НАСА отложило запуск ракеты к Луне

Запуск сверхтяжелой ракеты к Луне отложен из-за утечки топлива при заправке, сообщил представитель штаба миссии «Артемида-1» в ходе прямой трансляции.

«Около 11:17 (18:17 мск) было решено отказаться от попытки запуска миссии Artemis 1.Специалисты столкнулись с проблемой утечки жидкого водорода при заправке топлива в основную ступень ракеты. Многочисленные усилия по устранению неисправности в области утечки <…> не решили проблему. Инженеры собирают дополнительные данные», – цитирует ТАСС сообщение НАСА.

Новая дата пуска пока не называется. В НАСА ранее говорили, что, если в субботу старт снова не состоится, следующая попытка будет возможна не раньше понедельника, передает РИА «Новости».

Сейчас специалисты занимаются откачкой кислорода и водорода из баков ракеты, которая установлена на пусковой площадке космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Ранее сообщалось о попытке устранить утечку топлива при заправке ракеты к Луне.