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Отряд «ЛизаАлерт» нашел живым пропавшего в Москве экс-зампреда правительства Пензы
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Отряд «ЛизаАлерт» нашел живым ранее пропавшего в Москве бывшего заместителя председателя пензенского правительства Василия Трохина, сообщили в пресс-службе организации.
Ранее сообщалось, что Трохин пропал в Москве и перестал выходить на связь, тогда отряд «ЛизаАлерт» начал поиски.
«Василий Иванович Трохин найден, жив. Мы благодарим всех, кто принимал участие в поиске», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Статус Трохина на «найден» изменился рано утром в среду.
«Найден отрядом «ЛизаАлерт»... (В среду) в 6.42 у нас изменился статус на «Найден, жив», – добавили в пресс-службе.
Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев выступил за страхование жизни и здоровья волонтеров на фоне их активной вовлеченности в различные миссии, которые порой могут быть опасны.
Германский концерн намерен предъявить иск Газпрому на миллиарды евро
Германский энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении Газпрома в Стокгольмском суде, об этом со ссылкой на свои источники сообщило агентство Reuters.
Предметом разбирательства могут стать «миллиарды евро компенсации», которые концерн потребует от российской компании, сообщает ТАСС.
В июле глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявлял о возможных судебных разбирательствах из-за объявленных российской стороной форс-мажоров в сфере поставок газа.
Ранее сообщалось, что Uniper получил миллиардные убытки в I полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России.
Москва возмутилась карательной операцией ВСУ в Харьковской области
Карательные операции в отношении мирных жителей в Харьковской области, проводимые ВСУ, возмутительны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается жителей Харьковской области, то, действительно, по поступающей информации, сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают, над людьми издеваются. Это, конечно, возмутительно», – цитирует Пескова ТАСС.
Он подчеркнул, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться.
В пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что людей эвакуируют из Изюма, Шевченково, Балаклеи и Купянска. Также стало известно, что детей из Изюма и Балаклеи, отдыхающих в Геленджике, решили оставить на вторую смену в целях безопасности.
Во вторник стало известно, что около 60 тыс. жителей Купянского района Харьковской области эвакуировались на территорию России.
Дробницкий: В Белом доме началась жесткая игра из-за поставок оружия Украине
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«После успехов ВСУ на Харьковщине «партия войны» в США оказалась на коне. И теперь поставки оружия для ВСУ будут зависеть от того, как мы ответим на ситуацию в Харьковской области», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя сообщения в западной прессе о том, что Украина запросила у США 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году».
«Сейчас в Белом доме ведется самая настоящая и жесткая политическая игра между теми, кто хочет дать Украине еще больше оружия, и теми, кто не хочет. Ранее США уже выделили 3 млрд долларов с формулировкой «на несколько лет». На днях, в ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал еще 2 млрд долларов, но пока не очень понятно, о каких именно средствах идет речь. Сегодня помощь США Украине стала столь же запутанной, как и бюджет Пентагона. Как известно, Пентагон ни разу не прошел аудит», – рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
«С точки зрения вашингтонской кухни, помощь Украине – это доходы тех компаний, которые производят и поставляют оружие. Вместе с тем до сих пор ни один крупный производитель оружия не поставляет свою продукцию ВС США. В этих целях действует целая система оружейных контрабандистов, услугами которых пользуются все заинтересованные ведомства и самые разные заказчики. Например, таким образом они вооружили всю иракскую армию, а также афганские силы безопасности и другие», – отметил собеседник.
Политолог пояснил, что «оружейные контрабандисты» – это не стереотипный образ контрабандиста с нечищеными зубами, а вполне серьезные, представительные ребята в костюмах от Brioni». «Они имеют огромное количество лоббистов в Вашингтоне. Это самая настоящая система, а услугами таких контарабандистов пользуются очень уважаемые люди в Америке и других странах», – добавил он.
«Сейчас тема военной ситуации в Харьковской области будет разгоняться в американских СМИ как победа в непрямой войне Запада с Россией. По сути, у них получилось сделать то, что они хотели сделать в Грузии и после поражения в Афганистане», – полагает эксперт.
«Кроме того, США увидели в Украине возможности для воплощения своей давней идеи – создать некую силу, вооруженную по натовским стандартам, которая будет воевать в интересах Вашингтона. Теперь у США есть армия, которая неплохо вооружена и похожа на нас. СМИ подадут это как успех американской военной политики», – убежден Дробницкий.
