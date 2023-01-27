Новые субъекты решили перевести на московское время

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области решено в ближайшее время ввести в состав второй часовой зоны, где действует московское время.

В рамках синхронизации законодательства России в связи с принятием в состав четырех новых субъектов Минпромторгом разработан проект федерального закона «О внесении изменения в ст. 5 Закона № 107-ФЗ «Об исчислении времени». Соответствующий документ уже внесен в правительство, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Согласно законопроекту, новые субъекты перейдут с киевского на московское время, они будут включены во вторую часовую зону.

Ранее четыре региона жили по киевскому времени (UTC+2, на час меньше чем в Москве зимой и UTC+3 – летом). Сейчас в новых субъектах фактически действует московское время, новый законопроект лишь закрепит это нормативно.