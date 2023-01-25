Госдума приняла закон «О пробации»

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25 января, среда  |  Последнее обновление — 13:59  |  vz.ru
Разделы

Новый Свет наносит удар по гегемонии доллара

В Южной Америке хотят создать новую валюту REUTERS/Agustin Marcarian
Бразилия и Аргентина официально заявили, что готовы создать единую валюту. Бразилия стоит у истоков создания БРИКС, куда входит и Россия. И это, возможно, станет началом реального процесса по созданию единой валюты просто сначала в рамках регионального блока МЕРКОСУР, а затем в рамках БРИКС, по примеру евро. Какие плюсы и минусы у этой инициативы?  Подробности...
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Запад устал от украинского воровства

Американцы ослабляют правую руку Зеленского – Андрея Ермака president.gov.ua
На Украине продолжается серия громких отставок и увольнений, которая охватила как центральную власть, так и регионы. Чем вызвано подобное явление, какую роль в них играют Лондон и Вашингтон и как России относиться к кадровой чехарде в офисе Владимира Зеленского? Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Крах Эрдогана угрожает интересам России

Судя по всем опросам, если дело дойдет до второго тура, то Эрдоган проиграет любому кандидату от оппозиции
Анкара дала понять, что шведы и финны могут забыть о приеме в НАТО, пока в Турции не закончатся президентские выборы. Зато еще до выборов Турция может торжественно помириться с Сирией, своим вчерашним врагом. И то, и то призвано поднять рейтинги Эрдогана и помочь ему переизбраться. Пока опросы сулят ему поражение. Какими будут отношения России с Турцией в случае проигрыша Эрдогана? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Коллективный Запад – это иллюзия

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вождь и племя – это модель отношений среди стран, с которыми Россия вступила в 2022 году в военно-политическое противоборство. При этом по мере углубления конфликта сокращаются возможности и смысл контактов их участников на горизонтальном уровне. Подробности...

Запад будет шантажировать Россию ее деньгами

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США и Европа не могут изъять замороженные российские госактивы. Но зато могут использовать их для давления на Россию – чем сейчас и занимаются. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Паневропейская идентичность вполне себе русофобская, она включает в себя досаду за неудачные походы наполеоновской и гитлеровской армий на Россию и рефлексию насчет того, что с этой неприятной тенденцией делать. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Власть Украины зачищают от британцев

Россия должна спасти Сербию

Как узнать третью мировую войну

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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Крах Эрдогана угрожает интересам России

    демилитаризация Украины


    Песков отреагировал на угрозы Киева об ударах по Москве и Екатеринбургу

    сатира из израиля


    Блогеры возмутились песней Слепакова о гибели российских военных

    гибридная война


    МИД: Разговоры о красных линиях остались в прошлом

    Видео

    ограничение судоходства


    Эстония собралась передвинуть границы в Балтийском море

    вступление в альянс


    Украина укрепила желание молдаван остерегаться НАТО

    Конфликт вокруг Косово


    Россия должна спасти Сербию от великого позора

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    Энергосистема Британии тяжело переживает кризис

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    МИД признал Эстонию неинтересным государством

    отечественная медицина


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    Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?

    Госдума приняла закон «О пробации»

    25 января 2023, 13:03

    Текст: Алексей Дегтярев

    Госдума в ходе третьего, заключительного, чтения приняла проект закона «О пробации», предполагающей социальную адаптацию осужденных.

    Закон предполагает социальную адаптацию и реабилитацию осужденных, освободившихся из мест заключения, и приговоренных к принудительным работам, передает ТАСС.

    Пробация должна учитывать особенности, обстоятельства и потребности граждан. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев пояснил, что в закон включена помощь в трудоустройстве, медицинском обеспечении, получении образования, восстановлении связей с родственниками, документов и прав на имущество.

    Документ определяет несколько видов пробации: исполнительную, пенитенциарную и постпенитенциарную. Исполнительная пробация предполагает помощь в тяжелой жизненной ситуации приговоренным к наказанию, не связанную с изоляцией от общества.

    В этой категории – освобожденные по УДО, условно осужденные, приговоренные к штрафам, лишению права занимать определенные должности, и приговоренные к обязательным работам. Исполнительная пробация применима к осужденным, которым заменили неотбытую часть наказания на более мягкий вид наказания.

