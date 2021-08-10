Опера поможет культурному наследию Калининграда

«Этот прекрасный фестиваль может стать одним из лучших фестивалей в мире». Такими словами участники и организаторы описывают прошедший в Калининградской области первый международный фестиваль «Кантата». Фестиваль имеет не только культурное, но и благотворительное измерение.

Стены готического собора со стрельчатыми арками, разноцветные витражи, старинная брусчатка – таким стал антураж сценической площадки финального аккорда первого международного музыкального фестиваля «Кантата».

Гала-концерт фестиваля с участием звезд оперы мирового уровня прошел 9 августа на острове Канта – в главном туристическом месте Калининградской области, где расположен Кафедральный собор XIV века. Над парком звучало многогранно переливающееся сопрано оперной дивы Светланы Касьян, которую называют «второй Марией Каллас». Сотни туристов и жителей города, гулявших тем вечером по берегам реки Преголи, останавливались, удивленно прислушиваясь – это была ария Тоски.

Стены Кафедрального собора видели тевтонских рыцарей, средневековых горожан, философа Иммануила Канта, жителей советского, а потом российского Калининграда. Но такое событие прошло здесь впервые. Кстати, название «Кантата», как признал генеральный продюсер фестиваля Леонид Севастьянов, перекликается с именем знаменитого философа, в честь которого теперь назван музейный остров в центре Калининграда.

На сцену в этот вечер выходили солист Большого театра Константин Шушаков (тенор) и солист Пермского театра оперы и балета Борис Рудак (баритон). В исполнении мастеров мирового уровня звучали шедевры оперного репертуара. В заключение блистательное трио в сопровождении оркестра Questa Musica под управлением «лучшего дирижера в опере» по версии премии «Золотая маска» Филиппа Чижевского исполнило застольную песню из «Травиаты».

Первый международный музыкальный фестиваль «Кантата» продолжался в течение пяти дней: мировые звезды оперной, хоровой и симфонической сцен выступали на различных прлощадках возле средневековых кирх и замков Калининградской области.

«Средневековые стены были не только частью антуража. Они оживали и становились частью наших концертов», – рассказал газете ВЗГЛЯД продюсер «Кантаты» Леонид Севастьянов. По его словам, первый фестиваль прошел на высочайшем уровне, и уже сейчас можно говорить, что он составит конкуренцию ведущим фестивалям мира. «В будущие годы в Калининградскую область на «Кантату» будут специально приезжать меломаны не только из разных уголков России, но и из-за рубежа», – уверен Леонид Севастьянов.

«Этот прекрасный фестиваль может стать одним из лучших фестивалей в мире, мой опыт позволяет мне это утверждать», – поддерживает его оперная певица Светлана Касьян.

«Атмосфера, все способствует! Звезды сошлись! – поделился своими впечатлениями от «Кантаты» художественный руководитель проекта Филипп Чижевский. – Когда мы приехали в Калининград, увидели эти стены, сразу понимали, какая музыка должна там звучать. В итоге у нас получилась программа, охватывающая разные стили, разные составы – это и камерная музыка, и духовная хоровая, музыка эпохи барокко... Это счастье, что здесь это все произошло!»

Организаторы признаются, что хотели бы сделать оперное и исполнительское искусство доступным для как можно большей аудитории, но в этом году из-за пандемийных ограничений пришлось следовать требованиям Роспотребнадзора – непосредственно концерты смогло посетить лишь ограниченное число зрителей с сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами. Для всех остальных была доступна транляция концертов в интернете.

В этом году фестиваль был приурочен к 800-летию князя Александра Невского, и кантата «Александр Невский» С. С. Прокофьева прозвучала на первом концерте на территории тевтонского замка Бранденбург XIII века. На следующий день в стенах Кафедрального собора прозвучал хоровой цикл а капелла «Всенощное бдение» С. В. Рахманинова в исполнении Академического Большого хора «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича. В третий день на валу возле Музея янтаря в Калининграде выступил струнный секстет с «Воспоминанием о Флоренции» П. И. Чайковского.

Следующей концертной площадкой стал замок Гердауэн в поселке Железнодорожный у границы с Польшей. Зрители могли услышать ораторию «Мессия» Г. Ф. Генделя в исполнении хора и оркестра Questa Musica, солистки Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Лилии Гайсиной (сопрано), солистов Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Натальи Лясковой (меццо-сопрано) и Сергея Година (тенор), солиста Большого театра России Олега Цыбулько (бас). Дирижером выступил Филипп Чижевский.

«На протяжении всех пяти дней калининградская погода держала нас в напряжении – шли сильные дожди, – отметил Леонид Севастьянов. – Но так получалось, что именно во время наших выступлений погода становилась идеальной – ливни прекращались, начинало светить солнце. Небо было за нас!»

«Кантата» – это просветительский благотворительный проект, в задачах которого стоят популяризация музыкального искусства и привлечение внимания к историческому наследию Калининградской области. В этом году все средства от продажи билетов будут направлены в фонд «Благоустройство и взаимопомощь» на реализацию благотворительной программы «Восстановление объектов культурного наследия и исторического значения Калининграда и Калининградской области.

«Все средства, которые удалось собрать в этом году, мы направим на восстановление памятников культурного наследия» – отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.