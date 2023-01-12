Отдыхающий в сауне в Москве заколол приятеля бильярдным кием

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12 января, четверг | Последнее обновление — 13:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил в районе Артемовска
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На наших глазах сейчас западная часть человечества выпускает на волю все новых бесов, все новые силы, одержимые «добром», к которому нужно – пусть и насильно – привести весь цивилизованный мир. Но мы это уже проходили.
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Без Артемовска невозможно представить ДНР, а значит, и Россию. Самая великая страница истории Артемовска пишется сегодня, когда русская армия освобождает город от ВСУ.
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Насмотревшись на Борреля, Анналену, да и на Лизавету Трасс в бытность ее главой Форин-офиса, Кулеба пришел к выводу, что при новом порядке, основанном на правилах, чем дурнее министр иностранных дел, тем он авторитетнее. И горячо усвоил себе эти правила.
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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Отдыхающий в сауне в Москве заколол приятеля бильярдным кием
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Отдых двух друзей в московской сауне перерос в конфликт, после чего один заколол другого бильярдным кием, сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в среду вечером в сауне «Афродита» на Севастопольском проспекте, рассказал собеседник РИА «Новости».
Конфликт в один момент перерос в драку, один из мужчин проткнул соперника деревянным кием для игры в бильярд. Потерпевший умер на месте.
Подозреваемого задержали, оказалось, что у него и до этого были проблемы с законом. В 2018 году в Воронежской области его приговорили с полутора годам колонии за половое сношение с подростком от 12 до 14 лет. На тот момент ему было 20 лет. Детали этого дела не сообщаются.
Пригожин: В Соледаре уничтожены не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ
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Основатель ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин подтвердил зачистку Соледара и ликвидацию не пожелавших сдаться украинских военных.
Он заявил, что «мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены».
«Двухсотыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», – говорится в Telegram-канале Пригожина.
Напомним, Российская армия в ДНР ведет зачистку города Соледара и его окрестностей, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
До этого в Сети опубликовали видео, где ЧВК «Вагнер» заняла позиции в занятой российскими военными соляной шахте в Соледаре.
Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении.
Российские военные на Донецком направлении освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, а подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар.
Эксперт оценил назначение Герасимова командующим СВО
Коротченко: Назначение Герасимова командующим СВО должно ускорить освобождение регионов России от ВСУ
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Глава Генштаба Валерий Герасимов теперь будет лично отвечать за успех спецоперации. Его назначение должно ускорить освобождение четырех новых субъектов РФ от украинских оккупационных войск, сказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса Игорь Коротченко. Ранее генерал армии Герасимов был назначен командующим Объединенной группой войск.
«Назначение командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба Валерия Герасимова означает, что теперь в руках Генштаба будут концентрироваться все нити управления. Разумеется – с персональной ответственностью за конечный результат. Это позволит резко повысить межвидовую координацию, связать в единый контур систему боевого управления с более четким целеполаганием и постановкой задач группировкам и реализацией соответствующих военных планов», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Собеседник подчеркнул: подобные перестановки могут быть произведены только с согласия Верховного главнокомандующего Владимира Путина. «Рассчитываем, что эти решения позволят нам в ближайшей перспективе изменить ход СВО на более масштабные активные наступательные действия. Также это должно способствовать скорейшему освобождению территории четырех новых субъектов РФ от присутствующих там украинских оккупационных войск», – сказал Коротченко.
В среду министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. В Минобороны уточнили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач и необходимости в тесном взаимодействии видов и родов ВС России.
Заместителями назначены главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
«Очевидно, каждый из заместителей получит свой объем работы с конкретными полномочиями и задачами, а координировать и отвечать за все будет непосредственно Герасимов. Это означает, что весь механизм Генштаба будет работать на успех СВО», – считает Коротченко.
Напомним, в октябре прошлого года Шойгу назначил генерала Суровикина командующим Объединенной группировкой войск.
