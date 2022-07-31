Глава ДНР утвердил концепцию плана развития Мариуполя

Депутат ДНР: ВСУ убивают тех, кого Зеленский называл «героями»

«Зеленскому выгодно убрать всех, кто мог бы рассказать правду о событиях на Украине. Но сделать это невозможно. Убить всех невозможно. На суде все станет известно», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, комментируя информацию об обстреле Еленовской колонии, где содержались плененные «азовцы».

«Это наверняка связано с тем, что пленные начали давать свидетельские показания. Опять же, есть надежда, что всех их ждут открытые судебные процессы. Тогда мы сможем узнать много разной информации, о которой украинское руководство предпочитает умалчивать», – сказал депутат Народного собрания ДНР Владислав Бердичевский.

Собеседник также отметил, что это не первая попытка ВСУ ликвидировать пленных. «Месяц назад ВСУ обстреляли больницу, где находились раненые боевики с «Азовстали». Так что это уже можно назвать некой системой. Они пытаются уничтожить этих людей», – отметил он.

«Зеленскому и его окружению наверняка хотелось бы убрать абсолютно всех, но сделать это невозможно. И нет никаких сомнений в том, что при проведении обстрелов ВСУ точно знали, что именно в этой локации находятся пленные. Это не случайность. Тех, кого раньше Зеленский называл героями, теперь убивают его же военные», – подчеркнул депутат.

«Теперь пленных, которые еще остались в живых, наверное, стоит перевести куда-то вглубь ДНР. В качестве варианта можно рассмотреть тыловые колонии. Но пока нет уверенности в том, что это будет сделано», – заключил Бердичевский.

Ранее стало известно о том, что ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержатся украинские военнопленные. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора. Позже глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что число погибших возросло до 47 человек.

«В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», – добавили в российском военном ведомстве.

Ранее в пятницу стало известно, что вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию № 120 под Донецком. В ДНР сообщили, что в результате были убиты порядка 40 пленных украинских военнослужащих, которые там содержались.

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