    Пенитенциарная пробация должна применяться к тем, кому назначены принудительные работы или лишение свободы в период отбывания наказания, и при подготовке к освобождению. Для такого типа осужденных предусмотрены социальная и воспитательная работа, оказание психологической помощи, восстановление и укрепление социальных связей, подготовка к освобождению и т.д.

    Постпенитенциарную пробацию планируется применять к отбывшим наказание людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. К таким заключенным планируется применять меры по ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. Сроки программ определяются индивидуально. Они не могут составлять больше года со дня начала.

    Кроме того, закон предусматривает возможность создания центров пробации для тех, кому нужна постпенитенциарная помощь. В таких центрах отбывшие наказание смогут получить в том числе временное место пребывания. Центры смогут создавать НКО, религиозные организации и общественные объединения.

    Вводится и реестр тех, в отношении кого проводится пробация. Это должна быть государственная информационная система, в ней фиксируются данные о видах, сроках, индивидуальной программе и реализации программ пробации. Оператором системы станет ФСИН.

    Изменения планируется ввести с 1 января 2024 года.

    В 2022 году уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отмечала, что ей постоянно поступают обращения от освободившихся из мест лишения свободы, жалующихся на низкие пособия при освобождении и трудностях при получении жилья и трудоустройстве.

    Столтенберг призвал убедить Россию в невозможности победить на поле боя
    Генсек НАТО Столтенберг призвал вооружить Украину для победы над Россией на поле боя
    		    24 января 2023, 14:19
    Фото: REUTERS/Johanna Geron
    Текст: Вера Басилая

    Необходимо ускорить обеспечение Украины более тяжелым и совершенным вооружением, чтобы дать понять России, что она не победит на поле боя, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил о необходимости ускорить вооружение Киева совершенными системами вооружений. Он считает, что это единственный путь к миру, который даст понять России, что ей не победить, пишет Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов).

    Столтенберг также уверен, что решение по поставкам танков Leopard для Украины будет принято уже скоро, а Писториус заявил, что в НАТО нет раскола по этому вопросу.

    До этого министр обороны Германии заявил, что результаты инвентаризации танков Leopard 2 будут готовы в скором времени.

    Германия как страна – производитель танков Leopard 1 и 2 несет особую ответственность, подчеркнул министр обороны. Решение о передаче танков Украине находится в полномочии ведомства федерального канцлера, отметил Писториус.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить танки Leopard 2 при условии согласия США поставить Киеву танки Abrams.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что возможные поставки немецких танков Украине негативно скажутся на будущих отношениях Германии и России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как «Леопарды» для Украины вызвали раскол в НАТО.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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    Spiegel: Шольц принял решение отправить Киеву танки Leopard 2A6
    Spiegel: Канцлер Шольц решил отправить на Украину танки Leopard 2A6
    		    24 января 2023, 21:14
    Фото: Imago Images/REUTERS
    Текст: Вера Басилая

    Правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера, пишет издание Spiegel.

    По данным источников издания, Германия поставит целую роту танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера, передает РИА «Новости».

    Другие союзники, в том числе из скандинавских стран, как пишет Spiegel, также хотят передать Киеву боевые танки Leopard 2. Кроме того, власти Германии решили разрешить экспорт танков другим странам, в частности Польше, передает ТАСС.

    Ранее во вторник СМИ сообщали, что американский президент Джо Байден якобы готов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию.

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    СМИ: На границе Венгрии и Украины нашли вагон с телами погибших украинских военных
    Metropol: Вагон с сотнями тел военных ВСУ обнаружили на границе Украины и Венгрии
    		    24 января 2023, 19:48
    Фото: REUTERS
    Текст: Елизавета Шишкова

    На границе Украины и Венгрии в охраняемой украинскими солдатами части ж/д узла обнаружен вагон с сотнями тел украинских военных, сообщило издание Metropol.

    По данным издания, некоторые тела лежат больше месяца, однако их до сих пор не удалось похоронить, передает RT.