Валерий Герасимов был назначен на должность начальника Генштаба ВС России в ноябре 2012 года. С того же периода он является членом Совбеза России. Участвовал во второй чеченской кампании и в военной операции ВС России в Сирии. Герой Российской Федерации.
Пушилин прокомментировал сообщения украинских СМИ о «коридоре в Соледаре»
Врио главы ДНР Пушилин назвал сообщения СМИ Украины о «коридоре в Соледаре» дешевым спектаклем
Информационные попытки заявить о некоем «зеленом коридоре» для ВСУ со стороны украинских СМИ выглядят дешевым спектаклем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В своем Telegram-канале он сравнил новые инфовбросы с операцией советских войск по ликвидации сталинградского котла 80 лет назад. «Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», – отметил Пушилин.
Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены.
В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований.
Шойгу назначил главу Генштаба Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
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Министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова, сообщили в министерстве.
Заместителями назначены главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В Минобороны уточнили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач и необходимости в тесном взаимодействии видов и родов ВС России.
В октябре прошлого года Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергея Суровикина, который с 2017 года является главкомом ВКС.
Валерий Герасимов – уроженец Татарстана, начал службу в Советской армии в 1977 году в должности командира взвода. Он дослужился до начальника штаба батальона в 80-м танковом полку 90-й гвардейской танковой дивизии Северной группы войск в Польше.
Герасимов был назначен на должность начальника Генштаба ВС России в ноябре 2012 года. С того же периода является членом Совбеза России. Участвовал во второй чеченской кампании и в военной операции ВС России в Сирии. Герой Российской Федерации.
Ким окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище (1979), Военную академию Генштаба ВС России (2003). Кандидат военных наук, профессор.
С 1979 года служил в Афганистане, во время гражданской войны в Таджикистане был замначальника оперативного отдела штаба общевойсковой армии. С началом второй чеченской войны занимал должность первого заместителя командующего западным направлением Объединенной группировки войск на Северном Кавказе.
В 2017 году во время военной операции в Сирии занимал пост начальника Центра по примирению враждующих сторон. С сентября 2022 года – начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками.
Медведев предрек переименование Львова
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Поставки Украине модернизированных танков Т-72 не спасут распадающуюся на части «искусственную страну», а Львов, который будет называться Лемберг, пристроят «западным» хозяевам, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на встречу во Львове польского, украинского и литовского президентов, где было решено передать Киеву танки «Леопард».
«Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну. А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», – написал Медведев.
Ранее польский президент Анджей Дуда в ходе пресс-конференции во Львове с украинским и литовским президентами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой заявил, что Киев получит от Варшавы роту танков.
Лемберг – австрийское название города Львова, которое было официальным с 1772 по 1918 годы. Оно появилось во времена, когда город входил в состав Австро-венгерской империи после первого раздела Польши.
Путин: Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло
Ни один негативный прогнозируемый Западом сценарий не стал жизнеспособным, заявил на первом в 2023 году совещании с членами правительства российский лидер Владимир Путин.
По словам главы государства, противник ошибся в своих прогнозах, прежде всего благодаря россиянам, передает ТАСС.
«Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. (...) Сделано это благодаря прежде всего гражданам России, их собранности. Но не в последнюю очередь это результат работы правительства», – отметил президент.
Ранее стало известно, что президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова россияне сочли политиками 2022 года.
Пригожин попросил бойцов оставить соль в Соледаре
Пригожин попросил своих бойцов оставить соль в Соледаре
Основатель «Вагнера» предприниматель Евгений Пригожин передал своим бойцам украинскую соль в шутку, чтобы они оставили ее в городе после освобождения.
Бизнесмен пояснил, что передал соль военным, чтобы «разговоров не было в Америке о том, что мы за соль боремся», передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись высказывания Пригожина.
Он попросил одного из бойцов оставить соль в Соледаре.
До этого в Сети опубликовали видео, где ЧВК «Вагнер» заняла позиции в занятой российскими военными соляной шахте в Соледаре.
Соляные шахты Соледара открылись еще в XIX веке, их запасы оценивают в 13 млрд тонн. Во времена Советского Союза там добывалось до 40% всей соли.
