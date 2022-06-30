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Тело казненного украинскими боевиками жителя нашли под Лисичанском
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Тело казненного украинскими боевиками мирного жителя найдено под Лисичанском в ЛНР, сообщили в комендатуре Северодонецка.
«При наступлении Народной милиции ЛНР на позициях украинских силовиков было обнаружено тело мирного жителя с признаками насильственной смерти. Мужчина был в гражданской одежде, на голове – целлофановый пакет, через который ему в голову произвели три выстрела», – передает РИА «Новости» сообщение комендатуры.
Тело обнаружено около бывших украинских позиций у моста, ведущего из села Сиротино в Лисичанск.
«Наши силы зашли туда буквально два дня назад, тогда как тело уже имеет признаки разложения. То есть он был казнен задолго до нашего прихода, когда эти позиции были подконтрольны украинцам», – добавили в комендатуре.
Идентифицировать личность убитого пока не удалось.
Утром в четверг посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что союзные войска России и ЛНР в Лисичанске берут объект за объектом, не давая врагу опомниться и организовать оборону.
Напомним, офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что подразделения украинских военных, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход.
Зеленский назвал условие участия в саммите G20
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его участие в саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии будет зависеть от состава участников встречи, а также от ситуации с безопасностью на Украине.
«Я благодарен вам, господин президент, за личное приглашение принять участие в саммите Группы двадцати. И, конечно, я принимаю это приглашение», – об этом он заявил после встречи в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо.
«Участие Украины будет зависеть от ситуации на Украине и от состава участников саммита», – отметил Зеленский, передает ТАСС.
Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября в очном формате.
Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.
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Пожар на оборонном НПП «Темп» в Москве произошел в результате поджога
Крупное возгорание на Каширском шоссе в столице произошло в результате поджога, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Предварительно, пожар возник из-за поджога», – сказал собеседник РИА «Новости».
Между тем в МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать.
«Благодаря слаженным профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений не допущено распространения огня на близлежащие строения. Пожар локализован», – цитирует сообщение МЧС России ТАСС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на площади 500 квадратных метров, наблюдалось горение мусора. Огонь перекинулся на соседние ангары. Горение наблюдается на Каширском шоссе: у дома № 17, корпус 5, строение 3. По этому адресу, согласно данным из открытых источников, располагается НПП «Темп», которое занимается в том числе разработкой двигателей для боевых самолетов.
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Посол ЛНР: Под Лисичанском было уничтожено сразу несколько колонн ВСУ
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«За последние сутки нам удалось уничтожить сразу несколько колонн ВСУ, которые пытались покинуть Лисичанск. Кроме того, немало боевиков было взято в плен. Среди них есть и иностранные наемники, которым теперь будет грозить пожизненное заключение», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обстановку в городе.
«В районе Привольнянского плацдарма в пригороде Лисичанска минувшим вечером и ночью были достаточно серьезные стычки. По итогам боев есть множество убитых и взятых в плен боевиков. При этом о цифрах пока говорить рано – наши военные на местах уточняют информацию», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, «было уничтожено сразу несколько колонн украинских боевиков, которые пытались организованно уйти из Лисичанска в сторону Северска». «Кроме того, местные жители сообщают, что наблюдаются попытки ВСУ, что называется, «собирать чемоданы». Также известно, что в составе сдавшихся в плен есть иностранные наемники. И несмотря на то, что в ЛНР нет смертной казни, никто их «гладить по головке» не собирается. По уголовному кодексу республики им грозит пожизненное заключение или лишение свободы сроком на 25 лет. На мой взгляд, это не сильно отличается от смертной казни», – подчеркнул собеседник.
Он также заметил, что в республике очень жестко относятся к иностранным наемникам, которые «без приглашения пришли убивать местных людей, преследуя чужие интересы в попытках заработать на этом деньги». «По координатам внутри города мы точно знаем, что серьезные столкновения были в районе стадиона «Шахтер». Это уже ближе к центру Лисичанска. Активные действия ведутся и на территории Лисичанского НПЗ», – отметил Мирошник.
При этом дипломат предостерег от попыток установить некую потенциальную дату окончания штурма Лисичанска. «Главная задача – максимально сохранить живыми и здоровыми наших бойцов. Мы намерены и дальше использовать тактику, которая уже доказала свою эффективность – сначала территория тщательно зачищается при помощи артиллерии и тяжелой техники, и только потом на объект заходит штурмовая группа. Я не исключаю возможность котлов – есть участки, где в ближайшее время могут быть сосредоточены боевики. А опыт котлов у нас уже очень большой, так что мы сможем взять их измором, если потребуется», – настаивает посол.