    Отмечается, что Киев опасается паники из-за массовых потерь ВСУ, считая тему похорон «серьезным политическим вопросом».

    В связи с этим военное командование контролирует, как быстро семьям сообщают о гибели солдат. Также решается, сколько человек можно хоронить в день.

    Ранее Минобороны Украины заявило, что специальные службы Украины (СБУ) подготовили масштабную провокацию в Харьковской области с использованием тел мирных граждан.

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    Эксперт: ФРГ потеряет оружейный рынок Европы после поставок танков Leopard Киеву
    Военный эксперт Бартош объяснил, зачем США заставляют Германию передать танки Украине
    		    24 января 2023, 17:10
    Фото: Filmbildfabrik /Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Заставляя Берлин передать танки Leopard Украине, США таким образом захватывают оружейный рынок Европы, вытесняя оттуда Германию, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош.

    «Америка вынуждает европейские страны поставить имеющиеся у них танки Leopard Украине, чтобы потом они были вынуждены восполнить свои запасы и закупить себе столько же новых. При этом немецкий ВПК не успеет их произвести в таких объемах. Кроме того, немецкие танки, оказавшись на поле боя, могут проявить себя не самым лучшим образом», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    «Все это вынудит европейцев переориентироваться на закупки танков у Штатов, еще сильнее увеличится зависимость Европы от Вашингтона и разрушатся традиционные связи внутри Старого Света», – отметил он.

    «Вся эпопея с передачей танков Leopard Украине и давлением на Германию – часть целенаправленной американской политики, преследующая своей целью подрыв роли Германии в Европе, поскольку немцы занимают лидирующее положение в Евросоюзе и являются одними из лидеров в НАТО», – полагает собеседник.

    «Кроме того, Штаты хотят ослабить и Евросоюз в целом, являющийся их экономическим конкурентом. Таким образом они рассчитывают подчинить европейские государства себе, разрушив их традиционные экономические, энергетические и военные связи», – заключил Бартош.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Leopard-2 Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить Leopard-2 при условии передачи Киеву американских танков Abrams.

    Как отмечало немецкое издание Süddeutsche Zeitung, решение Германии пока не передавать Киеву немецкие боевые танки Leopard вызвало открытое непонимание и едва скрываемый гнев среди союзников ФРГ по НАТО, особенно бурной была реакция Соединенных Штатов.

    Газета отмечает, что особенно резким тон в Вашингтоне был тогда, когда министр обороны США Ллойд Остин тщетно пытался в четверг в Берлине и в пятницу на базе Рамштайн в ФРГ получить согласие на поставку Украине танков Leopard-2. Речь, как пишет издание, идет не только о конкретном вкладе Германии в виде боевых танков из запасов бундесвера, но прежде всего о разрешении на реэкспорт техники, которое Берлин должен предоставить другим странам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке планов ФРГ передать ВСУ самые старые и неликвидные танки Leopard-2.

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    Коментарии (38)
    СМИ: В попытке контратаковать ВСУ потеряли 200 человек под Угледаром

    24 января 2023, 18:50

    Текст: Ольга Иванова

    В воскресенье и понедельник ВСУ предприняли две безуспешные попытки провести разведку боем и перегруппировать войска в районе Угледара, в результате они потеряли 200 человек, сообщают СМИ.

    Как сообщает RT в Telegram-канале, подразделения 23-го отдельного стрелкового батальона, а также три батальона 68-й егерской бригады украинской армии при поддержке 3-й танковой бригады пытались сорвать начало окружения Угледара российскими войсками на севере рядом с населенным пунктом Водяное и на юге возле населенных пунктов Павловка и Пречистовка.

    После второй попытки провести разведку боем украинские подразделения решили отойти и перегруппироваться для ремонта техники и пополнения боекомплекта.

    В районе Золотой Нивы и Пречистовки отступающие части были обнаружены беспилотником «Орлан-30» ВС России, после чего по скоплению техники нанесли удар орудия «Гиацинт-Б», а также САУ «Гвоздика» и «Акация». В итоге ВСУ потеряли не менее 200 человек убитыми и ранеными.

    Напомним, за год спецоперации на Украине российские Вооруженные силы уничтожили в общей сложности 23 армии противника, такую статистику привел военкор Александр Сладков со ссылкой на «друга, выпускника Академии Генштаба».

