Международный фестиваль классической музыки «Кантата» открылся в Калининграде

В первый день лета в «Янтарь-холле» стартовал фестиваль классической музыки «Кантата», который объединил на одной сцене семь приглашенных звезд мировой величины и три коллектива.

Автором и модератором концерта-посвящения Сергею Дягилеву в честь 150-летия со дня его рождения стала всемирно известная оперная певица Любовь Казарновская, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Концерт начался с увертюры Мусоргского «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина». Калининградский симфонический оркестр под руководством дирижера Алана Кука, прилетевшего из Австралии на открытие фестиваля «Кантата», первыми одарили заинтригованную публику своим талантливыми исполнением и сыгранностью на сцене. Затем со вступительным словом на сцену вышел заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов. Он поприветствовал собравшихся и зачитал обращение президента Владимира Путина:

«Считаю ваш замечательный просветительский проект, призванный познакомить жителей и гостей Калининградской области с талантливыми коллективами и исполнителями, – значимой и востребованной инициативой. Мы по праву гордимся историей отечественного музыкального искусства, именами выдающихся композиторов, режиссеров, артистов. Их вдохновенное, многогранное творчество – важная, неотъемлемая часть мирового культурного наследия, – подчеркнул президент. – Уверен, фестиваль «Кантата» в полной мере оправдывает ожидания самой взыскательной публики, подарит всем радость встречи с настоящим, большим искусством, оставит добрые незыблемые впечатления».

Заслуженная артистка РФ, лауреат премии президента для молодых деятелей культуры, солистка балета Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко балерина Оксана Кардаш исполнила партию под «Умирающего лебедя» Сен-Санса.

Яркие случаи из жизни Сергея Дягилева, которыми Любовь Казарновская дополняла музыкальную программу, также стали частью просветительской направленности фестиваля «Кантата», популяризующего высокохудожественное искусство. Во время концерта зрители могли увидеть проекции декораций и эскизов костюмов, созданных выдающимися художниками «серебряного века» Л. С. Бакстом, А. Н. Бенуа, А. Я. Головином, Н. С. Гончаровой и другими специально для дягилевских «Русских сезонов».

Ведущая вечера напомнила, что фестиваль привлекает внимание к историческому наследию региона и способствует его сохранению – средства, собранные с продажи билетов, направятся в фонд, занимающийся благоустройством исторически значимых объектов региона. Гости фестиваля, зрители прямых трансляций и меценаты могут напрямую направить пожертвования, воспользовавшись куар-кодом на сайте или на информационных носителях фестиваля.