма будет в этом же ключе, то не советую вам тратить время впустую», – отметил пресс-секретарь президента России. Ранее в трехсерийном документальном фильме «Путин против Запада» бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о разговоре с Путиным перед СВО. По версии Джонсона, Путин пытался внушить ему страх в ответ на предупреждения о недопустимости начала военных действий и угрожал ракетой. В Кремле назвали слова Джонсона ложью. По словам Пескова, никаких угроз ракетными ударами не было. «Говоря о вызовах для безопасности РФ, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение «натовских» или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считаные минуты», – пояснил пресс-секретарь президента. Песков рассказал об отсутствии в графике Путина согласованных разговоров с Шольцем Песков: В графике Путина нет согласованных разговоров с Шольцем, но он открыт контактам 29 января 2023, 12:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Телефонного разговора лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца в графике президента России пока нет, но он открыт для общения, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В ответ на вопрос, есть ли в планах уже такой разговор и есть ли в целом у президента России желание или намерение говорить с канцлером, Песков ответил, что пока согласованных разговоров в графике нет, но Путин был и остается открытым для контактов, передает РИА «Новости». Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важными продолжить телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Новости СМИ2 СМИ рассказали о возможном визите Путина в Волгоград «Россия-1»: Путин приедет в Волгоград на 80-летие победы в Сталинградской битве 29 января 2023, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

России Владимир Путин на следующей неделе может посетить Волгоградскую область – в день 80-летия победы в Сталинградской битве, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Также, по данным программы, Путин проведет совещание с членами Совбеза России, передает ТАСС. Напомним, в субботу на «Мамаевом кургане» в Волгограде более ста реконструкторов воссоздали эпизод операции «Кольцо» к 80-летию победы в Сталинградской битве. Путин обсудил с саудовским кронпринцем взаимодействие в ОПЕК+ Путин обсудил с саудовским кронпринцем работу ОПЕК+ 30 января 2023, 17:54 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля. На сайте Кремля сообщается, что обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. Ранее глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд указал на важность партнерства с Россией и заявил, что Эр-Рияд продолжит взаимодействовать с Москвой в различных сферах, в том числе по нефти. Новости СМИ2 СМИ: Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля 30 января 2023, 19:46 Текст: Ольга Иванова

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля, сообщил источник в Госдуме. В тоже время другой источник подтвердил ТАСС, что вероятность того, что глава государства выступит с посланием в двадцатых числа февраля, высока. Ранее сообщалось, что Путин намерен огласить послание Федеральному собранию в начале 2023 года. Путин пояснил, что не оглашал послание, так как динамика событий была очень большая, а ситуация развивается очень и очень динамично. Представитель Кремля Дмитрий Песков также говорил, что послание Федеральному собранию будет оглашено, но не в 2022 году. Тогда же он подчеркивал, что послание не может быть «оглашено» в письменном виде. Напомним, большая пресс-конференция Путина в 2022 году также не состоялась. Кремль подтвердил поездку Путина в Волгоград Песков заявил об однодневном визите Путина в Волгоград 30 января 2023, 13:05 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин на этой неделе посетит Волгоград, визит займет один день, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В СМИ появились сообщения, что Путин собирается приехать в Волгоград на несколько дней. Песков подтвердил, что президент посетит на этой неделе Волгоград, но речь идет об однодневной поездке, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Путин посетит Волгоградскую область, визит его будет приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве. Новости СМИ2 Путин заявил о важности участия россиян в принятии градостроительных решений 30 января 2023, 14:35 Текст: Ольга Иванова

Россияне должны участвовать в принятии градостроительных решений, быть участниками этого процесса, заявил президент России Владимир Путин во время видеовстречи с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. По словам Кувшинникова, в 2014 году были введены градостроительные советы, благодаря которым уже проведен 81 градсовет, 160 млрд рублей были выделены дополнительно из областного и федерального бюджета. Почти 2,5 тыс. объектов с 2014 года построено, капитально отремонтировано во всех муниципалитетах. Губернатор подчеркнул, что это действительно народная программа, так как бюджет формируют люди, передает РИА «Новости». «Так и нужно, продолжайте. Люди должны чувствовать себя участниками этого процесса, что не где-то там непонятно, по каким основаниям принимаются градостроительные решения, а именно по совету с людьми. Это абсолютно точно. Мы много раз на этот счет говорили. Если у вас это на практике получается, это очень здорово», – ответил ему Путин. Также президент пообещал федеральную поддержку проекту реставрации всех исторических объектов ансамбля Вологодского кремля к 880-летию Вологды. Кувшинников пригласил Путина посетить Вологду в 2027 году, когда город будет отмечать 880-летний юбилей. В Кремле рассказали об отношениях Путина и Эрдогана 30 января 2023, 14:22 Текст: Ольга Иванова

У президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана особенные отношения, они основываются на доверии и уважении, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отказался комментировать турецко-французские отношения, при этом рассказал об отношениях между Путиным и Эрдоганом. Так, по его словам, отношения основываются на приверженности тем обязательствам, которые они на себя берут, сообщает РИА «Новости». Ранее Эрдоган заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона недостаточно квалификации, чтобы занимать пост президента Франции. Эрдоган назвал Макрона «нечестным», отметив при этом, что в Турции хотят, чтобы международная политика строилась на честности, поскольку без нее нет доверия. Новости СМИ2 Песков анонсировал встречу Путина с генпрокурором для обсуждения СВО 31 января 2023, 13:01 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин во вторник намерен встретиться с генеральным прокурором Игорем Красновым, они планируют обсудить вопросы, касающиеся СВО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В течение дня – разные встречи. Будет также на встрече генпрокурор Игорь Краснов. В целом о работе ведомства пойдет разговор. Если вы помните, президент поручал Генпрокуратуре активно заниматься вопросами, связанными со спецоперацией. Поэтому, конечно, можно предположить, что в значительной степени речь пойдет и об этом», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он добавил, что президент также планирует и другие встречи во вторник, они носят непубличный характер. Кроме того, ожидается международный телефонный разговор. Песков не подтвердил слухи об обсуждении переименования Волгограда 31 января 2023, 13:27 Текст: Алексей Дегтярев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить сообщения о возможности переименования Волгограда в Сталинград. «Не могу такого подтвердить», – сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждают ли в Кремле переименование города, передает РИА «Новости». Также во вторник представитель Кремля подтвердил, что президент Владимир Путин посетит Волгоградскую область 2 февраля, поездка будет посвящена 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. До этого на въездах в город появились дорожные знаки «Сталинград». Новости СМИ2 Краснов назвал Путину число вернувшихся домой незаконно мобилизованных россиян 31 января 2023, 14:00 Текст: Алексей Дегтярев

Несколько тысяч незаконно мобилизованных россиян уже вернулись домой, заявил генпрокурор Игорь Краснов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. В ходе надзора возвращено домой более 9 тыс. граждан, которых мобилизовали незаконно, в их числе есть и те, которые по состоянию здоровья никоим образом не должны быть мобилизованными, заявил Краснов, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что во вторник глава государства проведет встречу с генпрокурором Красновым, в ходе которой планируется обсуждать связанные с СВО темы.