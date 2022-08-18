В Латвии предложили остановить выдачу ВНЖ гражданам России до 30 июня 2023 года

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18 августа, четверг | Последнее обновление — 15:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия перебросила «Кинжалы» в Калининградскую область
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Да, мы, «варвары», такие. Мы уважаем честность и честь. Мы презираем лжецов и лицемеров. Мы ценим правду и человеческое достоинство. Мы горим не похотью, а любовью, не завистью, а гордостью, не стремлением к элитарности, а подлинным демократизмом.
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Оставлять в руках Зеленского украинские АЭС весьма рискованно. Поэтому демилитаризировать надо не Запорожскую АЭС, а атомные электростанции, контролируемые Киевом.
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Расход боеприпасов и даже уничтожение техники и оружия очень нравится производителям из западного ВПК, потому что они получают новые большие заказы и зарабатывают все больше, при том что стоимость их продукции безбожно завышена.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Латвии предложили остановить выдачу ВНЖ гражданам России до 30 июня 2023 года
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МВД Латвии подготовило проект поправок к закону об иммиграции, в соответствии которыми выдача долгосрочных виз гражданам России и Белоруссии приостанавливается до 30 июня 2023 года за некоторыми исключениями, свидетельствует текст документа.
«Приостанавливается выдача долгосрочных виз гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь до 30 июня 2023 года, за исключением следующих случаев: выдача визы вытекает из норм международного права или интересов Латвии; выдача визы обусловлена форс-мажорными или гуманитарными соображениями; иностранец въезжает в соответствии с обменом учащимися или студентами аккредитованного в Латвии учебного заведения и учебного заведения иностранного государства или в качестве волонтера; для выполнения сезонных работ; если иностранец осуществляет международные грузовые или пассажирские перевозки; виза запрашивается для въезда в Латвию и получения вида на жительство», – приводит текст поправок РИА «Новости».
Напомним, латвийский президент Эгилс Левитс заявил, что власти Латвии должны пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы. ВНЖ не должны выдаваться и продлеваться тем, кто будет поддерживать специальную операцию на Украине.
Заместитель министра иностранных дел Польши Перт Вавжик сообщил, что его страна разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России.
Объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в 10 раз и составляет 12% от поданных заявок. Ряд финских депутатов требуют лишить россиян права получать «шенген», либо оставить право на визу в исключительных случаях.
На Запорожской АЭС выявили работавших наводчиками ВСУ сотрудников
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В Энергодаре задержали двух сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), они были украинскими наводчиками, сообщили в ГУ МВД региона.
«В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС. За международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию) им теперь грозит от 10 лет до пожизненного», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. В последние дни украинские войска нанесли несколько ударов по территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
Власти Запорожской области заявляли, что реактор станции останется цел даже после падения на него самолета, но украинские войска бьют по системе охлаждения.
«Один из управляемых снарядов упал всего в десяти метрах от них (бочек с ядерными отходами). Другие чуть дальше – в 50, 200 метрах. Так как сама площадка открытая, прилет снаряда или ракеты РСЗО приведет к тому, что будет нарушена целостность хранилища и какое-то количество ядерных отходов, исчисляемых килограммами или даже десятками и сотнями килограммов, попадет в окружающую среду, произойдет заражение, выброс. Если говорить простым языком, это будет «грязная бомба», – заявлял член администрации региона Владимир Рогов.
Минобороны России предупреждало, что командование ВСУ готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для их реализации в Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты.
Эстонцы на выставке в Москве опознали подаренный Украине бронеавтомобиль
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Бронеавтомобиль Mamba, который Эстония передала Украине, был захвачен российскими войсками и выставлен в подмосковном парке «Патриот», пишут прибалтийские СМИ.