«Насколько мы видим, Украина уже понимает, что город для них окончательно потерян. С моей точки зрения, Лисичанск – стратегический центр. И его утрата для Киева будет серьезным как военным, так и политическим ударом. Это, вероятно, можно будет сравнить с Мариуполем. Именно поэтому есть попытки отводить вооруженные формирования в сторону Северска. И, как нам кажется, они попробуют там организовать какую-то линию обороны», – заключил Мирошник.
Ранее выступая в эфире канала «Соловьев. Live», Мирошник сообщил о большом количестве сдавшихся в плен украинских боевиков. «Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле», – передает ТАСС слова посла ЛНР в России. В МВД Луганской народной республики сообщили о значительном числе уничтоженных украинских военнослужащих. «Сейчас в районе Лисичанска погибших военнослужащих ВСУ насчитывается уже больше тысячи. Это говорит о том, что их просто бросили. Многие офицеры сбежали, но некоторые сдались», – приводит ТАСС сообщение помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева.
Ранее бойцы Народной милиции ЛНР задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города. Идет работа по установлению их национальностей и стран, из которых они прибыли в Донбасс. Задержанные наемники лишены статуса военнопленных, указал помощник главы МВД ЛНР.
Во вторник подразделения ВСУ начали покидать Лисичанск, пытаясь пробиться в Северск, расположенный примерно в 30 километрах к западу, на территории ДНР, которую удерживают украинские силы. В Донецке оценили шансы ВСУ зацепиться за Северск.
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Военкор Сладков объяснил, почему ВСУ бросают западные «Джавелины»
Чаще всего боевики отказываются от «навороченных» западных «Джавелинов»: они заметно уступают по маневренности и эффективности российским «Корнетам», сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
«Спросите любого репортера, кочующего по передовой, сколько целехоньких «Джавелинов» они видели? Вам ответят: сотни! Украинцы их бросают целыми при всех вариантах. Были бы они так же хороши, как наш «Корнет», их бы использовали. Был бы так же легок, как наш РПГ-7 – унесли бы с собой. А так, «Джавелины» бросают, чего с ними возиться?» – приводит ФАН слова Сладкова.
Ранее перешедший на сторону России украинский военный передал росгвардейцам схрон оружия ВСУ.
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Ударом российской артиллерии под Харьковом уничтожено до ста боевиков «Кракена»
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В районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования «Кракен» и около десяти единиц боевой техники, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В ходе наступательных действий в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода большие потери нанесены 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. По словам пленных военнослужащих данной бригады, 108-й батальон разгромлен полностью. Из 350 человек этого подразделения осталось только 30 военнослужащих.
В действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«В районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10 единиц боевой техники. Командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в город Харьков», – сообщил Конашенков.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.
Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова и база подготовки иностранных наемников в районе города Николаева.Также поражены: живая сила и военная техника ВСУ в 32 районах, база ремонта техники ВСУ в районе Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения в районах Шевченково Херсонской области, Спорное ДНР, Николаев и Очаково Николаевской области, а также база горючего в районе Кульбакино Николаевской области.
В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Калинов, Александрово-Калиновск, а также два артиллерийских взвода в районе Авдеевки, обстреливавших населенные пункты ДНР», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, артиллерийские и минометные подразделения в 68 районах, в том числе подразделение самоходных артиллерийских установок «Цезарь» французского производства на острове Кубанский, а также живая сила и военная техника в 216 районах.
Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе Баштанки Николаевской области сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Троицкое Одесской области на огневой позиции уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», – отметил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета Су-25 в районе населенных пунктов Курулька Харьковской области, Квитневое Херсонской области и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Архангельского Николаевской области. Также сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Веселое, Ильичевка, Шестаково, Питомник, Липцы, Терновая, Сулиновка Харьковской области, Томина Балка Херсонской области, Стаханов и Кантемировка ДНР. Кроме того, перехвачено семь украинских баллистических ракет «Точка-У» в районах Пески-Радьковские, Капитоловка, Червоный Оскол Харьковской области, Тягинка, Новокондаково Херсонской области и восемь реактивных снарядов системы залпового огня в районах Каменка, Бражковка Харьковской области, Крымки, Новоселовка, Яровая ДНР и над островом Змеиный.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотный летательный аппарат, 351 зенитный ракетный комплекс, 3853 танка и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3907 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны заявило о поражении иностранных вооружений и боеприпасов ВСУ в Кременчуге.
