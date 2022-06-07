Итальянский дирижер Мастранджело не захотел покидать Россию

Худрук петербургского государственного театра «Мюзик-Холл», итальянский дирижер Фабио Мастранджело со сцены международного фестиваля классической музыки «Кантата» в Калининграде признался в любви к России.

«Прежде всего, я хотел вам сказать (и это от сердца): «Служу России!» – заявил Мастранджело. Он рассказал, что после начала российской спецоперации на Украине ему стали звонить из Италии и США – звонившие спрашивали, собирается ли Мастранджело «вернуться».

«Говорю: «Куда?», – рассказал он. – «Но там…» – «Где?». Не у нас, говорю, у нас все нормально. Я сказал, что я – в России, семья – в России, дети родились в России. У меня много работы в России».

«Люблю эту страну и люблю вас. Спасибо за то, что Россия сегодня является первой страной в мире, где еще до сих пор культура – на первом месте», – заявил Мастранджело.

Напомним, фестиваль классической музыки «Кантата» открылся в Калининграде в первый день лета. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей фестиваля. Фестиваль закончился в понедельник гала-концертом с участием звезд оперной сцены. «Кантата» – это просветительский благотворительный проект, в задачах которого стоят популяризация музыкального искусства и привлечение внимания к историческому наследию Калининградской области.

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