Как сообщает Delfi со ссылкой на Forte, Эстония передала Украине, в том числе украинскому нацформированию «Кракен», семь бронеавтомобилей Mamba. В июне в Харьковской области бронеавтомобиль, о котором идет речь, повредило огнем российской артиллерии. Украинцы бросили бронеавтомобиль, который, как сообщается, «был захвачен вагнеровцами». Машина была «сильно повреждена» и «стала музейным экспонатом».
Напомним, в парке «Патриот» открылась выставка вооружения и военной техники украинских националистов, захваченной российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине.
В июле сообщалось, что Эстония поставила Украине 122-мм гаубицы Д-30, противотанковые ракеты Javelin, бронеавтомобили Mamba Mk2 EE, мобильный полевой госпиталь Role 2 и другую помощь – всего на 230 млн евро.
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Украине дали три месяца на контрнаступление
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Если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, Запад ослабит поддержку, пишут британские СМИ.
Как считает Daily Telegraph, у Киева остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя, так как холода сыграют в пользу России, учитывая зависимость ряда стран Европы от российских энергоносителей, передает ТАСС.
По мнению издания, «широкое недовольство избирателей» окажется большой проблемой для властей европейских стран, которая заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям. Отмечается, что санкции «не принесли ожидаемого результата».
По версии Daily Telegraph, на саммите G20 в ноябре глава российского государства Владимир Путин может предложить перемирие при условии сохранения за Россией контроля за Донбассом, Крымом и рядом освобожденных в ходе спецоперации областей Украины. Издание считает, что страны Запада будут готовы согласиться на такое предложение и побудить Украину пойти на уступки.
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.
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ВКС России разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины
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«Противник несет значительные потери. В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Потери личного состава превысили 60%. Командованием оперативно-тактической группы «Донецк» остатки батальона выведены в тыл для переформирования», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Нанесением ударов высокоточным оружием ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белая Криница и Великое Артаково уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено.
Высокоточным оружием наземного базирования поражен пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харькове. Уничтожено более 90 боевиков.
В районе Посад-Покровское Николаевской области ударом армейской авиации ВКС России по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ уничтожено около 60 националистов и восемь единиц специальной автомобильной техники.
В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мазановка Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировано более 250 националистов», – перечислил представитель Минобороны.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражено: пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артемовска, 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах.
Уничтожены: три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка, Васюковка ДНР и Березнеговатое Николаевской области», – отметил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Старомлыновка, Новогродовка ДНР, Яковенково, Лесная Стенка, Зеленый Гай, Кочубеевка Харьковской области, Безыменное, Чаривное и Брускинское Херсонской области.
Кроме того, сбиты в воздухе три снаряда реактивной системы залпового огня в районе населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1757 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4340 танков и других боевых бронированных машин, 800 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3312 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4938 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что украинские военные из-за больших потерь бегут из подразделений под Соледаром.
Американские СМИ расшифровали «ядерный сигнал» Москвы НАТО
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Заявление российского лидера Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов «Искандер-М» подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами, пишет в статье для National Interest обозреватель Дебалина Гошал.
«Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, – это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации считает, что передача комплексов «Искандер-М» выгодна и России, и Белоруссии. «Системы большой дальности дадут Белоруссии возможности лучше сдерживать страны НАТО. Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска», – говорится в статье.
Ранее Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы «Искандер-М». Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия.
«Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
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Власти США обвинили в «охоте» на россиян за рубежом
Вашингтон ведет «охоту» на россиян за рубежом, российская сторона зафиксировала с 2008 года 58 случаев арестов соотечественников, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».
«Администрация [США] ведет «охоту» за россиянами за рубежом. С 2008 года мы зафиксировали 58 арестов соотечественников. Примечательно, что мировая общественность, международные правочеловеческие организации молчат на сей счет», – цитирует его ТАСС.
Ранее посольство России призвало США прекратить критику приговора в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер, поскольку сам Вашингтон занимается «настоящей охотой» на россиян.