«Однако в Вашингтоне есть и противоположные мнения. Их аргументация сводится к тому, что США потратят слишком много денег и повысят риск прямого конфликта с Россией. Более того, по их мнению, Россия еще не начала в полной мере отвечать на действия США, в то время как американская внешняя политика толкает Москву в объятия Пекина. Индия также не спешит тесно дружить с США. Также в топку противостояния отправлен Евросоюз.
В итоге США рискуют надорваться и потерять всю Евразию»,
– добавляет эксперт. «И, конечно, эта полемика вокруг помощи Украине становится все актуальнее в контексте встречи глав оборонных ведомств НАТО в Рамштайне и смены власти в Британии. Кроме того, впереди еще Конференция национальных военно-промышленных предприятий США, на которой ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского», – отметил политолог.
«Можно отметить, что благодаря британцам операция по наступлению ВСУ была хорошо подготовлена с военно-политической точки зрения. «Партия войны» сейчас на коне. Ровно по этой причине в западных СМИ мы видим данные о необходимости увеличить поставки оружия на Украину. Чем это обернется – мы сможем узнать только через два-три месяца», – отметил эксперт.
«Но, конечно, дополнительная помощь Украине и ее объемы зависят еще и от того, каков будет наш ответ на события в Харьковской области», – заключил Дробницкий.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о планах Украины запросить у Конгресса США поставки 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году». Среди «пожеланий» Украины фигурируют ракетные системы ATACMS, чья дальнобойность достигает 300 километров.
При этом ранее администрация Джо Байдена отказалась поставлять Украине системы ATACMS из-за опасения, что ВСУ могут использовать их для нанесения ударов по территории России. Кроме того, в перечне запросов Украины фигурируют танки, дроны, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon, а также 2 тыс. боеприпасов для систем HIMARS.
Напомним, как считает главком ВСУ Валерий Залужный, чтобы вверенные ему войска смогли перехватить инициативу у ВС России, им необходимо атаковать Крым, мобилизовав 60 тыс. солдат и получив в свое распоряжение ракеты дальностью 2 тыс. километров для нанесения ударов вглубь российской территории.
Военачальник отметил, что конфликт на Украине вышел за рамки локального и продолжится в следующем году. Главной целью всех операций ВСУ в 2023 году Залужный назвал Крым. Но, по его мнению, нынешних войск, которые сейчас удерживают фронт, для этого не хватит. «Подготовка наступательной кампании требует создания одной или нескольких оперативно-стратегических группировок в составе от десяти до двадцати общевойсковых бригад», – цитирует Залужного издание Страна.ua.
По его словам, для захвата Крыма Киеву необходима группировка военных размером в 30–60 тысяч, а бригады должны быть обеспечены новым оружием от западных партнеров. «И если с численностью персонала ситуация, вероятно, будет выглядеть достаточно неплохо для ВС Украины, то относительно тяжелого вооружения и боеприпасов такого сказать никак нельзя», – считает главком.
Залужный напомнил, что Россия имеет возможность наносить удары на глубину 2 тыс. километров по украинской территории, тогда как возможности ВСУ ограничены дальностью в 100 км. Для этого, по его словам, Западу нужно поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMC для HIMARS, а также переоснастить всю артиллерию ВСУ (в том числе ракетные войска). Поставки со стороны западных партнеров будут ключевым фактором для ВСУ, отметил он.
Ранее в четверг в Пентагоне заявили, что в новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM). Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico в очередной раз призвал страны Запада поставлять Киеву больше тяжелых вооружений. Кроме того, Киев потребовал от Запада зенитные системы IRIST и NASAMS.
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Стремоусов спас готовивших на него покушение украинских диверсантов
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Направлявшиеся в Херсон и попавшие в плен украинские диверсанты теперь получают медицинскую помощь, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«ВСУ, шедшие в Херсон убить Стремоусова, спасены Стремоусовым. Как мы относимся к пленным и раненым из ВСУ? Как вы видите, дорогие мои, я их не называю укронацистами. Проявление милосердия – это по-русски, хотя многие считают это слабостью», – написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что все бойцы ВСУ, отправившиеся в сторону Херсонской области, наверняка знали, кто он такой, и «шли убивать» его, а он же «гарантировал им безопасность и медицинскую помощь».
«Сейчас жизни этих горе-солдат ничего не угрожает. Кто узнал в этих парнях своих родственников, передайте им, что их дети живы. Берегите себя и не убивайте друг друга ради третьих лиц. Никто этого не оценит», – заключил Стремоусов.
Ранее Стремоусов сообщал, что село Киселевка, расположенное на автодороге между Херсоном и Николаевом, контролируется союзными силами, вопреки сообщениям украинских СМИ.
