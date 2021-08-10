Опера поможет культурному наследию Калининграда

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10 августа, вторник  |  Последнее обновление — 21:20  |  vz.ru
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Как России выйти в лидеры по производству нового вида топлива

Газовая зависимость Европы сменится водородной зависимостью от России Martin Schutt/Global Look Press
Вместо нефти и газа в ближайшие десятилетия Россия должна будет продавать за границу другой вид топлива – водород. И не просто продавать, а больше всех в мире. На чем основаны амбициозные планы российских производителей, какие конкурентные преимущества есть на этом рынке у нашей страны и какие сложности придется преодолеть? Подробности...
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Как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом

На Украине атаки на русский язык – не отдельный инцидент, а государственная политика SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
В Госдуме возникла идея ввести запрет на въезд в страну тем жителям зарубежья, которые проявили себя как активные русофобы, ненавистники русского языка. Поводом стало нападение на русскоязычную продавщицу в Киргизии. Однако в Совете Федерации инициативу не поддержали. Каковы плюсы и минусы данного предложения? Подробности...
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Вместо реванша Швеция подверглась еще большему унижению от России

Триста лет назад Швеция была опаснейшим геополитическим соперником России общественное достояние
Почти 300 лет назад, 8 августа 1741 года, Швеция объявила войну России – стремясь вернуть территории, отобранные у нее Петром I. Эта война сегодня почти полностью забыта – и совершенно напрасно. Ведь по итогам попытки реванша Швеция не только не достигла успеха, но потеряла даже то, что имела. Как же это произошло? Подробности...
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Борьба с гомосексуализмом оставит Польшу и Венгрию без денег

Отношение к правам сексуальных меньшинств все больше раскалывает Польшу и Венгрию с руководством Евросоюза Brian Arnaud/BePress/
ABACA/Reuters
Огромными финансовыми карами грозит Евросоюз двум своим странам-членам – Польше и Венгрии. А все из-за того, что они не слушаются Брюссель по принципиально важным вопросам, в частности, касательно отношения к секс-меньшинствам. Конфликт дошел до обсуждения планов выхода Польши из Евросоюза. Как же такое произошло? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Водное законодательство противоречит само себе

Юрий Коробов
Юрий Коробов, эксперт в области экологии развития прибрежных территорий Волги
Все ждут развития российского речного судоходства и внутреннего туризма, создания соответствующей инфраструктуры и рационального использования наших водных ресурсов. Но пока противоречия в законе не убраны, воплощение планов в жизнь будет тормозиться. Подробности...

Грузин уговаривают подарить душу дьяволу

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Подчеркнуто бредовый характер прогрессивной повестки затем и нужен, чтобы обеспечивать «прохождение под ярмом» людей, сообществ, стран и народов. Они должны отречься от своей культуры, национальности, религии и вообще любых форм идентичности – чтобы сделаться податливым материалом для строителей «дивного нового мира». Подробности...
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Возможно, это была последняя Олимпиада

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Будут и спортсмены-трансгендеры, и смешанные команды, сбалансированные по принципам гендерного разнообразия. Будут обязательно введены квоты для спортсменов-гомосексуалистов и представителей расовых меньшинств. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
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    Опера поможет культурному наследию Калининграда

    В Калининграде звучала оперная музыка мирового уровня    10 августа 2021, 17:45
    Фото: Александр Мелехов
    Текст: Оксана Майтакова, Калининград

    «Этот прекрасный фестиваль может стать одним из лучших фестивалей в мире». Такими словами участники и организаторы описывают прошедший в Калининградской области первый международный фестиваль «Кантата». Фестиваль имеет не только культурное, но и благотворительное измерение.

    Стены готического собора со стрельчатыми арками, разноцветные витражи, старинная брусчатка – таким стал антураж сценической площадки финального аккорда первого международного музыкального фестиваля «Кантата».

    Гала-концерт фестиваля с участием звезд оперы мирового уровня прошел 9 августа на острове Канта – в главном туристическом месте Калининградской области, где расположен Кафедральный собор XIV века. Над парком звучало многогранно переливающееся сопрано оперной дивы Светланы Касьян, которую называют «второй Марией Каллас». Сотни туристов и жителей города, гулявших тем вечером по берегам реки Преголи, останавливались, удивленно прислушиваясь – это была ария Тоски.