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«Газпром нефть» потребовала перевести СП с Shell в российскую юрисдикцию
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Как следует из картотеки Московского арбитражного суда, «Газпром нефть» через «ГПН – Салымские проекты» требует перевести нидерландское Salym Petroleum Development (совместное предприятие с Shell) в российскую юрисдикцию.
ООО «ГПН – Салымские проекты» обратилось в суд с «заявлением о преобразования филиала (представительства) иностранного юридического лица в хозяйственное общество и приостановлении корпоративных прав иностранного инвестора с требованиями преобразовать филиал компании Salym Petroleum Development N. V.».
Предлагается создать ООО «Салым Девелопмент» с уставным капиталом в размере 8,6 млн рублей с местом регистрации в Ханты-Мансийске. Участниками нового ООО могут стать «ГПН – Салымские проекты» и «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» с сохранением доли паритетного участия в 50% предыдущих владельцев. Планируется, что они смогут «продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале общества третьим лицам с согласия остальных участников общества», передает ТАСС.
Право требовать выкуп доли для Shell предлагается установить до конца 2023 года. При этом Shell Salym Development B. V. будет запрещено распоряжаться долями в уставном капитале нового общества, а также осуществлять какие-либо действия по одобрению или совершению сделок с SPD без согласия ООО «Салым Девелопмент».
Сообщалось, что Shell обсуждает продажу своей доли (оценивается в 1 млрд долларов) в SPD. SPD – совместное предприятие «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» и «ГПН – Салымские проекты». С 2003 года SPD ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений в ХМАО.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Ограничение распространяется на операции с ценными бумагами, составляющими уставные капиталы таких организаций, а также правами и обязанностями, долями, договорами, на основании которых в России реализуются инвестпроекты.
1 июля Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
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Британские СМИ обратили внимание на российского «зверя с глубины»
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Россия сделала предупреждение Западу, показав проект новой подлодки-невидимки на международном форуме «Армия-2022», пишет британская газета The Sun.
Проект подводной лодки «Арктур» подготовило конструкторское бюро «Рубин», передает ФАН содержание статьи.
«Зверь с глубины. Россия в качестве предупреждения Западу представила свою самую совершенную подводную лодку-невидимку, оснащенную 12 ядерными ракетами и беспилотниками», – пишет обозреватель британского издания Тарик Тахир.
Подводная лодка будет иметь 133 метра в длину и 15 метров в ширину. Ее экипаж составят 100 человек. Специалист по субмаринам из США Хай Саттон назвал дизайн новой подлодки поразительным, отметив ее «наклонный внешний корпус».
Субмарина будет оснащена баллистическими ракетами и оборудована отсеком для предназначенных для уничтожения вражеских подлодок подводных дронов. Они также могут использоваться для диверсий и шпионских операций, например, перерезания подводных кабелей, считает обозреватель.
Напомним, концепт арктического ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Арктур» разработки Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» был впервые представлен 17 августа в рамках форума «Армия-2022».
Уменьшенный макет стратегической подводной лодки, предназначенной для применения в арктических условиях, выставлен на стенде главного командования Военно-морского флота (ВМФ) России. Стенд демонстрирует, что субмарина является носителем автономных подводных необитаемых систем: для этого в корпусе лодки предусмотрены специальные внутренние отсеки.
В частности, предполагается, что подлодка может оснащаться автономными необитаемым подводным аппаратом сопровождения (АНПА) «Суррогат-В», модель которого также представлена в экспозиции, и автономным подводным поисковым роботом «Юнона», разработанными специалистами ЦКБ «Рубин». Отсек для размещения АНПА «Суррогат-В» расположен в хвостовой части лодки, а «Юноны» – в средней части.
Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.
Эксперт: Украинские офицеры могут разбогатеть на гибели своих подчиненных
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«Любой офицер может оформить липовое завещание на себя, а затем отправить своего подчиненного на заведомую гибель», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее правительство Украины разрешило командирам воинских частей и руководителям правоохранительных органов заверять завещания военнослужащих.
