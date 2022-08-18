В Латвии предложили остановить выдачу ВНЖ гражданам России до 30 июня 2023 года

МВД Латвии подготовило проект поправок к закону об иммиграции, в соответствии которыми выдача долгосрочных виз гражданам России и Белоруссии приостанавливается до 30 июня 2023 года за некоторыми исключениями, свидетельствует текст документа.

«Приостанавливается выдача долгосрочных виз гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь до 30 июня 2023 года, за исключением следующих случаев: выдача визы вытекает из норм международного права или интересов Латвии; выдача визы обусловлена форс-мажорными или гуманитарными соображениями; иностранец въезжает в соответствии с обменом учащимися или студентами аккредитованного в Латвии учебного заведения и учебного заведения иностранного государства или в качестве волонтера; для выполнения сезонных работ; если иностранец осуществляет международные грузовые или пассажирские перевозки; виза запрашивается для въезда в Латвию и получения вида на жительство», – приводит текст поправок РИА «Новости».

Напомним, латвийский президент Эгилс Левитс заявил, что власти Латвии должны пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы. ВНЖ не должны выдаваться и продлеваться тем, кто будет поддерживать специальную операцию на Украине.

Заместитель министра иностранных дел Польши Перт Вавжик сообщил, что его страна разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России.

Объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в 10 раз и составляет 12% от поданных заявок. Ряд финских депутатов требуют лишить россиян права получать «шенген», либо оставить право на визу в исключительных случаях.