    Стены Кафедрального собора видели тевтонских рыцарей, средневековых горожан, философа Иммануила Канта, жителей советского, а потом российского Калининграда. Но такое событие прошло здесь впервые. Кстати, название «Кантата», как признал генеральный продюсер фестиваля Леонид Севастьянов, перекликается с именем знаменитого философа, в честь которого теперь назван музейный остров в центре Калининграда.

    На сцену в этот вечер выходили солист Большого театра Константин Шушаков (тенор) и солист Пермского театра оперы и балета Борис Рудак (баритон). В исполнении мастеров мирового уровня звучали шедевры оперного репертуара. В заключение блистательное трио в сопровождении оркестра Questa Musica под управлением «лучшего дирижера в опере» по версии премии «Золотая маска» Филиппа Чижевского исполнило застольную песню из «Травиаты».

    Первый международный музыкальный фестиваль «Кантата» продолжался в течение пяти дней: мировые звезды оперной, хоровой и симфонической сцен выступали на различных прлощадках возле средневековых кирх и замков Калининградской области.

    «Средневековые стены были не только частью антуража. Они оживали и становились частью наших концертов», – рассказал газете ВЗГЛЯД продюсер «Кантаты» Леонид Севастьянов. По его словам, первый фестиваль прошел на высочайшем уровне, и уже сейчас можно говорить, что он составит конкуренцию ведущим фестивалям мира. «В будущие годы в Калининградскую область на «Кантату» будут специально приезжать меломаны не только из разных уголков России, но и из-за рубежа», – уверен Леонид Севастьянов.

    «Этот прекрасный фестиваль может стать одним из лучших фестивалей в мире, мой опыт позволяет мне это утверждать», – поддерживает его оперная певица Светлана Касьян.

    «Атмосфера, все способствует! Звезды сошлись! – поделился своими впечатлениями от «Кантаты» художественный руководитель проекта Филипп Чижевский. – Когда мы приехали в Калининград, увидели эти стены, сразу понимали, какая музыка должна там звучать. В итоге у нас получилась программа, охватывающая разные стили, разные составы – это и камерная музыка, и духовная хоровая, музыка эпохи барокко... Это счастье, что здесь это все произошло!»

    Организаторы признаются, что хотели бы сделать оперное и исполнительское искусство доступным для как можно большей аудитории, но в этом году из-за пандемийных ограничений пришлось следовать требованиям Роспотребнадзора – непосредственно концерты смогло посетить лишь ограниченное число зрителей с сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами. Для всех остальных была доступна транляция концертов в интернете. 

    В этом году фестиваль был приурочен к 800-летию князя Александра Невского, и кантата «Александр Невский» С. С. Прокофьева прозвучала на первом концерте на территории тевтонского замка Бранденбург XIII века. На следующий день в стенах Кафедрального собора прозвучал хоровой цикл а капелла «Всенощное бдение» С. В. Рахманинова в исполнении Академического Большого хора «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича. В третий день на валу возле Музея янтаря в Калининграде выступил струнный секстет с «Воспоминанием о Флоренции» П. И. Чайковского.

    Следующей концертной площадкой стал замок Гердауэн в поселке Железнодорожный у границы с Польшей. Зрители могли услышать ораторию «Мессия» Г. Ф. Генделя в исполнении хора и оркестра Questa Musica, солистки Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Лилии Гайсиной (сопрано), солистов Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Натальи Лясковой (меццо-сопрано) и Сергея Година (тенор), солиста Большого театра России Олега Цыбулько (бас). Дирижером выступил Филипп Чижевский.

    «На протяжении всех пяти дней калининградская погода держала нас в напряжении – шли сильные дожди, – отметил Леонид Севастьянов. – Но так получалось, что именно во время наших выступлений погода становилась идеальной – ливни прекращались, начинало светить солнце. Небо было за нас!»

    «Кантата» – это просветительский благотворительный проект, в задачах которого стоят популяризация музыкального искусства и привлечение внимания к историческому наследию Калининградской области. В этом году все средства от продажи билетов будут направлены в фонд «Благоустройство и взаимопомощь» на реализацию благотворительной программы «Восстановление объектов культурного наследия и исторического значения Калининграда и Калининградской области.

    «Все средства, которые удалось собрать в этом году, мы направим на восстановление памятников культурного наследия» – отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.


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