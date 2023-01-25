Госдума приняла закон «О пробации»

Госдума в ходе третьего, заключительного, чтения приняла проект закона «О пробации», предполагающей социальную адаптацию осужденных.

Закон предполагает социальную адаптацию и реабилитацию осужденных, освободившихся из мест заключения, и приговоренных к принудительным работам, передает ТАСС.

Пробация должна учитывать особенности, обстоятельства и потребности граждан. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев пояснил, что в закон включена помощь в трудоустройстве, медицинском обеспечении, получении образования, восстановлении связей с родственниками, документов и прав на имущество.

Документ определяет несколько видов пробации: исполнительную, пенитенциарную и постпенитенциарную. Исполнительная пробация предполагает помощь в тяжелой жизненной ситуации приговоренным к наказанию, не связанную с изоляцией от общества.

В этой категории – освобожденные по УДО, условно осужденные, приговоренные к штрафам, лишению права занимать определенные должности, и приговоренные к обязательным работам. Исполнительная пробация применима к осужденным, которым заменили неотбытую часть наказания на более мягкий вид наказания.

Пенитенциарная пробация должна применяться к тем, кому назначены принудительные работы или лишение свободы в период отбывания наказания, и при подготовке к освобождению. Для такого типа осужденных предусмотрены социальная и воспитательная работа, оказание психологической помощи, восстановление и укрепление социальных связей, подготовка к освобождению и т.д.

Постпенитенциарную пробацию планируется применять к отбывшим наказание людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. К таким заключенным планируется применять меры по ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. Сроки программ определяются индивидуально. Они не могут составлять больше года со дня начала.

Кроме того, закон предусматривает возможность создания центров пробации для тех, кому нужна постпенитенциарная помощь. В таких центрах отбывшие наказание смогут получить в том числе временное место пребывания. Центры смогут создавать НКО, религиозные организации и общественные объединения.

Вводится и реестр тех, в отношении кого проводится пробация. Это должна быть государственная информационная система, в ней фиксируются данные о видах, сроках, индивидуальной программе и реализации программ пробации. Оператором системы станет ФСИН.

Изменения планируется ввести с 1 января 2024 года.

В 2022 году уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отмечала, что ей постоянно поступают обращения от освободившихся из мест лишения свободы, жалующихся на низкие пособия при освобождении и трудностях при получении жилья и трудоустройстве.