В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил в районе Артемовска
Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил о серьезном продвижении ВС России в районе Артемовска
Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска.
По его словам, в четверг усиленно работает российская артиллерия, на некоторых участках ВСУ даже не могут вылезти из окопов, что уже привело к сокращению обстрелов Донецка и говорит о том, что российские войска начинают работать более эффективно, передает РИА «Новости».
В связи с этим у российских войск есть продвижения по Авдеевскому направлению и серьезное продвижение в районе Артемовска.
Напомним, в среду ВС России освободили в ДНР поселок Подгородное в пригороде Артемовска.
Вассерман объяснил «вину» «оккупанта» Чебурашки перед Украиной
Вассерман: Чебурашка провинился в том, что большинство граждан Украины – русские
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«Киев вынужден действовать против интересов большинства своих граждан, вынужден отрицать русскую общность и, соответственно, вынужден бить по любым символам этой общности», заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя информацию о том, что в школах Киева появились плакаты с перечеркнутым изображением вымышленного мультипликационного героя Чебурашки, где он назван «оккупантом».
В киевских школах появились плакаты, на которых изображен перечеркнутый Чебурашка, названный «оккупантом». Предполагается, что связана такая иллюстрация с успехом одноименной семейной комедии «Чебурашка», которая уже может похвастаться рекордными сборами в прокате.
«Украинцы – неотъемлемая часть русского народа, украинский язык, несмотря на полтора века разработки, все еще один из диалектов русского языка. Понятно, что проведение в жизнь старинного польского фальшивого лозунга «Украина – не Россия» возможно только ценой непрерывной массированной лжи и такого же непрерывного и массированного издевательства над всем русским. Это мы и наблюдаем», – говорит Вассерман.
Он напоминает, что первое отделение украинцев от русских было еще в австрийской империи и кончилось концлагерями Талергоф и Терезин, где были истреблены десятки тысяч местных жителей, не желающих именовать себя украинцами. Затем была «погромная деятельность» от Центрального совета во времена Симона Петлюры, который был главой Директории Украинской народной республики в 1919–1920 годах.
«Наш Чебурашка провинился в том, что большинство граждан Украины – русские. Соответственно, любой профессиональный украинец, то есть тот, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России, вынужден действовать против интересов большинства своих сограждан, вынужден отрицать русскую общность и, соответственно, вынужден бить по любым символам этой общности», – объясняет депутат.
Он подчеркивает, что на Украине пытаются уничтожить все, начиная от исторических памятников до нашей общей художественной памяти. Все это делается в надежде на то, что «когда-нибудь Украина перестанет быть Россией». Тем не менее сам собеседник поддерживает любые усилия, направленные на то, чтобы «эта надежда никогда не оправдалась».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это не Россия должна объяснять украинским детям, почему главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка стал «оккупантом», а их собственные родители.
Напомним, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко заработала более трех миллиардов рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.
Блогер Дмитрий Гоблин Пучков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил успех данной кинокартины тем, что она вышла в новогодние праздники, во время которых дети вместе с родителями посмотрели комедию, а также что в кинотеатрах отсутствует зарубежное кино. В Кремле сообщили, что радуются рекордным сборам в прокате вместе с авторами фильма.
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США подтвердили готовность применить для защиты Японии ядерное оружие
США подтвердили готовность применить для защиты Японии американское ядерное оружие
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Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Японии в том числе при помощи ядерных вооружений, говорится в совместном заявлении американского и японского правительств по итогам переговоров глав МИД и военных ведомств двух стран в Вашингтоне.
В совместном заявлении сторон Соединенные Штаты вновь заявили о своей непоколебимой приверженности обороне Японии в соответствии со статьей пять Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с применением всех средств военного потенциала, включая ядерные, передает ТАСС.
В заявлении говорится, что участники встреч в столице США в деталях обсудили вопросы, связанные с прикрытием Японии американским ядерным зонтиком, и подтвердили намерение обеих стран углублять содержательные дискуссии в рамках диалога о расширенном сдерживании потенциального противника и различных встреч высокого уровня.
