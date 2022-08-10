Предсказана распродажа Украины

Председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович рассказал, что с 2024 года крупные компании «с неясной историей владения» будут иметь преимущественное право покупки земли. А китайский портал «Гуаньча» указывает, что ожидающая Украину массовая приватизация обернется тотальной распродажей страны Западу.

Брензович отметил, что до моратория на продажу украинской сельскохозяйственной земли ее сдавали в аренду на срок до 49 лет, что привело к «концентрации этих земель... огромных земельных угодий на десятки тысяч, сотни тысяч гектаров», передает РИА «Новости» со ссылкой на V4.

Брензович подчеркивает, что «в договорах прописано преимущественное право покупки, и с 2024 года по закону преимущественное право покупки земель будет у арендаторов», а «это такие огромные компании, что невозможно узнать, какова их история владения».

V4 пишет, что землю могли через разные компании приобрести китайские и американские предприятия, а помимо «крупных компаний с неопределенным прошлым» огромные участки земли скупали украинские олигархи, особенно большая концентрация была в крупных зернопроизводящих районах юга и юго-востока Украины. Брензович не сомневается, что после 2014 года «заключение договоров аренды и принятие закона о земле – ускорились».

Прежде СМИ сообщали, что за год со времени реформы три международных консорциума с участием американского капитала – Cargill, Dupont и Monsanto – стали крупнейшими покупателями украинской земли и приобрели в общей сложности 17 млн гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 28% территории Украины.

«Гуаньча» (перевод предоставлен ИноТВ), критикуя запланированную массовую приватизацию, пишет, что передача государственного имущества в частные руки во время конфликта выглядит как минимум нецелесообразной. Но если рассматривать это шаг как попытку президента Украины Владимира Зеленского заработать на безбедную пенсию, то все встает на свои места. В материале говорится, что Зеленский, если «хочет найти покупателя», должен «отправиться на Запад» и там «потихоньку искать, кому продать остатки украинского величия». Автор выразил надежду, что Зеленский успеет до того, как «страна рухнет».

Напомним, до Зеленского ни один из прежних президентов Украины не мог или не хотел создать открытый рынок земли – еще в 2002 году, при Леониде Кучме, на продажу сельхозземель был введен мораторий, который затем несколько раз продлевался Верховной радой. Зеленскому же удалось решить вопрос меньше чем за два года после вступления на пост. Верховная рада Украины приняла закон, отменивший с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, первые два года землю смогут покупать только физические лица – граждане Украины. С 2024 года рынок откроется для украинских юридических лиц. Формально иностранцы купить землю на Украине не могут до всеукраинского референдума.

На прошлой неделе и.о. главы фонда госимущества Украины Ольга Батова рассказала, что на Украине очередную волну приватизации начнут с предприятий, перерабатывающих зерно. Премьер Украины Денис Шмыгаль говорил о том, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября, согласно принятому закону.

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