Путин разрешил гражданам ДНР, ЛНР и Украины находиться в России без ограничения сроков

Президент Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в России без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и медосвидетельствования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить что: граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», при условии прохождения ими в порядке и сроки, которые определены этим Федеральным законом, обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств», – передает РИА «Новости» текст указа.

Также в документе указано, что граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе осуществлять в России трудовую деятельность без разрешения на работу или патента.

Кроме того, Путин установил ряд ежемесячных и разовых выплат для вынужденно эвакуировавшихся в Россию граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины.

В частности, введена ежемесячная пенсионная выплата в 10 тыс. рублей и ежемесячная социальная выплата инвалидам в том же размере, а также доплата к этим выплатам в 3 тыс. рублей для инвалидов I группы, детей инвалидов и пенсионеров старше 80 лет. Ветераны Великой Отечественной войны будут получать ежемесячно 5 тыс. рублей, передает ТАСС.

Беременным женщинам установлена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, при рождении ребенка – единовременно 20 тыс. Ежемесячная выплата на каждого ребенка составит 4 тыс. рублей, а если ребенок под опекой – 15 тыс. рублей. Также по 10 тыс. рублей в месяц будет получать единственный родитель на каждого ребенка.

Ранее президент России Владимир Путин отдал распоряжение выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в республиках Донбасса и на освобожденных территориях.