«Это естественный процесс: когда у госслужащих любого уровня появляются новые разрешительные и запретительные функции в любом деле, то это часто влечет за собой рост случаев коррупции, спекуляции, других злоупотреблений. Нотариат работает по лицензиям государства, строго по правилам и несет ответственность перед государством, если заверяет те или иные операции, в частности, с наследством. А решение кабмина Украины означает, что власти хотят узаконить всевозможные преступления, о которых так или иначе говорят в связи с большими потерями украинских солдат на полях СВО», – предположил украинский политолог Владимир Скачко.
В ВСУ царит атмосфера, далекая от соблюдения каких бы то ни было устоявшихся правил, подчеркнул украинский эксперт. «В конце концов можно таким новым способом заверять завещание не только своей квартиры, недвижимости, но и завещание своих органов. Долго ли организовать аферы и спекуляции, когда заверять их правами от имени государства может любой командир?» – задается вопросом Скачко. «Любой офицер может оформить липовое завещание на себя, а затем подставить своего подчиненного, от имени которого он состряпал документ. То есть отправить его в самое пекло, на заведомую гибель», – подытожил он.
Такое решение Киева косвенным образом доказывает большие потери среди личного состава ВСУ, считает доктор военных наук Константин Сивков. «Командиры могут заставить подчиненных переписать все имущество на себя, а потом отправить этих подчиненных на верную смерть. Возможен и другой вариант: подчиненный переписывает имущество на командира, а командир закрывает глаза на то, что подчиненный вскоре дезертирует или переходит на сторону России, а командир оформляет его по документам как «погибшего», – не исключает военный эксперт.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, командиры воинских частей на Украине получили право заверять завещания подчиненных. Кабинет министров своим постановлением «внес изменения в порядок государственной регистрации завещаний и наследственных договоров в наследственном реестре». Как пояснили в министерстве юстиции Украины, в условиях военного положения удостоверять завещания военных, а также сотрудников правоохранительных органов и органов гражданской обороны смогут командиры воинских частей или начальники таких органов.
Отмечается, что командиры должны будут передавать завещания в Минюст, который обеспечит регистрацию этих документов нотариусами в наследственном реестре.
Ранее сообщалось, что Верховная рада не будет рассматривать законопроект, разрешавший офицерам убивать солдат за дезертирство, его отзовут.
Пушков: Пусть Эстония остается со своим холодным морем
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Если Эстония не хочет принимать российских туристов, то пусть остается со своим холодным морем и бледными копиями более привлекательных городов Европы, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Не очень понимаю, зачем в таких условиях вообще ехать в Эстонию. Пусть остаются со своими бледными копиями куда более привлекательных европейских городов и с холодным морем. А то в Таллине делают вид, будто все туда рвутся. Это не так. Не хотят русских туристов – их не будет», – написал он в Telegram-канале.
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
Напомним, эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов шенгенского пространства.
В четверг власти Эстонии решили, что граждане России, имеющие выданную республикой шенгенскую визу, не смогут въехать на территорию страны.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
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Американские СМИ удивились «странному» уважению Индии к России
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Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за «странного» уважения к России, написал в статье для американского журнала Washington Examiner обозреватель Том Роган.
По его словам, Нью-Дели занимает независимую позицию в вопросе отношений с Москвой, в отличие от многих западных стран с «демократическим устройством».
«Возьмем в качестве примера странное уважение Индии к России. Она продолжает обеспечивать Москву желанным иностранным капиталом и престижем. Правительство Нарендры Моди по-прежнему оказывает теплый прием высокопоставленным представителям российских спецслужб. Индия пошла вразрез с большинством демократий, отказавшись даже осудить российскую спецоперацию на Украине», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Автор статьи также раскритиковал Индию за подрыв американских национальных интересов. «Действия Моди подрывают главные интересы внешней политики США: развитие сотрудничества по противодействию основным противникам Вашингтона и поддержку демократических правительств, международной стабильности и свободы личности», – говорится в материале.
