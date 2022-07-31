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31 июля, воскресенье | Последнее обновление — 01:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ дважды за час обстреляли Донецк из «Урагана»
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Глава ДНР утвердил концепцию плана развития Мариуполя
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Глава ДНР Денис Пушили подписал указ об утверждении концепции разработанного в России мастер-плана развития Мариуполя, следует из документа, опубликованного на сайте главы республики.
«Согласовать и утвердить для применения на территории ДНР подготовленную федеральным автономным учреждением «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации» при участии комитета по градостроительству и архитектуре города Санкт-Петербурга прилагаемую концепцию мастер-плана развития города Мариуполь», – приводит текст указа ТАСС.
Как отмечается в документе, концепция утверждается «в целях установления ключевых параметров развития города Мариуполь и очередности реализации, а также технико-экономических показателей развития жилья и социальной инфраструктуры».
В пятницу президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь Донецкой и Луганской народным республикам с восстановлением соцобъектов, инфраструктуры и домов, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях. Вице-премьер России Марат Хуснуллин представил президенту РФ Владимиру Путину концепцию – мастер-план развития Мариуполя. По словам Хуснуллина, полное восстановление Мариуполя по разработанному мастер-плану возможно в течение трех лет. Как отметил вице-премьер, мастер-план представляет собой документ на 100 страницах, где подробно прописан по годам весь объем работ по восстановлению города.
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В багаже сотрудника ОБСЕ обнаружили карты военных объектов ДНР
Багаж одного из сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, оставленный в донецком отеле, подтверждает версию о ведении им в Донецкой народной республике шпионской деятельности, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«В настоящее время органами госбезопасности ДНР ведется изучение действий одного из представителей миссии, собиравшего служебную информацию о Вооруженных силах ДНР, в связи с чем и принято решение о проведении обследования. Характер выявленных материалов обескураживает. Обнаруженное объясняет безрезультатность деятельности ОБСЕ, а также раскрывает образ отдельных представителей миссии, которые использовали служебное положение для получения личной выгоды и шпионажа», – сообщается в Telegram-канале теробороны.
Там же размещено видео, на котором представлены обнаруженные в багаже предметы. В том числе спутниковые снимки городов ДНР с уловным обозначением вооруженных сил, образцы используемого в ДНР камуфляжа, набор шевронов воинских подразделений, медали. Предположительно, эти предметы планировалось вывезти в страны НАТО для последующего изучения, а карты могли быть использованы для нанесения ударов по ДНР.
Кроме того, в подготовленном к вывозу багаже обнаружено несколько икон, часть из которых представляет культурную и историческую ценность, а также экстремистская литература.
Ранее Министерство госбезопасности ЛНР возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от республики, который был завербован резидентом ЦРУ США на Украине.
До этого в делегации России в ОБСЕ заявили о работающих в Киеве сотрудниках ЦРУ.
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ВС России уничтожили перевозивший элитный батальон бригады президента Украины эшелон
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Российские военные поразили воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой народной республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины, сообщили в Минобороны.
«Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожено более 140 националистов. Еще около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также 29 июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Яснобродовка Донецкой народной республики. В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин «Град».
В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ. Потери соединения составили до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники.
Ранее сообщалось, что украинская сторона размещает бойцов территориальной обороны и националистов батальона «Кракен» в больницах Харькова, Сум, Винницы и Николаевки.
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Ракеты «Искандер» ВС России нанесли удар по дислокации «Кракена» в Харьковской области
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Высокоточными ракетами «Искандер» российские военные нанесли удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен» в районе города Богодухов Харьковской области, сообщили в Минобороны.
Высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованный в ангарах местного мясокомбината. Уничтожено более 30 нацистов и 10 единиц военной техники, – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
Также в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777 в районе Степногорска Запорожской области и поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Курдюмовка и две артиллерийских батареи гаубиц «Гиацинт-Б» в районах Кодема и Белая Гора в ДНР.
