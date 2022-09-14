В Германии производители пива объявили о росте цен на фоне инфляции

Ведущие производители пива в ФРГ объявили об общем росте цен на фоне инфляции, таким образом пенный напиток также вырастет в цене, как и другие основные продукты питания – хлеб, молоко, мясо, подсолнечное масло.

Ранее статистическое ведомство ФРГ сообщило о росте цен в августе на продовольствие на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Среди наиболее подорожавших продуктов – масло (на 44,5%), молоко и яйца (на 26,8%), мясо и колбасные изделия (на 18,6%), хлеб и макароны (на 17,1%), передает РИА «Новости».

Крупнейшая пивная компания Германии Radeberger, по информации таблоида BILD, намерена повысить цены на свою алкогольную разливную продукцию на 14 евро за гектолитр. Повышение планируется с декабря. Ранее в мае Radeberger уже повышала цену – на 8,5 евро за гектолитр. Причиной, по словам представителя компании, стал резкий рост на сырье, энергоресурсы и затраты на логистику.

В компаниях Veltins и Krombacher также заявили о повышении цен, конкретные цифры пока не представлены.

Напомним, в апреле глава Германского союза пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB) Хольгер Айхеле спрогнозировал рост цен на пиво на фоне увеличения производственных издержек.