Роган добавил, что решение Индии сохранить дружественные отношения с Россией оказывает серьезное влияние на ситуацию в мире.
Ранее в четверг в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты считают для себя долгосрочным вызовом исторически близкие отношения России с такими странами, как Индия.
Минобороны показало карту распределения радиоактивных веществ в случае выброса с ЗАЭС
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Российские специалисты считают, что из-за действий Киева на ЗАЭС может возникнуть ситуация, аналогичная Чернобылю и Фукусиме, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«По мнению наших специалистов, из-за действий ВСУ аналогичная ситуация может возникнуть и на Запорожской АЭС», – заявил Кириллов в ходе брифинга, расшифровка которого опубликована в Telegram-канале Минобороны.
После аварии на АЭС «Фукусима» поэтапной принудительной эвакуации подверглись до 500 тыс. человек, «а последствия сброса радиоактивной воды в океан почувствуют на себе потомки», отметил он.
Что касается Чернобыля, загрязнению радиоактивными изотопами подверглись более 20 европейских стран, от прямого воздействия облучения умерли около 4 тыс. человек, более 5,5 млн человек получили повышенную дозу радиации, добавил Кириллов.
Генерал подчеркнул, что при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, «разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносу их на сотни километров».
Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию, Словакию, отметил Кириллов, представив на брифинге карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории ЗАЭС.
По словам Кириллова, целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в «ядерном терроризме».
Возможная катастрофа на ЗАЭС приведет к массовой миграции населения и «будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда европейских профильных организаций», указал он.
По данным Минобороны России, Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.
Между тем в ночь на четверг украинские военные нанесли три удара барражирующими боеприпасами по третьему микрорайону Энергодара, повредив здание администрации. Обстрелы АЭС и Энергодара практически не прекращаются.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
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Бойцы ВСУ массово отказались подчиняться командирам у Соледара
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Украинские военные, находящиеся в районе Соледара, отказываются подчиняться командирам, а в Константиновке формируются штрафбаты, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Соледар отмечаются массовые факты неповиновения украинских военнослужащих. Личный состав отказывается выполнять приказы вышестоящего командования ввиду больших потерь и низкого уровня обеспечения», – написал он в своем Telegram-канале.
Марочко добавил, что в Константиновке идет формирование штрафбатов, которые будут направлены на передовую.
«В населенном пункте Константиновка отмечено формирование украинских подразделений из числа «штрафников». В состав входят военнослужащие, которые совершили не только дисциплинарные проступки, но и те, кому грозит уголовное наказание за самовольное оставление позиций, а также неподчинение командованию. После формирования отдельных отрядов они будут направлены на передовые позиции для ротации подразделений, утративших боеспособность», – отметил офицер.
Ранее сообщалось, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении.
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Столтенберг объявил о готовности НАТО вмешаться в ситуацию с Косово
Международные силы безопасности в Косове (КФОР), работающие под эгидой НАТО, готовы вмешаться в ситуацию в регионе, если стабильность окажется под угрозой, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.
«КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН», – цитирует Столтенберга ТАСС.
Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Он пообещал, что «сдачи не будет, и победит Сербия». В результате Косово отложило запрет на сербские документы.
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СМИ: Европейские банки решили возобновить торговлю российскими облигациями
Некоторые банки в Европе вслед за американскими возобновили торговлю облигациями России, сообщает Financial Times.
В частности, речь идет о банках UBS, Deutsche Bank и Barclays, передает ТАСС.
Ранее агентство Reuters сообщило, что некоторые крупные банки Уолл-стрит начали предлагать помощь в сделках с российскими долговыми обязательствами, давая возможность инвесторам избавляться от активов. Как сообщает издание, на рынок вернулись JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies Financial Group.
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