Кроме того, подавлены шесть взводов РСЗО «Град», две самоходные артиллерийские батареи САУ «Гвоздика», три артиллерийских взвода орудий Д-20, четыре артиллерийских взвода орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка, Камышеваха, Курахово Донецкой Народной Республики, Дружное, Гуляй Поле Запорожской области, Широкое, Малая Корениха, Кирово, Калиновка и Березнеговатое Николаевской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бражковка, Глубокое, Донецкое, Новая Дмитровка, Великая Камышеваха, Червоная Гусаровка, Изюм, Петропавловка Харьковской области, Пески в ДНР и Херсон.
В воздухе перехвачено шесть снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Новая Каховка, Червоный Маяк, а также две баллистические ракеты «Точка-У» в районе населенного пункта Старая Маячка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1644 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4190 танков и других боевых бронированных машин, 772 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3217 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4573 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой народной республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины.
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ВС России нанесли ответный удар по обстрелявшим Брянскую область украинским военным
Российские военные нанесли ответный удар по украинским войскам, обстрелявшим Климовский район Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«После сегодняшнего обстрела Климовского района военные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие», – написал он в Telegram-канале.
Утром в пятницу Богомаз сообщил, что украинские войска обстреляли населенный пункт Сачковичи, повреждена линия электропередачи.
Украина регулярно наносит удары по сопредельным российским регионам. Так, 20 июля ВСУ обстреляли КПП Крупец на территории Курской области. 16 июля под минометным обстрелом оказался поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. 5 июля более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию того же Глушковского района, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.
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ВСУ нанесли ракетный удар по Горловке с вертолета
Украинские военные нанесли массированный удар по Горловке с использованием авиации и артиллерии натовского калибра, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В 9.20 ВСУ выпустили по городу десять снарядов калибра 155 миллиметров со стороны Дылеевки, в 9.40 – по Никитовскому району Горловки нанесли удар 18 неуправляемыми авиационными ракетами калибра 80 миллиметров с вертолета со стороны Дзержинска, сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Горловка расположена в 50 км севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7».
Ранее ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра. В ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе.
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Путин поручил помочь ДНР и ЛНР с подготовкой к зиме
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Президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь Донецкой и Луганской народным республикам с восстановлением соцобъектов, инфраструктуры и домов, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях.
«Мы в соответствии с нашими международными обязательствами оказываем помощь и Луганской народной республике, и Донецкой народной республике, проводим, как известно, специальную военную операцию. Но, к сожалению, это связано и с большими издержками, прямо надо сказать, с большими испытаниями для людей, которые там живут, с разрушениями. И прежде всего руководство обеих республик обращается к нам с просьбой оказать содействие в восстановлении объектов социальной, инженерной инфраструктуры, социальных объектов, жилой части соответствующих населенных пунктов. Поэтому просил бы вас в контакте с руководством Луганской и Донецкой народных республик отработать эти вопросы», – сказал Путин на встрече с Хуснуллиным.
Путин отметил, что «сейчас разгар лета, но все-таки зима тоже не за горами», поэтому нужно сделать все необходимое, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях, передает РИА «Новости».
Кроме того, российский лидер поручил построить многопрофильный медицинский центр в Мариуполе и новый перинатальный центр в Донецке. «Что касается объектов социальной инфраструктуры, то руководство Донецкой народной республики обратилось с просьбой оказать содействие в строительстве многопрофильного медицинского центра как раз в Мариуполе, а в Донецке – перинатального центра, поскольку родильный дом и был-то старенький, но оказался к тому же и разрушенным в ходе боевых действий. Поэтому на это, пожалуйста, обратите особое внимание и в контакте с руководством республики займитесь решением этого вопроса», – сказал глава государства.
Ранее Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы.
Хуснуллин в свою очередь сообщил, что план по вводу жилья не менее 92,6 млн квадратных метров будет выполнен в России по итогам 2022 года. Чиновник уточнил, что в первом полугодии 2022 года по сравнению с первой половиной 2021 года выдано на 21% больше разрешений на строительство.
Согласно подсчетам Росстата, ввод жилья в России в первом полугодии 2022 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 44,2% – до 52,6 млн квадратных метров.