Ликвидация базы наемников ВСУ под Харьковом попала на видео
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Уничтожение базы иностранных наемников ВСУ в Харьковской области сняли на видео, в числе погибших есть как минимум один темнокожий боевик, сообщают информационные агентства со ссылкой на источники в силовых структурах.
В жилом секторе села в Харьковской области обнаружили расположение наемников, в домах мирных жителей они оборудовали склады и казармы, сказал собеседник РИА «Новости».
Российские беспилотники установили точное местонахождение базы, а по этим координатам был нанесен удар минометами.
На видео запечатлено уничтожение складов с ГСМ, штаба и расположения наемников. В числе боевиков был один с темным цветом кожи. После удара наемники понесли потери убитыми и ранеными. Эвакуацию раненых проводили на квадроциклах.
«У вэсэушников нет такой техники. Они в интернете собирают деньги на старые «Нивы». Наличие квадроциклов и багги – это первый признак, что вы столкнулись со спецподразделением», – заключил источник.
Ранее во вторник глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что число польских наемников в рядах украинских войск под Святогорском превышает количество самих украинцев.
ФСБ задержала топ-менеджера оборонного завода в Подмосковье за госизмену
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ФСБ задержала в Подмосковье сотрудника оборонного завода за государственную измену. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, он передал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники.
«Федеральной службой безопасности изобличен в государственной измене гражданин России, осуществивший передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение ФСБ.
Он занимал должность директора по качеству авиационного завода. «Имея допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно», житель Московской области осуществил с помощью мобильного телефона фотографирование фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего посредством электронных каналов связи передал указанные материалы гражданину Украины – сотруднику Одесского авиационного завода», – сообщили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что ФСБ завершила следственные действия в отношении сотрудника «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина, которого обвиняют в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в России разведслужбе Великобритании.
Командир «Ахмата» заявил о скором возвращении Купянска и Балаклеи
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Союзные войска в направлении Соледара получили большое подкрепление, заявил секретарь совбеза Чечни и командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «России 24».
«Фронт уже стабилизировался. На моей линии (направление Соледар-Артемовск – прим. ВЗГЛЯД) столько бойцов не было никогда, даже мне прислали очень большое подкрепление. То есть, у нас высвободились огромные силы, которые уже начали делать свою работу», – цитирует Алаудинова ТАСС.
По его словам, потерянные в ходе перегруппировки территории в районах Балаклеи и Купянска в скором времени должны быть возвращены.
«Это [Купянск, Балаклея] – обычные города и населенные пункты на линии соприкосновения с противником. Вопрос, что мы их заберем обратно, это вопрос ближайшего времени», – добавил он.
Алаудинов отметил, что на линии соприкосновения сгруппированы большие силы ВСУ, порядка 30-40 тыс. человек. «Потому что они по всем направлениям, когда начинают проводить мероприятия, тут [возникает] ситуация, [когда нужно] максимально растянуть эти силы, сделать так, чтобы с нашей стороны не было больших потерь», – сказал командир подразделения.
Эксперт назвал способ быстро освоить в России выпуск самых современных микросхем
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«Необходимо переманивать людей из-за рубежа, причем готовыми коллективами. Так мы сможем сами подсмотреть и научиться», – сказал газете ВЗГЛЯД техноблогер Максим Горшенин, комментируя острый дефицит квалифицированных специалистов в сфере разработки и производства российской микроэлектроники.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовило обновленную концепцию по развитию российской микроэлектроники до 2030 года, чтобы исправить основные проблемы отрасли, сообщает «Коммерсант». В документе отмечается, что у отрасли достаточно много проблем, в частности, идет отставание технологий на 10–15 лет от мирового уровня, наблюдается зависимость от иностранных технологий, а также ощущается острая нехватка квалифицированных кадров.
«Сейчас в России есть два более-менее известных передовых завода: Микрон и Ангстрем, которые производят микросхемы в 180 нанометров. Для того, чтобы у нас появились люди, которые смогут наладить производство микросхем в 3–5 нанометров, недостаточно обучения специалистов в университете. Маловероятно, что будет осуществлен скачек от 180 к 5 нанометрам», – говорит Горшенин.
Он отмечает, что уже сейчас в России ведутся разработки по созданию собственного литографического оборудования для микроэлектронной промышленности. Однако, по словам эксперта, без помощи из-за рубежа обучить россиян подобным технологиям не получится, поскольку в стране нет специалистов такой квалификации.
«Есть вариант из-за рубежа приглашать. Ведь фабрик, которые владеют этими технологиями, достаточное количество – в Тайване, Китае, Индии, странах Европы. И несколько специалистов нам не помогут. Тут нужен слаженный коллектив, который как раз научит наших людей всем технологиям», – рассуждает собеседник.
