Путин: По линии ОДКБ принимаются меры по снижению обострения между Баку и Ереваном

Президент Владимир Путин заявил, что по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принимаются меры по снижению обострения обстановки между Азербайджаном и Арменией.

«Отмечу, по линии организации (ОДКБ) принимаются меры в связи с обострением обстановки в армяно-азербайджанском приграничье. В зону противостояния направлены специальная миссия во главе с генсеком ОДКБ. Ей поручено по результатам изучения положения дел подготовить предложения Совету коллективной безопасности [ОДКБ]», – передает ТАСС слова Путина в обращении к послам иностранных государств на церемонии вручения верительных грамот, которая прошла во вторник в Кремле.

В понедельник передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности представила в Министерстве обороны Армении ряд инициатив по деэскалации напряженности с Азербайджаном.

Напомним, в прошлый вторник Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан в свою очередь обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение». Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. В прошлый четверг ночью Армения и Азербайджан договорились о перемирии.

По данным Совета безопасности Армении, в результате обострения конфликта с Азербайджаном свыше 200 человек погибли и пропали без вести. Минобороны Азербайджана сообщило, что в ходе эскалации погибли 80 военнослужащих азербайджанской армии.