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    Финляндия пересмотрела свою позицию по вступлению в НАТО
    Глава МИД Финляндии пересмотрел свою позицию по вступлению страны в НАТО без Швеции

    24 января 2023, 15:14

    Текст: Кристина Цыцура

    Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто за несколько часов пересмотрел свое отношение к вопросу о возможном вступлении в НАТО отдельно от Швеции.

    По его словам, власти Финляндии будут придерживаться общей линии, страны подадут заявки вместе.

    «Конечно, в глубине души мы думаем о разных мирах, если страна (Швеция - прим. ВЗГЛЯД) будет навсегда заблокирована, но это еще не так», – передает РИА «Новости» его слова.

    Ранее Хаависто допускал возможность разделения совместной заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО из-за разногласий между Турцией и Швецией.

    Произошедшее глава МИД Финляндии назвал ударом по безопасности двух стран. Речь идет об акции протеста по сожжению Корана у посольства Турции в Стокгольме. 

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    Блогеры возмутились песней Слепакова о гибели российских военных
    		    25 января 2023, 10:59
    Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Блогеры возмутились песней-сатирой перебравшегося в Израиль артиста Семена Слепакова о гибели сражающихся на Украине российских военных.

    Слепаков в сатирической «колыбельной» поет о матери, один сын которой стал «специалистом каких-то айти» и «предателем», а другой сын погиб, защищая Родину. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

    Ролик возмутил российских блогеров. Так, журналист Роман Голованов написал, что Слепаков поглумился над смертью русских солдат. «...Брынчит из Израиля. Остался на обочине люксовой жизни», – пишет он, напомнив, что не так давно Слепаков «получал безумные гонорары» на корпоративах в России.

    Слепаков издевается над матерями погибших воинов, устраивает пляски на могилах героев, подчеркнул журналист. «И он надеется вернуться под шумок, когда все уляжется? Опять залезть в телевизор? Это испуганный патриот?», – добавил Голованов.

    Журналист считает, что «Слепаковы-Галкины» всегда ненавидели наш народ, держали «Ванюш» «за быдло».

    «Когда пришла беда, [...] свалили за кордон. А простой русский Ваня взял автомат и опять пошел в окопы за Россию. Возвращать мир. Ванюшу дома ждет мама. Ванюшу ждут жена и дети. Такое ***, как Слепаков, никто не ждет. Ничтожество никому не нужно. Россия проходит очищение», – заключил Голованов.

    Telegram-канал «Два майора» напомнил, что Слепаков, когда ему «было выгодно быть патриотом», пел про ветерана войны, который после долгих послевоенных лет «один остался из своего полка» и лихо побеждает сына мэра. Теперь же юморист выпустил «страшный и мерзкий сарказм над абстрактной российской семьей, в которой трагедия – погиб отец, сын, еще один – сбежал».

    «Семен Слепаков, твоя новая песня не для народа, а для релокантов и беглецов, трусов и предателей. […] Уверяем тебя, у нас есть и знакомые айтишники, и бизнесмены с очень хорошим достатком, которые добровольцами ушли на фронт. Многие вернулись из-за границы, когда началась война», – пишут авторы канала.

    Слепаков перебрался в Израиль вскоре после начала российской спецоперации. В середине января сообщалось, что комедиант погасил долги в России на 19 млн рублей.

    Коментарии (34)
    В Тбилиси назвали повод для эвакуации украинцев из Грузии
    		    24 января 2023, 16:59
    Фото: IMAGO/Nicolo Vincenzo Malvestuto/Reuters
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «постыдным» и «спекулятивным» заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова о возможной эвакуации украинских граждан из Грузии в случае восстановления авиасообщения между Москвой и Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Очередное нерелевантное заявление от Касьянова, это вызывает сожаление. Эвакуировать украинцев пришлось бы, если бы Грузия отправила Украине комплексы «Бук», о чем просил Касьянов. Это вызвало бы прямое включение Грузии в военные действия», – сказал глава правящей партии Грузии.

    По его словам, прямое авиасообщение было прервано Россией в одностороннем порядке в 2019 году.

