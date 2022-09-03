Лидеры российских мусульман: Достоверные религиозные тексты оградят от признания экстремистскими

В России необходимо создать экспертный совет для богословской проверки мусульманских религиозных изданий, заявил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана муфтий Камиль Самигуллин, комментируя решение Минюста признать экстремистским одно из изданий сборника преданий богослова Аль-Бухари.

«Стало известно, что после обращений религиозных деятелей и широкой мусульманской общественности в связи с внесением одного из изданий перевода на русский язык сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» в список экстремистских материалов администрация президента РФ изучила сложившуюся ситуацию. Рамзан Ахматович Кадыров сообщает, что руководители с пониманием отнеслись к возмущениям наших единоверцев, мусульманских религиозных и общественных деятелей и оперативно среагировали, дав поручения ответственным лицам проработать вопрос о том, чтобы оградить тексты и переводы с достоверными хадисами от признания их экстремистскими наряду с другими священными писаниями. Искреннее спасибо им за то, что прислушались к мнению мусульман России», – сообщается в Telegram-канале муфтия.

«Я увидел солидарность среди ряда муфтиятов по вопросу о том, что в России необходимо создать экспертный совет из числа алимов для богословской проверки религиозных изданий, и готов стать одним из участников реализации этой инициативы. Безусловно, даже гипотетический запрет ключевых для мусульман текстов надо брать на особый контроль. И решающее слово в таких вопросах должно быть за отечественными богословами», – добавил он.

В Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова появилось сообщение, что в ближайшее время вопрос запрета перевода сборников хадисов будет окончательно решен. «Администрация президента РФ приняла решение уделить этому факту, а также иным возможным ошибкам в экспертизе религиозной литературы пристальное внимание. Это очень важное и показательное решение, которое демонстрирует нам открытость руководства России и ее желание достижения межконфессионального мира», – говорится в сообщении.

«Я выражаю благодарность президенту РФ, всем сотрудникам администрации и компетентных органов за уважительное отношение к каноническим трудам авторитетных мусульманских ученых. Нет никаких сомнений, что Россия, – великая страна, где чтут и охраняют традиции всех народов и вероисповеданий!» – указывается в сообщении.

Между тем Северокавказский муфтият выступил с инициативой увеличить список религиозной литературы, которая не может быть отнесена к экстремистским материалам. Муфтии Северного Кавказа напомнили, что еще семь лет назад по инициативе руководства России были приняты поправки, прямо указывающие на то, что сами священные для верующих тексты и цитаты из них ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны экстремистскими материалами.

Кроме того, они считают целесообразным создание на федеральном уровне экспертного богословского совета для профессиональной оценки иной религиозной литературы.

«Мы считаем необходимым признание не подлежащими экспертной оценке оригиналы комментариев и толкования Корана, сборники хадисов (...) и их комментарии, а также общепринятые труды исламских ученых четырех правовых школ (Ханафитский, Маликитский, Шафиитский и Ханбалитский мазхабы). Данные труды мусульмане считают каноническими и частью религии Ислам», – говорится в заявлении Координационного центра мусульман Северного Кавказа, текст которого передает «Интерфакс».

Напомним, в начале недели Минюст внес в федеральный список экстремистских материалов издание «Сахих аль-Бухари (краткое изложение) «Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада: ясное изложение хадисов «Достоверного сборника» (издательство Умма, 2007). Решение Минюста опирается на вступивший в законную силу вердикт Верховного суда Татарстана, который, в свою очередь, принял такое решение после запросов об экспертизе в различные инстанции, в том числе в Московский исламский университет.

Как объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД муфтий, председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, классический свод хадисов Аль-Бухари никто не запрещает, он остается в свободном доступе. Экстремистским признано лишь одно издание сборника, в котором эксперты нашли ваххабитские тезисы, подчеркнул муфтий.