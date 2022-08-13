В Британии выстроились очереди за водой

Жители юго-востока Британии вынуждены стоять в очередях за водой, проблемы возникли через день после объявления засухи в восьми регионах Англии, пишет Daily Mail.

Около 8,5 тыс. домов графства Суррей столкнулись с недостатком воды или низким давлением в кранах из-за «технических проблем» на водоочистных сооружениях Netley Mill, передает RT.

Проблемы возникли через день после объявления засухи в восьми регионах Англии. Для местных жителей создали три центра, в которых они могут забрать воду в бутылках.

Крупнейшая в стране компания по водоснабжению Thames Water предупредила потребителей о серьезных перебоях с поставками из-за жары и отсутствия осадков с июня.

Ранее Daily Mail писала, что ограничения на использование воды в Великобритании, которые вводят на фоне небывалой жары, могут затронуть в общей сложности 20,5 млн человек.

До этого сообщалось, что истоки британской Темзы впервые в истории пересохли.

В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Во вторник 19 июля температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.

Напомним, пожарные Лондона пережили самый напряженный после Второй мировой войны день. Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов, загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой авиабазы ВВС Британии «Крануэлл» в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы.

В июле Великобритания переплатила 5000% за импорт электроэнергии из Бельгии, чтобы избежать отключения электричества в Лондоне в период аномальной жары.

До этого ЕК предупреждала, что засуха угрожает этим летом почти половине территории Евросоюза, что может привести к снижению урожая и расширению площади лесных пожаров.