Потребительский импорт в России почти восстановился благодаря параллельному импорту

Импорт потребительских товаров в России сейчас практически восстановился благодаря параллельному импорту, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Он практически восстановился, что, конечно, тоже является несколько неожиданным для многих результатом. Ключевую роль здесь, конечно, сыграло, как и раскатка новых маршрутов, так и главное – это разрешение параллельного импорта», – передает РИА «Новости» его слова.

По словам Белоусова, потребительский импорт в некоторых сферах сейчас составляет минус 3, минус 5%. Он добавил, что по части импорта инвестиционных товаров спад виден сильнее, около 17-20%.

«И это вполне закономерно, потому что перестроить инвестиционный импорт быстро не получается, это невозможно. Там проектирование, там заказы конкретных видов оборудования, это все требует времени. Хотя и здесь мы видим тенденцию восстановления, хотя гораздо более медленную», – добавил первый вице-премьер.

Ранее в Минпромторге заявляли, что перечень товаров параллельного импорта пополнился реагентами и расходными материалами к оборудованию для лечения онкологических заболеваний. Также в него включили парфюмерно-косметическую продукцию брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров в страну.

В мае Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень товаров для параллельного импорта. В 20-страничный перечень входит более 50 групп товаров – как определенных брендов, так и в целом категории товаров. Документом разрешается параллельный импорт продукции под брендами: Apple, Samsung, General Motors, Porshe, Renault, Nissan, Bugatti, Tesla, Siemens, Microsoft, Logitech, Cisco, Dell, Hitachi, Xbox, Playstation, Nintendo.