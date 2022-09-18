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Новак предупредил о растущем энергетическом кризисе в Европе
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Европейские потребители продолжают получать счета за электроэнергию и газ, которые не могут оплатить, и этот кризис лишь нарастает, заявил в эфире телеканала «Россия-1» вице-премьер России Александр Новак.
«Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает», – передает ТАСС слова Новака в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Комментируя предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «отправлять эти счета в Москву», Новак сказал: «Можно что угодно советовать, но от этого легче не станет».
Напомним, президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС заявил, что обвинения России в энергетическом кризисе со стороны Евросоюза стали попыткой переложить вину, политики таким образом пытаются защититься от возмущения своих граждан.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о митингах в странах Европы на фоне роста цен на электроэнергию и газ.
Французов обеспокоила новость о планах строительства «Силы Сибири – 2»
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Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» через Монголию в Китай.
«Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго – от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено – вечным поражением», – передает слова одного из комментаторов РИА «Новости».
Кто-то отметил, что строительство станет сигналом об экономической смерти Европы, отметив губительную роль США в этой ситуации.
«Ну вот, спасибо американцам, спасибо предательнице фон дер Ляйен: Европа теперь – рогоносец истории», – отметил еще один читатель.
«Можно умереть от смеха! Боже, как наивны оказались наши политики, которые думали поставить Россию на колени!.. Втянули нас в конфликт, который нас не касается. А теперь ЕС, частью которого Украина не является, навсегда потеряет российский газ, который как раз подходил нам стопроцентно и был частью нашей жизни...» – возмутился пользователь.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
Власти Германии собрались национализировать три крупные газовые компании
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Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH), сообщили источники Bloomberg.
«Германия находится на поздней стадии переговоров о приобретении Uniper SE и двух других крупных импортеров газа в качестве исторического шага, который позволит избежать коллапса энергетического рынка страны», – приводит сообщение американского агентства РИА «Новости».
По данным Bloomberg, прекращение поставок газа по «Северному потоку» приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать голубое топливо у других поставщиков по повышенной цене. Bloomberg отмечает, что Uniper теряет до 100 млн евро в день, а VNG ожидает в 2022 году убытков в 1 млрд евро. «Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем», – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Немецкие компании ранее обращались к правительству Германии за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 млрд евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.
Securing Energy for Europe – переименованная структура Газпрома Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.
Uniper – немецкая энергетическая компания. Основная деятельность – производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
Ранее власти ФРГ решили взять Gazprom Germania GmbH под долгосрочное управление, переименовав немецкое подразделение Газпрома в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE).
Эксперт: Власти Германии фактически отняли актив Роснефти
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«Германия пытается убедить нас в том, что формально она не национализирует активы «Роснефти». Но фактически нашу собственность вновь просто отобрали. При этом они пока не представляют, чем можно загрузить отобранные НПЗ», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее немецкое правительство передало под управление своего регулятора «дочку» «Роснефти».
«Немцы заявляют, что взяли в доверительное управление «дочку» «Роснефти». Но это, конечно, бред, поскольку наша компания согласия на это не давала. По сути, у России снова отнимают заграничные активы, позабыв про всякие приличия и права собственности», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Стоит напомнить, что Европа все время громогласно заявляла: государство не должно вмешиваться в экономику, а контроль отдан «невидимой руке рынка». Сейчас же мы видим повсеместную национализацию, ручное управление в разных отраслях и тотальное вмешательство государства в экономику», – сказал собеседник.
«Германия объясняет свое решение опасениями за то, что после введения запрета на импорт российской нефти, «Роснефть» просто откажется закупать альтернативное сырье и остановит НПЗ. Это, в свою очередь, усугубит топливный кризис в Европе и повысит цены», – пояснил эксперт.
По словам Юшкова, сейчас Берлин попытается найти неких альтернативных поставщиков. «Это большая проблема – чем загрузить украденные НПЗ. Германия, вероятно, поищет какие-то похожие на российский сорта нефти. Не исключаю, что встанет вопрос о необходимости смешивать различные сорта, чтобы получить среднесернистую тяжелую нефть Urals», – рассуждает он.
«Конечно, для «Роснефти» это потери, поскольку они покупали эти активы по рыночным ценам. В Германии сейчас идет речь о том, что нашу компанию пока не лишают права собственности. Но фактически это национализация, потому что забрали самое главное – оперативный контроль над собственным предприятием. По всей видимости, они вскоре запретят выплачивать и дивиденды», – предположил собеседник.
