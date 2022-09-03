НАСА пытается устранить утечку топлива при заправке ракеты к Луне

Специалисты НАСА пытаются остановить утечку топлива при заправке сверхтяжелой ракеты, которая должна отправиться в тестовый беспилотный полет на орбиту Луны, сообщили в агентстве.

«Первый заключался в том, чтобы прогреть узел в течение получаса и затем вручную возобновить медленную заправку. Второй состоял в герметизации линии с помощью гелия. Ни один вариант не увенчался успехом, и сейчас мы ждем новых шагов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя НАСА.

Протекает одна из труб, по которой жидкий водород поступает в баки ракеты-носителя SLS с кораблем Orion наверху. Две попытки устранить утечку результата не дали.

Планируется, что полет Orion будет продолжаться 37 суток, после чего 11 октября он приводнится в Тихом океане.