Напомним, в сентябре минувшего года Пентагон уже обещал обеспечить защиту Японии от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала.
Россия помогла иностранным самолетам во время сбоя системы уведомлений в США
Во время сбоя системы уведомлений в США Россия помогала иностранным самолетам, сообщает Росавиация.
Там сообщили, что «руководствуясь принципами международной взаимопомощи, главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)», передает РИА «Новости».
Помощь была оказана самолетам, выполняющим транзитные перелеты с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находившимся на момент сбоя системы в воздухе.
Ранее сообщалось, что США отменили вылет всех авиарейсов из-за сбоя системы оповещения пилотов.
В Сети отреагировали на антироссийские выступления украинцев на элитном французском курорте
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Пользователи соцсетей отреагировали на появление видео, где группа украинцев, среди которых есть мужчины призывного возраста, на элитном горнолыжном курорте Куршевель поет антироссийские песни.
На видео, которое газета ВЗГЛЯД не публикует в соответствии с законом о СМИ, так как в ролике содержится нецензурная лексика, группа людей танцует в дорогом ресторане «Багатель» под антироссийские песни. При этом люди размахивают украинским флагом, который несут вверх ногами.
«Празднуют сдачу Соледара», – приводит RT комментарии к видео.
«Гужбан по полной! А идиоты из ВСУ в окопах мерзнут», – добавили другие пользователи.
«Это знаки все! Перевернутый флаг. К краху страны», – отметили комментаторы.
Между тем автор Telegram-канала «Небожена» установил людей с видео. Оказалось, что на кадрах присутствует модель и блогер Алина Варакута, а также победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная 2018» Карина Жосан.
Путин раскритиковал Минпромторг за ситуацию с заказами на воздушные суда
Президент России Владимир Путин назвал «слишком долгой» работу по обеспечению авиазаводов заказами на воздушные суда, в том числе для военных.
Путин выслушал доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, как идет эта работа, и остался недоволен сроками исполнения, передает ТАСС.
«Долго. Слишком долго. Предприятия должны понимать перспективы заказа: они должны нанимать рабочую силу, они должны производственные мощности держать или расширять», – заявил Путин.
Его также не устроило обещание завершить необходимые процессы в ближайшее время: он поручил сделать все необходимое в течение месяца.
«Я вас прошу – в течение месяца должно быть все сделано. О чем мы говорим? Не понимаем, в каких условиях мы живем?» – сказал Путин.
Ранее Путин заявил о планах укреплять обороноспособность России, а также сообщил о намерении решить все проблемы по обеспечению потребностей при проведении СВО.
Польша объявила о намерении передать Украине роту танков Leopard
Киевский режим получит от Варшавы роту танков, заявил польский президент Анджей Дуда в ходе пресс-конференции во Львове с украинским и литовским президентами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой.
Украинская сторона получит от польской роту танков Leopard, поставки пройдут в рамках международной коалиции, сказал Дуда, передает ТАСС.
При этом, по его словам, для проведения поставок нужно выполнить «ряд формальных требований».
«Мы хотим, чтобы была международная коалиция, и решили внести в эту международную коалицию первый пакет – роту танков Leopard», – пояснил Дуда, добавив, что такое решение в Польше уже принято.
У Польши на вооружении стоят 126 танков Leopard в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5.
Ранее сообщалось, что финские власти допускают возможность поставок Киеву танков Leopard 2.
Раскрывший постановку с трупами в Буче француз попросил убежища в России
Французский военный Адриан Боке, работавший в Донбассе волонтером, попросил власти России предоставить ему политическое убежище, сообщил осведомленный источник.
По словам источника, Боке в середине декабря обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище, передает РИА «Новости».
Весной Боке работал на территориях, подконтрольных Киеву, посещал Бучу, после чего заявил, что видел привезенные украинскими военными тела для того, чтобы их разложить на улице. В сентябре на Боке напали в Стамбуле после слежки.
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