«Немцы также утверждают, что через полгода закончится период временного доверительного управления, после этого поменяется право собственности, а «Роснефти» выплатят компенсацию. Но лично я сомневаюсь, что мы получим какую-то вменяемую сумму. Скорее всего, скажут, что деньги ушли на помощь Украине или что-то в этом роде», – заключил Юшков.
Ранее минэкономики ФРГ сообщили, что правительство передало под доверительное управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH
В министерстве добавили, что правительство пошло на такой шаг для обеспечения деятельности трех нефтеперерабатывающих заводов – в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау.
Ранее сообщалось, что Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH).
По данным источников Bloomberg, прекращение поставок газа по «Северному потоку» приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать голубое топливо у других поставщиков по повышенной цене. Bloomberg отмечает, что Uniper теряет до 100 млн евро в день, а VNG ожидает в 2022 году убытков в 1 млрд евро. «Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем», – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Немецкие компании ранее обращались к правительству Германии за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 млрд евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.
Securing Energy for Europe – переименованная структура Газпрома Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.
Uniper – немецкая энергетическая компания. Основная деятельность – производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
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Новак: Газопровод «Сила Сибири – 2» заменит России «Северный поток – 2»
Газопровод «Сила Сибири – 2» может стать фактической заменой для России газопровода «Северный поток – 2», заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
«Ну фактически – да», – сказал вице-премьер, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, может ли газопровод «Сила Сибири – 2» стать заменой «Северного потока – 2», передает ТАСС.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
В Китае высмеяли Борреля за сравнение санкций против России с диетой
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Читатели китайского издания «Гуаньча» высмеяли слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сравнившего санкции против России с диетой, эффект от которой, как предполагается, не достигается на следующий день, а будет постепенным.
«Диета неэффективна для похудения, а побочные эффекты от нее велики», – приводит РИА «Новости» слова одного из участников дискуссии.
«И согласно научным исследованиям, большинство людей, которые сидят на диете, чтобы похудеть, со временем снова набирают вес», – отметил другой пользователь.
«Диета или голодовка? Я думаю, все же нужно четко различать эти два понятия», – написали в комментариях.
«Бедный европейский народ, Боррель, очевидно, скорбит вместе с ним», – полагает еще один читатель.
«Я надеюсь, что весь Запад разделяет эту великую мудрость», – пошутил участник беседы.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега».
Напомним также, в четверг в Германии резко раскритиковали председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен за желание «наказать» Россию. В среду глава ЕК в своем выступлении на сессии Европарламента в Страсбурге заявила о десятикратном росте цен на газ в странах Евросоюза. Во вторник экономике Германии предрекли «трагедию в пяти актах» и рецессию. В понедельник в США сравнили Западную Европу с «такими странами, как Боливия», предсказав ЕС долгосрочный энергетический кризис и скатывание в средневековье. В прошлую пятницу в Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией.
Эксперт назвал возможные маршруты поставок газа из России в Пакистан
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«Первый вариант – это газопровод через Казахстан, Узбекистан, Афганистан вплоть до Пакистана. Альтернатива – тянуть газопровод через Каспийское море в Иран», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. В четверг на встрече с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом в рамках саммита ШОС Владимир Путин допустил возможность поставок российского газа в Пакистан.
«Пока газопровода между Россией и Пакистаном нет. Идея – еще лишь на уровне обсуждений. Существует два варианта поставки газа из России в Пакистан. Первый – это газопровод через Казахстан, Узбекистан, Афганистан вплоть до Пакистана и, возможно, до Индии. Однако данный проект сложен тем, что охватывает много стран. Поэтому согласовать такой вариант будет достаточно непросто, особенно с учетом нестабильной политической ситуации в Афганистане», – пояснил главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.
«Альтернативный вариант – тянуть газопровод через Каспийское море в Иран или зайти в Иран через Среднюю Азию. Такие варианты, я думаю, тоже могут рассматриваться, но это уже, так сказать, запасной вариант», – добавил собеседник.
При этом, подчеркивает главный эксперт ФНЭБ, для России стратегически важнее развивать другие направления в энергетике – прежде всего проектируемый газопровод «Сила Сибири – 2», связывающий Россию и Китай. «Взаимодействие России и Китая по вопросу увеличения поставок трубопроводного газа – важнейшая составляющая российской экономики в условиях отказа стран ЕС от нашего газа», – указал Митрахович. Кроме того, по мнению эксперта, следует направить силы на объединение российских компаний по производству СПГ (сжиженного природного газа). «На повестке дня также и вопрос об увеличении внутреннего потребления топлива – это и газификация, и производство газомоторного топлива, и создание новых индустриальных проектов», – отметил собеседник.
