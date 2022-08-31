В Бердянске назвали сроки проведения референдума по вхождению в состав России

Референдум о статусе Бердянска и освобожденной территории Запорожской области планируется провести в сентябре, сообщил мэр города Александр Сауленко.

«Референдум будет, естественно, проходить на нашей территории. Мы готовимся к этому референдуму, планируется он в сентябре, дату пока точно сказать не могу», – цитирует Сауленко РИА «Новости».

В начале августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что власти области хотели бы провести референдум по вхождению в состав России 11 сентября.

Напомним, Херсонская область до конца 2022 года также рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне в полноценный оборот ввели российский рубль.

В госдепе США заявили, что в случае проведения референдумов о вхождении «находящихся под российским контролем районов Украины» в состав Российской Федерации Соединенные Штаты могут ввести новые меры против Москвы, в том числе экономические санкции.