Отдыхающий в сауне в Москве заколол приятеля бильярдным кием

Вассерман объяснил «вину» «оккупанта» Чебурашки перед Украиной

Вассерман: Чебурашка провинился в том, что большинство граждан Украины – русские

«Киев вынужден действовать против интересов большинства своих граждан, вынужден отрицать русскую общность и, соответственно, вынужден бить по любым символам этой общности», заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя информацию о том, что в школах Киева появились плакаты с перечеркнутым изображением вымышленного мультипликационного героя Чебурашки, где он назван «оккупантом».

В киевских школах появились плакаты, на которых изображен перечеркнутый Чебурашка, названный «оккупантом». Предполагается, что связана такая иллюстрация с успехом одноименной семейной комедии «Чебурашка», которая уже может похвастаться рекордными сборами в прокате.

«Украинцы – неотъемлемая часть русского народа, украинский язык, несмотря на полтора века разработки, все еще один из диалектов русского языка. Понятно, что проведение в жизнь старинного польского фальшивого лозунга «Украина – не Россия» возможно только ценой непрерывной массированной лжи и такого же непрерывного и массированного издевательства над всем русским. Это мы и наблюдаем», – говорит Вассерман.

Он напоминает, что первое отделение украинцев от русских было еще в австрийской империи и кончилось концлагерями Талергоф и Терезин, где были истреблены десятки тысяч местных жителей, не желающих именовать себя украинцами. Затем была «погромная деятельность» от Центрального совета во времена Симона Петлюры, который был главой Директории Украинской народной республики в 1919–1920 годах.

«Наш Чебурашка провинился в том, что большинство граждан Украины – русские. Соответственно, любой профессиональный украинец, то есть тот, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России, вынужден действовать против интересов большинства своих сограждан, вынужден отрицать русскую общность и, соответственно, вынужден бить по любым символам этой общности», – объясняет депутат.

Он подчеркивает, что на Украине пытаются уничтожить все, начиная от исторических памятников до нашей общей художественной памяти. Все это делается в надежде на то, что «когда-нибудь Украина перестанет быть Россией». Тем не менее сам собеседник поддерживает любые усилия, направленные на то, чтобы «эта надежда никогда не оправдалась».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это не Россия должна объяснять украинским детям, почему главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка стал «оккупантом», а их собственные родители.

Напомним, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко заработала более трех миллиардов рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.

Блогер Дмитрий Гоблин Пучков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил успех данной кинокартины тем, что она вышла в новогодние праздники, во время которых дети вместе с родителями посмотрели комедию, а также что в кинотеатрах отсутствует зарубежное кино. В Кремле сообщили, что радуются рекордным сборам в прокате вместе с авторами фильма.

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