В четверг президент Владимир Путин сказал, что Россия допускает возможность поставок нашего трубопроводного газа в Пакистан. Об этом российский лидер заявил на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. «Часть инфраструктуры уже создана – это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном», – передало слова Путина РИА «Новости». «Имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена: имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране», – добавил президент России.
Путин отметил – у Москвы и Исламабада есть и другие очень интересные и масштабные проекты, в том числе в сфере энергетики. Президент упомянул, в частности, проект «Пакистанский поток», предполагающий создание инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. Напомним, что в мае прошлого года Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве «Пакистанского потока» – газопровода длиной 1,1 тыс. километров, который должен связать инфраструктуру для приема СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа на севере страны.
Вице-премьер Александр Новак сообщил в четверг, что строительство газопровода из Карачи на север Пакистана начнется в ближайшее время, передает ТАСС. Новак также упомянул перспективный проект газопровода из России через Казахстан, Узбекистан и Афганистан в Пакистан. «Такие поручения президенты дали, энергетические ведомства проработают вопросы строительства такого газопровода», – добавил замглавы правительства России. Что касается проекта газопровода «Сила Сибири – 2», то этот маршрут станет для нашей страны фактической заменой «Северного потока – 2», отметил Новак.
Власти Германии передали в госуправление «дочку» Роснефти
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Правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH, сообщило минэкономики.
«Правительство ФРГ на основе закона о безопасности энергоснабжения передало Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH под доверительное управление Федерального сетевого агентства», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
В минэкономики ФРГ добавили, что правительство пошло на такой шаг для обеспечения деятельности трех нефтеперерабатывающих заводов – в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау.
Ранее сообщалось, что Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH).
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
Россия полностью вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
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Действия полномочий судьи России в Европейском суде по правам человека прекращены с 16 сентября, поскольку с этого момента российская сторона более не является членом европейской конвенции о правах человека, говорится в заявлении ЕСПЧ.
«5 сентября 2022 года суд полного состава принял к сведению тот факт, что прекращение статуса Российской Федерации в качестве Высокой Договаривающейся Стороны Конвенции с 16 сентября 2022 года также влечет за собой прекращение полномочий судьи суда Российской Федерации», – цитирует сообщение ЕСПЧ РИА «Новости».
Сейчас на рассмотрении суда находится 17 тыс. 450 исков против России, суд по-прежнему может рассматривать жалобы против нее на нарушение Конвенции в отношении деяний, совершенных до 16 сентября.
Российская Федерация 15 марта начала процесс выхода из Совета Европы. 11 июня были опубликованы подписанные президентом России Владимиром Путиным законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года, – с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы.
Турция согласилась оплачивать четверть поставок газа из РФ рублями
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Турция скоро начнет получать российский газ, оплачивая 25% поставок в рублях, Россия готова наращивать поставки по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин.
«В ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях», – передает ТАСС слова Путина, сказанные во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу на полях саммита ШОС.
Президент России заявил, что Турция является одним из самых надежных маршрутов для поставок российского газа и других энергоносителей.
«Торговый оборот между Россией и Турцией растет. Растет уверенно. Турция стала одним из самых надежных маршрутов поставок наших энергоносителей, в том числе газа, не только для своих нужд, но и для стран Евросоюза», – заявил президент.
Ранее Путин заявил, что Россия допускает возможность поставок газа в Пакистан, часть инфраструктуры уже готова, однако возникает вопрос стабильности в Афганистане.
Напомним, в ходе саммита ШОС было подписано около 40 документов, том числе план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Французские СМИ объявили о начале «мировой битвы» за СПГ
Прекращение Россией поставок газа в Европу уже спровоцировало мировое соперничество за СПГ – ЕС разворачивает газовозы, направляющиеся в Азию, перекупая голубое топливо по бешеным ценам, сообщает французское издание Le Monde.
С самого начала российской спецоперации на Украине у европейских берегов все чаще можно увидеть судна одного и того же типа – танкеры с большими охлаждаемыми цистернами, пишет Le Monde. Именно в них транспортируют на большие дистанции газ – и с тех пор, как Москва прекратила поставлять в Европу свое голубое топливо, все больше таких судов перенаправляются из Азии в европейские страны: с конца февраля ЕС успел нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США и других стран на 60%, передает ИноТВ содержание статьи.