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В ДНР рассказали о боях у Авдеевки
Союзные силы России и республик Донбасса продвинулись севернее Авдеевки на 1,5 км, сообщил первый замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов сообщил, что «отличились бойцы девятого полка армии ДНР, которые продвинулись на 1,5 км севернее Авдеевки», также «отметились пятая бригада и 11-й полк». По его словам, штурму подверглись украинские позиции в Марьинке, в результате «украинские вояки сбежали со своих позиций в районе вентиляционного ствола шахты» на северных окраинах населенного пункта, передает ТАСС.
Как указывал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, Авдеевка – серьезный укрепленный район, который создавался украинской армией с 2014 года. По его словам, любое продвижение в этом направлении является большим успехом.
Напомним, город, оккупированный украинскими войсками, был превращен в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки украинские силовики ведут огонь по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и окрестностям, включая ключевые транспортные артерии. Как сообщал Басурин, закрепившаяся в Авдеевке группировка ВСУ взята в полукольцо («авдеевский галстук»).
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Число жертв удара ВСУ по колонии в Еленовке выросло до 53 человек
Число погибших в результате удара украинских военных по исправительной колонии в Еленовке, где содержались военнопленные, возросло до 53 человек, еще 75 получили ранения, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате ночного обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) по территории Волновахской исправительной колонии № 120 ГСИН МЮ ДНР в населенном пункте Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, погибли 53 человека и еще 75 получили ранения», – говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее сообщалось о 40 погибших. По данным властей ДНР, всего в колонии находились 193 человека.
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» уточнил, что пострадавших среди сотрудников следственного изолятора в районе Еленовки, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу нанесли удар, нет.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию № 120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией в целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Минобороны назвало удар ВСУ по СИЗО в Еленовке «кровавой провокацией»
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ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержатся украинские военнопленные, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов», нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», – приводятся слова Конашенкова в Telegram-канале военного ведомства.
По его данным, погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора.
«В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», – добавили в российском военном ведомстве.
Ранее в пятницу стало известно, что вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. В ДНР сообщили, что в результате были убиты порядка 40 пленных украинских военнослужащих, которые там содержались.
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Депутат ДНР: ВСУ убивают тех, кого Зеленский называл «героями»
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«Зеленскому выгодно убрать всех, кто мог бы рассказать правду о событиях на Украине. Но сделать это невозможно. Убить всех невозможно. На суде все станет известно», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, комментируя информацию об обстреле Еленовской колонии, где содержались плененные «азовцы».
«Это наверняка связано с тем, что пленные начали давать свидетельские показания. Опять же, есть надежда, что всех их ждут открытые судебные процессы. Тогда мы сможем узнать много разной информации, о которой украинское руководство предпочитает умалчивать», – сказал депутат Народного собрания ДНР Владислав Бердичевский.
Собеседник также отметил, что это не первая попытка ВСУ ликвидировать пленных. «Месяц назад ВСУ обстреляли больницу, где находились раненые боевики с «Азовстали». Так что это уже можно назвать некой системой. Они пытаются уничтожить этих людей», – отметил он.
«Зеленскому и его окружению наверняка хотелось бы убрать абсолютно всех, но сделать это невозможно. И нет никаких сомнений в том, что при проведении обстрелов ВСУ точно знали, что именно в этой локации находятся пленные. Это не случайность. Тех, кого раньше Зеленский называл героями, теперь убивают его же военные», – подчеркнул депутат.
«Теперь пленных, которые еще остались в живых, наверное, стоит перевести куда-то вглубь ДНР. В качестве варианта можно рассмотреть тыловые колонии. Но пока нет уверенности в том, что это будет сделано», – заключил Бердичевский.
Ранее стало известно о том, что ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержатся украинские военнопленные. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его данным, погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора. Позже глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что число погибших возросло до 47 человек.
«В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», – добавили в российском военном ведомстве.
Ранее в пятницу стало известно, что вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию № 120 под Донецком. В ДНР сообщили, что в результате были убиты порядка 40 пленных украинских военнослужащих, которые там содержались.
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ВСУ обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка артиллерией калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм; 07.30 – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм. В 7.24 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по городу Макеевка со стороны Авдеевки», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Накануне двое мирных жителей погибли в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны украинских военных.