Мотивацией для них, говорит Горшенин, могут послужить льготы и привлекательные условия для бизнеса. Например, Россия могла бы предложить открыть производство у нас, предоставив газ и электричество по ценам в 10 раз ниже, чем в Европе или других странах. Это значительно бы удешевило производство.
«Учебные заведения у нас есть, специалисты, которые могли бы все это помочь освоить – тоже, но не в достаточном количестве. Нам в любом случае необходимо переманивать людей из-за рубежа, причем целыми коллективами. Так мы сможем сами подсмотреть и научиться», – заключил Горшенин.
В конце августа глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что во Владивостоке на острове Русский может появиться производство микросхем, но не «суперпродвинутых», на уровне трех-четырех нанометров, а тех, что используются для автомобилей (60 нанометров).
В ДНР перечислили успехи союзных армий за сутки
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«Вести борьбу стало чуть сложнее из-за огромного числа иностранных инструкторов и наемников, противостоящих нашим силам. При этом за минувшие сутки у нас есть серьезные успехи в Артемовске, под Угледаром, в Марьинском районе и возле Красного Лимана», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в республике.
«В Артемовске мы движемся с восточной стороны и уже практически дошли до центра города. Если все так и продолжится, то уже в ближайшие дни мы возьмем населенный пункт под контроль», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«При этом немного сложнее ситуация обстоит под Угледаром и в Марьинском районе. Дело в том, что за последнее время там скопилось достаточно большое количество украинских подразделений. В какой-то момент они пытались совершить атаки на наши войска, но мы их превентивно отбили. Сейчас противостояние усилилось. Но с учетом уже имеющихся успехов на этих направлениях, есть все шансы стабилизировать обстановку в короткие сроки», – отметил собеседник.
Наибольшим достижением Бердичевский назвал обстановку возле Красного Лимана. «Город полностью наш. Сейчас там расположены подразделения регулярной российской армии и казачьи дружины. Так что опасений за этот населенный пункт пока нет», – подчеркнул он.
«Относительно Святоргорска поступает очень мало информации. Город изначально был в так называемой серой зоне. С уверенностью могу сказать, что наши военные туда заходили. Но со стороны Святогорской Лавры на постоянной основе замечены украинские формирования», – рассказал донецкий депутат.
«Мы вынуждены признать, что вести борьбу стало несколько сложнее. Это обусловлено тем, что воевать приходится не с ВСУ. Украинские боевики используются преимущественно в качестве пушечного мяса. Теперь костяк украинской армии – натовские инструкторы и западная техника», – заключил Бердичевский.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на донецком направлении. «Красный Лиман, который всех волнует. Противник продолжает предпринимать попытки занятия данного населенного пункта, но наши подразделения этого не допускают, достаточно успешно сейчас отбивают атаки противника. Далее смотрим, наблюдаем и, я думаю, ситуация здесь должна улучшаться», – сообщил Пушилин в Telegram-канале.
«Следующее более сложное, наверное, направление и более сложный населенный пункт – это Святогорск. Честно вам скажу, что сейчас на данный момент ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт», – заметил Пушилин. Он также сообщил, что на данном направлении замечены польские наемники.
По словам Пушилина, противник активизировался в районе Угледара, но позиции союзных войск были сохранены. Более того, наблюдается небольшое продвижение.
Ранее в понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом. В понедельник днем в Народной милиции ЛНР заявляли, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
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Минобороны: Потери ВСУ за сутки превысили 800 человек
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Высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Кроме того, поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова.
В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены двенадцать пунктов управления в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Веселое, Соледар, Зайцево и Павловка Донецкой народной республики (ДНР), Успеновка и Гуляйполе Запорожской области, Широкое, Киселевка и Новогригоровка Николаевской области, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 152 районах», – отметил Конашенков.
«Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Павловка и Темировка Запорожской области, Новополь ДНР, Великое Артаково и Оленовка в Николаевской области.
Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Барвинок и Петровка Херсонской области, Киселевка Николаевской области, Каменское, Зализничное Запорожской области, а также Владимировка ДНР», – отчитались в Минобороны.
«Кроме того, в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов в районах населенных пунктов Новая Каховка и Киселевка Херсонской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 154 вертолета, 1944 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4900 танков и других боевых бронированных машин, 834 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5506 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что высокоточными ударами в районах Купянска и Изюма уничтожено до 250 украинских военных.
Польша намеренно скрыла опровергающие версию взрыва в Ту-154 Качиньского материалы
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Польская комиссия, которая расследовала крушение самолета Ту-154 в Смоленске, намеренно скрыла данные, опровергающие версию взрыва на борту воздушного судна, сообщил телеканал TVN.
