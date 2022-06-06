ВЦИОМ: Россияне уверены в неэффективности санкций против российской культуры

Большинство российских граждан – 56% – уверены в способности российской культуры противостоять попыткам ее отмены, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Треть россиян полагают, что культурные санкции на российскую культуру не повлияют – «ничего не изменится» (33%), а 23% считают, что такая ситуация пойдет на пользу отечественной культуре», – сообщается на сайте ВЦИОМ.

Еще 25% считают, что вред будет незначительным, и лишь 12% уверены в существенном вреде попыток Запада «отменить» культуру России. Такое мнение чаще высказывает молодежь 18–24 лет (49%).

По данным ВЦИОМ, россияне чаще выражают позицию, что свои права в культурной сфере необходимо защищать: в первую очередь – привлекать внимание в СМИ (30%) и западных лидеров общественного мнения к защите российской культуры (20%), а также создавать объединения в защиту российской культуры (16%), проводить информационные кампании (14%). В меньшей степени эффективными россиянам видятся петиции (9%) и обращения с исками в суды (12%). То есть изменить политику «отмены» культуры, по мнению граждан, можно с помощью общественного резонанса и публичного обсуждения проблемы западным обществом, объясняют социологи.

Три четверти россиян считают, что вводить зеркальные меры в ответ и «отменять» западную культуру в нашей стране не нужно (73%). Это мнение в большей степени характерно для граждан с высшим образованием (80%) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга (80%). Считает, что нужно ввести санкции против западной культуры, каждый пятый (22%), заключили во ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 28 мая 2022 года с участием 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял ранее, что страны Запада объявили тотальную войну всему русскому миру. Министр подчеркивал, что под запретом оказались классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. По его словам, дошло до культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной.

Между тем посол США в Москве Джон Салливан признал, что стереть из памяти историю и перестать читать книги Льва Толстого или исполнять произведения Петра Чайковского невозможно.