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Выживший после удара по СИЗО в Еленовке пленный рассказал о «моментальном взрыве»
Пострадавший во время удара ВСУ по СИЗО в Еленовке в ДНР украинский пленный рассказал о моментальном взрыве и пожаре в здании барака.
«Ночью мы спали, потом произошел моментальный взрыв и начало все гореть. Были двухэтажные кровати, естественно, где мы все жили. Нас там было 190 человек. И начали кровати падать, гореть все. И моментально, кто-то сразу же сообразил, что делать, сразу же начал помогать раненым и прочим другим выбегать», – приводит НТВ комментарий украинского пленного Ивана.
Ранее в ООН заявили о готовности расследовать удар по СИЗО в Еленовке.
Факт обстрела СИЗО из РСЗО HIMARS производства США подтверждают найденные на месте фрагменты ракеты с серийным номером.
До этого экс-посол Франции в России усомнилась в украинской версии удара по Еленовке.
Минобороны опубликовало список украинских военнопленных, погибших в результате ракетного удара киевского режима по следственному изолятору.
При этом раненые доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.
«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», – подчеркнуто в сообщении Минобороны России.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
Исправительная колония ДНР в Еленовке повреждена обстрелом ВСУ
Стало известно о повреждениях Еленовской исправительной колонии № 120 после ночного обстрела со стороны украинских военных, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о том, что в результате ночного обстрела со стороны ВФУ повреждена Еленовская исправительная колония № 120. Более подробная информация устанавливается», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Ранее из-за обстрела со стороны украинских военных под землей в обесточенной шахте имени А.Ф. Засядько в Донецке оказались 33 горняка.
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В ЛНР заявили, что Киев решил ликвидировать сдавшихся «азовцев»
Киев решил, что сдача боевиков из нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) является позором, и дали приказ их ликвидировать, заявил глава представительства Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«В Киеве решили, что сдавшиеся «героические азовцы» – это позор, а он плохо влияет на моральный климат как у украинцев, так и у спонсоров войны. Потому дали приказ ликвидировать. Тем более, что «герои» запели уже на разные голоса, что выглядит совсем не героически и ломает информационную повестку», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам лишенного мандата депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, «чтобы не обменивать, киевский режим решил их просто убить».
Удар ВСУ по изолятору прокомментировал российский военкор Александр Коц. «Интересно, что удар по колонии в Еленовке, в ходе которого погибли по предварительным данным 40 «узников Азовстали, украинцы нанесли на фоне многочисленных интервью пленных «азовцев», которые появились в разных СМИ в последние дни. Боевики «Азова» много рассказывали о своих преступлениях против мирного населения, внесудебных казнях, пытках… А также о том, что к террору против гражданских причастно высшее руководство страны», – отметил он.
«Конечно, удар «Хаймарсом» по своим бывшим захисникам (с укр. – «защитник» – прим. ВЗГЛЯД) – это и попытка закрыть рот навсегда, и запугать тех, кто выжил. Ну и я даже не сомневаюсь, что убийство пленных боевиков повесят на Россию. Или уже повесили?» – поинтересовался он.
Ранее стало известно о повреждениях Еленовской исправительной колонии № 120 после ночного обстрела со стороны украинских военных.
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В ЛНР сообщили о самовольном отступлении украинских военных в районе поселка Нагорное
Разведка Луганской народной республики располагает данными о том, что украинские военные из-за больших потерь самовольно оставляют позиции в районе поселка Нагорное, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями в районе населенного пункта Нагорное отмечено самовольное оставление позиций подразделениями 54-й бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины)», – написал он в своем Telegram-канале.
Марочко добавил, что украинское командование направило в зону проведения спецоперации большую группу военных психологов для выявления пророссийски настроенных граждан.
«Украинское командование отправило в зону проведения СВО большую группу военных психологов. В их задачи входит не только вопрос психологического сопровождения военнослужащих, но и работа с местным населением. Цель – выявление пророссийски настроенных граждан, а также формирование русофобских настроений в обществе», – рассказал он, ссылаясь на данные разведки.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.
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