По словам автора публикации, эта «перетасовка газовых потоков» говорит только об одном – «мировая битва за СПГ началась». «СПГ уже позволил сгладить шок от фукусимской ядерной катастрофы. Европа тогда отправила свой сжиженный газ в Японию, а взамен стала использовать российский», – заявил профессор парижского Института политических исследований и эксперт в области энергетики Тьерри Брос. По словам эксперта, сегодня все повторяется с точностью до наоборот. «Европа смогла восстановить запасы газа так быстро лишь благодаря СПГ, который она перетянула у Азии – и сделала она это, заплатив за него большую цену, а возможно и спровоцировав блэкауты в других странах, включая Индию и Пакистан», – объяснил он.
Но получится ли проворачивать подобный сценарий и дальше – большой вопрос, ведь по мере приближения зимы азиатским странам также понадобится восстанавливать свои запасы, а это точно нарастит международную конкуренцию, пишет Le Monde. В частности, Южная Корея, правительство которой по закону обязано заполнить газовые хранилища на 90% к концу октября, точно должна будет нарастить поставки – а Япония, проявив предусмотрительность, уже заполнила их более чем наполовину.
Есть и Китай – но с ним пока ситуация не вполне ясна, говорится в материале Le Monde. Как рассказал изданию генеральный представитель Международной группы импортеров СПГ Венсан Демури, ситуация с китайским импортом газа будет зависеть от того, насколько суровой окажется зима и как повлияет пандемия коронавируса на промпроизводство, а также от того, станет ли Пекин возобновлять работу своих угольных электростанций. «Если цены будут достаточно высокими, не исключено, что Пекин решит сохранить работу своих угольных ТЭС, а газ будет поставлять из Средней Азии и России, как он, собственно, и поступает в последние месяцы», – полагает эксперт.
Нынешний кризис позволил США нарастить объемы экспорта газа, главным образом добываемого сланцевым методом, однако настоящим выгодополучателем оказался именно Китай, который теперь по «космическим» ценам перепродает СПГ, полученный по долгосрочным контрактам, Европе, пишет Le Monde. По мнению автора публикации, этот источник голубого топлива «окрыляет» европейцев, поскольку «позволяет им избавиться» от российских трубопроводов.
Между тем, отмечает автор статьи, сжижение и последующая транспортировка газа морем требует больше энергии – а, следовательно, и выбросов парниковых газов – чем его прокачка по трубам. Кроме того, этот СПГ зачастую является сланцевым, а, как напоминают французские эксперты, добыча сланцевым методом создает в 1,5-4 раза больше выбросов, чем обычная.
По информации Le Monde, в одной только Германии, которая до недавних спор делала ставку на трубопроводы, планируют реализовать шесть проектов строительства плавучих СПГ-терминалов, а в Испании уже есть как минимум шесть СПГ-терминалов и готовят к возобновлению работы седьмой. В свою очередь, Франция собирается к 2023 году запустить пятый такой терминал, пишет газета.
Впрочем, найти газ, чтобы заполнить всю новую инфраструктуру, европейцам будет не так уж просто, признает Le Monde. «В энергетике волшебства не бывает – даже для сектора СПГ», – заключает автор.
Ранее в воскресенье сообщалось, что уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы превысил 85%. При этом темпы заполнения ПХГ замедлились к середине сентября. Заполнение хранилищ идет во многом за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ) по нынешним сверхвысоким ценам на фоне сокращения поставок из России. Так, средняя цена газа в Европе в июне составила около 1 тыс. 240 долларов за 1 тыс. куб. м, в июле – порядка 1 тыс. 850 долларов, а в августе – уже 2 тыс. 515 долларов. В пике же цена газа в предыдущем месяце росла до 3 тыс. 541 долларов.
Между тем ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, уже начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока».
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Орбан назвал энергетические меры Европы против России санкциями «карлика против великана»
Энергетические санкции стран Европы против России представляют собой санкции карлика против великана, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы учили, что санкции вводит сильный против слабого. Но мы сейчас видим, что мы в Европе – энергетические карлики, которые вводят санкции против энергетического великана», – цитирует ТАСС Орбана.