    «Это была санкция со стороны России, и России решать, отменять ли эту санкцию. Мы никаких решений на этот счет принимать не можем. Но это было бы послаблением для миллиона наших соотечественников, которые живут в России», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    В четверг в интервью украинской «Европейской правде» Касьянов заявил, что «в случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление воздушного сообщения с Грузией, прерванного в 2019 году.

    В Киеве раскритиковали Грузию за поддержку идеи восстановления авиасообщения с Россией.

    Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе приветствовал возможное возобновление прямых рейсов из России.

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    Минобороны сообщило об успехах наступления в ДНР в районе Северска
    		    24 января 2023, 14:10
    Фото: t.me/mod_russia

    Наступательные действия подразделений Южного военного округа продолжены на Донецком направлении. Армейской авиацией и ракетными войсками нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ недалеко от Северска. Потери противника составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «Мста-Б», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Авиацией и артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Берестового и Тимковки Харьковской области. Ликвидированы более 40 военнослужащих, бронемашина, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Огнем артиллерии Центрального военного округа на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы более 30 военнослужащих, пять бронемашин, артиллерийская система М-777 и две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.

    В результате огня артиллерии и активных действий подразделений Восточного военного округа на Запорожском направлении за последние сутки ликвидированы более 25 военнослужащих 108-й бригады теробороны рядом с Пречистовкой и Новоселкой ДНР, уничтожена самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.

    Артиллерией Воздушно-десантных войск на Херсонском направлении в районе Антоновки уничтожена американская РЛС контрбатарейной AN/ТPQ-50.

    Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России поражен пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения возле Новоукраинки и Артемовска ДНР.

    Также нанесено поражение 64 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах, отчитались в Минобороны.

    Авиацией ВКС России под Песками-Радьковскими Харьковской области уничтожена самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1».

    Средствами ПВО сбиты десять украинских беспилотников у пунктов Золотаревка, Новочервоное ЛНР, Никольское ДНР, Чубаревка, Терноватое, Михайловка Запорожской области, Васильевка, Крынки, Новая Каховка и Князе-Григоровка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (9)
    Полянский нашел объяснение кружащей над Киевом туче воронов
    Полянский: Есть вероятность, что вороны кружат над Киевом из-за спонсируемого режимом богохульства

    25 января 2023, 08:58

    Текст: Александра Юдина

    Громадное число ворон над Киевом может быть вызвано действиями киевского режима в отношении церквей и священников, предположил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    В своем Twitter (запрещен в России) он написал, что кружащая стая воронов над Киевом является следствием уничтожения в стране церквей и преследования священников, передает РИА «Новости».

    Такой комментарий зампостпреда оставил после публикации очевидцев видео на YouTube.

    «Может, это ответ на спонсируемое государством богохульство», подчеркнул Полянский.

    Ранее Полянский заявил, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии. 

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    Глава Белгородской области рассказал Путину о героизме семилетнего мальчика
    		    24 января 2023, 20:48
    Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин провел встречу с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым, во время которой губернатор рассказал о подвиге 7-летнего мальчика, спасшего жизнь сестре.

    «В поселке Уразово, куда я приезжал, понравился мальчишка, он рассказывал: начался обстрел, сидел играл в компьютер, ему 7 лет, рядом ползала по полу маленькая сестричка, начался обстрел, побежал, но вспомнил, чему учили, взял сестру, в ванную, легли, спас и ее, и свою жизнь», – передает телеканал «Звезда» со ссылкой на слова Гладкова.

    В ходе этой встречи Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона. Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения. С 22 сентября 2022 года в регионе в ходе частичной мобилизации призвали порядка 4,1 тыс. человек.

    Во время беседы президент отметил, что россияне устойчивы к дезинформации, их не так просто оболванить украинскими фейками. 

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    Стало известно о желании ЕС пересмотреть либерализацию торговли с Украиной
    EurActiv сообщил о желании ЕС пересмотреть вредную для Европы либерализацию торговли с Украиной
    		    25 января 2023, 06:44
    Фото: Artur Widak/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Еврокомиссия приступила к изучению возможности пересмотреть либерализацию торговли с Украиной, поскольку сейчас договоренности вредят европейским фермерам, сообщают СМИ.