Телеканал показал ранее неопубликованные материалы, в том числе анализы Национального института аэрокосмических исследований США, передает RT.
В документах говорится, что крыло самолета могла разрушить береза. Эксперты не подтверждают взрыв на борту. Но эти доказательства не были опубликованы.
«Подкомиссия выбрала только те фрагменты [отчета], которые послужили обоснованием принятого тезиса о взрыве», – сообщает TVN.
Напомним, в апреле 2010 года самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. Все находящиеся на борту 96 человек, включая главу государства, его супругу, представителей руководства Польши и экипаж, погибли.
Летом 2017 года польская комиссия, расследующая обстоятельства катастрофы Ту-154 под Смоленском, объявила, что разрушения левого крыла самолета якобы «носят следы взрыва». В апреле 2019 года Следственный комитет России опроверг данные выводы британских экспертов о крушении Ту-154 Качиньского, а в мае этого же года одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета.
В мае 2022 года в пресс-службе окружного суда Варшавы сообщили, что суд района Мокотув заочно арестовал российского авиадиспетчера Виктора Рыженко, дежурившего на аэродроме Смоленска в день авиакатастрофы, на срок 30 дней от даты его задержания.
Медведев назвал инициативы Киева прологом к третьей мировой войне
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В случае продолжения «накачивания» Киева оружием военная кампания на Украине может перейти на «другой уровень», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень. У нее исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда», – написал он в своем Telegram-канале.
В таком случае западные страны уже не смогут «отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками».
«Все заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: «От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» (Откр. 9:18).», – подчеркнул зампред Совбеза.
Он напомнил, что киевское руководство «родило проект «гарантий безопасности», которые «являются прологом к третьей мировой войне», но Киеву никто не даст никаких гарантий. Это воззвание обращено к различным западным лидерам, и оно прямо касается гибридной войны НАТО с Россией, отметил Медведев.
Напомним, ранее офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию.
Также в проекте отмечается, что гарантии безопасности должны включать меры, направленные на конфискацию активов России и ее граждан.
Ранее в августе Медведев уже прибегал к цитатам из Библии. Он заявлял, что риски третьей мировой войны пока удается сдерживать, однако «первый ангел вострубил, но апокалипсис еще не наступил».
США признали «уйму военных возможностей» у России
Россия сохраняет «уйму военных возможностей», которые может задействовать не только на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Кирби заявил, что российская сторона «вне всяких сомнений» столкнулась «со множеством ею же созданных проблем на Украине», но «это все еще очень крупная и очень мощная военная сила». Как сказал Кирби, у главы российского государства Владимира Путина «остается уйма военных возможностей, которые могут быть задействованы не только на Украине, но потенциально в других местах», передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что США в ближайшие дни могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, но отметил, что не хочет «забегать вперед». Кирби рассказал, что Вашингтон проводит ежедневные обсуждения с Киевом о необходимых мерах поддержки.
В Белом доме указали, что в стратегии национальной обороны США Россия объявлена «острой угрозой». «Очевидно, что у них все еще есть армия, способная нанести большой ущерб», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, секретарь совбеза Чечни и командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что союзные войска в направлении Соледара получили большое подкрепление. Он заявил о скором возвращении Купянска и Балаклеи.
В воскресенье точные российские удары по ключевым ТЭС обесточили несколько северных и восточных областей Украины. Энергосистема Украины не справилась с внезапной нагрузкой, что вызвало аварийные отключения на других электростанциях. Сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом.
В ЧВК «Вагнер» заявили, что «скоро Бахмут будет под нами»
Один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал, что силы «вагнеровцев» закрепились в промзоне Артемовска (Бахмута) и в частном секторе.
По словам бойца, силы «Вагнера» «продвигаются дальше». «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – приводит его слова РИА «Новости».
В августе корреспонденты провели несколько дней на позициях ЧВК «Вагнер» в ДНР и стали свидетелями уничтожения опорного пункта украинских военных на окраине города Артемовска (Бахмута). Артемовск обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения. По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают.
В Москве задержан Леонид Гозман после отбытия 15 суток ареста
Политик Леонид Гозман, включенный в реестр СМИ-иноагентов, задержан после отбытия административного ареста на выходе из спецприемника, сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
«Леонид Гозман задержан, в настоящее время его везут в ОВД «Тверской», – сказал он, передает ТАСС.
30 августа Тверской суд Москвы арестовал политика на 15 суток за публичное отождествление СССР с нацистской Германией. Минюст России в начале мая включил Гозмана и ряд других лиц в реестр СМИ-иноагентов.
В июле его объявили в розыск – и в тот же день его задержали.