Ранее госсекретарь офиса венгерского премьера Чаба Деметер назвал антироссийские санкции «средствами самоповреждения» для Европы. А в конце прошлой недели глава будапештской дипломатии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт поставил перед руководством ЕС вопрос о целесообразности антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз нашел способ наказать Орбана за дружбу с Россией.
Трамп предупредил немцев о «потере страны» без российского газа
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Из-за сокращения поставок российского газа жители Германии могут «остаться без страны», заявил экс-президент США Дональд Трамп, добавив, что предупреждал о такой угрозе Ангелу Меркель, когда та была канцлером.
«Я отправил ей (белый) флаг. «Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?». Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Он заявил, что немцы смеялись в ответ, но «больше они не смеются». «Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», – сказал он.
Трамп считает, что Демократическая партия США является распространителями дезинформации, в том числе в вопросах, касающихся России. Трамп добавил, что за время нахождения администрации демократов у власти США превратились из энергетически независимого государства в «попрошайку», который просит энергию, передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.
Высвобождение стратегического нефтяного запаса США президентом страны Джо Байденом направлено лишь на усиление позиций демократов перед промежуточными выборами в ноябре, после этого срока цены на бензин вырастут как минимум вдвое, сказал Трамп. Он подчеркнул, что стратегические нефтяные запасы предназначены для использования «на случай войны, а не для снижения цен перед выборами».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Политику в отношении России предложили пересмотреть три страны ЕС
Главы ведомств по европейским делам Германии, Франции и Польши объявили о планах по пересмотру принципов политики ЕС в отношении России, заявили в немецком МИД.
«Поскольку агрессивная война России против Украины знаменует собой фундаментальный поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией, нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России», – цитирует сообщение «Газета.Ru».
В заявлении отмечается, что главы ведомств выступают за «стратегический подход» к восстановлению Украины на согласованной и устойчивой основе и с участием международных партнеров.
В четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал бороться с противниками военной поддержки Киева.
Евродепутат пришел на заседание в майке российского футболиста
Ирландский депутат Европарламента Майкл Уоллес выступил на заседании в майке итальянского футбольного клуба «Торино» с фамилией полузащитника сборной России Алексея Миранчука.
Соответствующее видео парламентарий разместил в своем Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
Выступление состоялось 16 сентября – накануне матча 7-го тура чемпионата Италии «Торино» – «Сассуоло». Политик пожелал «Торино» удачи в игре. Туринцы в субботу уступили «Сассуоло» со счетом 0:1, передает РИА «Новости».
Миранчук перешел в «Торино» минувшим летом на правах аренды из «Аталанты». 13 августа в матче первого тура чемпионата Италии против «Монцы» он дебютировал за туринскую команду и забил свой первый мяч за новый клуб. В перерыве встречи игрок был заменен из-за мышечной травмы. Позднее пресс-служба клуба сообщила, что на возвращение в строй Миранчуку потребуется 30-40 дней.
Боррель: Китай занял сторону России
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Китай не поставляет России оружие, но занял сторону России.
Как заявил глава дипломатии Евросоюза в интервью испанской радиостанции «Онда серо», «на данный момент нужно сказать, что Китай всегда говорил, что не поставляет оружие в Россию». «Потока оружия из Китая в России нет, есть из Северной Кореи и, наверняка, из Ирана», – цитирует ТАСС Борреля.
Комментируя слова журналиста, говорящего о том, что со стороны КНР нет нейтралитета и Пекин стоит на стороне Москвы, Боррель сказал: «Да, безусловно». «Есть соглашение, которое устанавливает политическое сотрудничество и очень серьезное сближение между двумя странами, имеющими схожий политический режим», – утверждал глава дипломатии ЕС.
По его словам, следует вести «международную дипломатическую борьбу», чтобы «объяснить миру, каковы причины и последствия» ситуации вокруг Украины. «Сейчас момент настаивать на санкциях, сохранять их», – утверждал он. «У нас, конечно, есть проблема, но на данный момент хранилища газа заполнены, заполнены как никогда, есть меры по снижению потребления», – добавил Боррель.
Он выразил мнение, что западное общество живет в «блистательной ситуации с энергопотреблением», имея в виду освещение городов. «Возможно, необходимо больше выключать освещение на улице», – уточнил глава дипломатии ЕС. Говоря о возникшей в Испании полемике по поводу рождественского освещения разных населенных пунктов, Боррель сказал: «Один из способов продемонстрировать солидарность <...> – это принести маленькую жертву».
Ранее в четверг Боррель призвал бороться с противниками военной поддержки Киева.