    Члены ЕС жалуются, что из-за украинских товаров фермеры в Европе оказались в невыгодном положении. Пересмотреть либерализацию торговли могут в ближайшие недели, передает ТАСС со ссылкой на EurActiv.

    ЕК «обдумывает вопрос о пересмотре специальной приостановки всех тарифов и квот на украинский агропродовольственный экспорт», передает РИА «Новости».

    Напомним, временный режим либерализации установили в 2022 году до июня 2023 года. В соответствии с ним на ряд товаров с Украины действуют нулевые таможенные ставки. Кроме того, соглашение приостанавливает систему входных цен и тарифных квот. Предполагается, что даже после завершения срока действия договоренностей антидемпинговые пошлины не взимаются с продукции, поступающей c Украины.

    Как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи во Львове с Владимиром Зеленским, в Киеве надеются, что официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться в 2023 году. Летом Украине был предоставлен статус страны – кандидата на вступление в ЕС, но ей отказали в проведении ускоренной процедуры по вступлению.

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    «Адмирал Горшков» отработал удар «Цирконом» в Атлантике
    Фрегат «Адмирал Горшков» отработал в Атлантике удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
    		    25 января 2023, 09:11
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что фрегат отработал удар гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров, передает ТАСС.

    В ходе учений экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в военном ведомстве.

    Минобороны опубликовало кадры электронного пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон».

     

    Как сообщил командир корабля капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль, эффективность запуска составила одну единицу, что означает полное соответствие ожиданиям. Учения, по его словам, подтвердили все заложенные в данный комплекс характеристики.

    В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон», не имеющими аналогов в мире, на боевую службу.

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    МИД: Разговоры о красных линиях остались в прошлом
    		    25 января 2023, 02:40
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Рассуждения о красных линиях остались в прошлом, США признались в стремлении нанести России стратегическое поражение, заявил МИД России.

    В ведомстве прокомментировали высказывание первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского. МИД подчеркнул, что против России ведется гибридная война. Как заявило министерство, «не замечать реальность невозможно», передает ТАСС.

    Напомним, Полянский заявил, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии. Он допустил, что «самые красные» линии пока не были пересечены. Когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию, отметил Полянский.

    В середине января журнал Newsweek писал, что США и НАТО пересекают все новые красные линии в вопросах поддержки Украины. Несколько месяцев назад США обещали не поставлять Украине системы Patriot, однако в итоге изменили свою позицию. Затем ситуация повторилась с комплексами HIMARS. Теперь новой красной линией стали танки, отмечалось в публикации.

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    Политолог: После передачи Украине танков Leopard «зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение
    		    24 января 2023, 22:11
    Фото: Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Отправленные на Украину немецкие танки Leopard окажутся в коллекции танкового музея в Кубинке, считает научный сотрудник Института международных исследований Артем Соколов.

    «И все же, Шольц смог продержаться сравнительно продолжительное время. Судя по отдельным сообщениям в СМИ, США приняли в том или ином виде его формулу по «Абрамсам». Почти наверняка есть набор специальных договоренностей и с Варшавой», – написал Соколов в своем Telegram-канале.

    «Анонсированное количество поставляемых танков пока невелико. Будут ли они прикрывать тыловые районы или отправятся на фронт – непонятно. Но прецедент создан, и его последствия будут значительны. «Зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение», – считает Соколов.

    Ранее издание Spiegel написало, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера. 

    Бронетанковый музей в городе Кубинка – один из крупнейших в мире музеев, экспонирующих броневое и танковое вооружение и технику (БТВТ), различных видов и исторических периодов. Экспозиция музея включает крупнейшую коллекцию танков, самоходных артиллерийских установок (САУ), бронеавтомобилей, броневых транспортеров (БТР) и иное вооружение различных государств мира, включая серийные машины и уникальные прототипы. Там представлены танки времен Великой Отечественной, в том числе трофейные немецкие «Тигры» и «Пантеры», самоходные установки вермахта «Elefant» (Слон), в экспозиции присутствет противотанковая САУ «Nashorn» (Носорог), названная так лично Гитлером.

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