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Джонсон усмотрел связь между спецоперацией на Украине и полом Путина
Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы российский лидер Владимир Путин был женщиной, выразил мнение премьер-министр Британии Борис Джонсон немецкому телеканалу ZDF.
«Если бы Путин был женщиной, – кем он, очевидно, не является, – но, если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну со вторжением и насилием, как он это сделал», – передает РИА «Новости» его слова.
Джонсон добавил, что действия Путина в отношении Украины стали «идеальным примером токсичной маскулинности».
Несмотря на выпады Джонсона в сторону России, профессор Сколтеха, член Европейской академии Артем Оганов пригласил британского премьера «младшим научным сотрудником в лабораторию с гарантией конкурентоспособной зарплаты и хороших условий труда». Так он ответил на прозвучавшее накануне предложение Джонсона российским ученым переехать в Британию.
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Бельгия призвала Зеленского «выиграть войну на поле боя»
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Бельгия продолжит оказывать военную поддержку Украине, поскольку считает, что конфликт можно решить «только на поле боя», заявил перед началом саммита альянса в Мадриде премьер-министр королевства Александер де Кроо.
«Я общался с президентом Зеленским, важно продолжать общение с ним. Мы подчеркнули, что эта война может быть выиграна только на поле боя, и нам нужно продолжать поддерживать Зеленского и население Украины», – передает РИА «Новости» слова Кроо.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В Лисичанске заметили группу из 20 американских наемников
Группа из 20 наемников из США действует в южной части Лисичанска, об их передвижении стало известно из радиоперехвата разведки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
«Из сводки, которую мы получили по радиоперехвату, следует, что в южной части Лисичанска действует группа наемников из США – около 20 человек, которые передвигаются на пикапах. На одном из пикапов минометы стоят, на втором находятся ПТУРы (противотанковая управляемая ракета), и третий пикап обслуживает полностью системы БПЛА (беспилотный летательный аппарат). Наши разведчики выслеживают их», – передает ТАСС слова Киселева.
По словам помощника главы МВД ЛНР, силы республики и России активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска. «Наши войска все ближе и ближе, сжимают кольцо», – сказал он.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя боевые действия в пригороде Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР), заявил, что достаточно много украинских боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле.
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ДНР и Украина обменялись военнопленными
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Киев и Донецк провели обмен военнопленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сегодня 144 бойца Донецкой народной республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены», – цитирует Пушилина ТАСС.
Несколько из них – это рядовые нацбатальонов, их состояние плачевное, у них тяжелые ранения, также есть ампутации. Доказано, что освобожденные "азовцы" не совершали военных преступлений.
Пушилин подчеркнул, что основной задачей является спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. «У врага оказались очень ценные военнослужащие», – добавил глава ДНР. Среди них — два русских летчика, взятых в плен еще в марте.
Как сообщил глава республики, среди освобожденных бойцов республики «есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен». По его словам, «большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь».
В среду главное управление украинского минобороны заявляло, что из 144 вернувшихся военнослужащих 95 были взяты в плен в мариупольском комбинате «Азовсталь». Из них 43 – из националистического батальона «Азов».
Замкомандира «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар (Калина) и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), сдавшиеся в плен, этапированы для проведения следственных действий на территорию России. Несколько сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о скором трибунале над главарями нацбатальона.
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На Украине объяснили большое число потерь ВСУ
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Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело к катастрофическим потерям у ВСУ, заявил эксперт Александр Кочетков.
Он отметил, что действия украинского командования вызывают тревогу в Киеве.
«ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной нам. <...> Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперед», – передает РИА «Новости» слова Кочеткова.
Он подчеркнул, что в боях на ближней дистанции победу неизбежно одерживает та сторона, которая обладает большей боевой мощью. При этом ВС России превосходят ВСУ, в частности, по военной технике, указал специалист.
«Общающиеся со мной друзья и коллеги сетуют на то, что наш Генштаб не слишком креативен. Он фактически решает лобовую задачу «ни шагу назад», – отметил Кочетков.
По его мнению, положение Киева могли бы улучшить высокоманевренные операции, однако у Украины нет ни вооружения, ни управленческих кадров, способных организовать такие действия.
«У нас же сегодня нет практически ничего, чтобы позволило бы выстроить маневр: ни бронетранспорта для быстрой переброски сил, ни авиации и дальнобойной артиллерии в том количестве, чтобы полностью подавить противника, ни танков, чтобы обеспечить прорыв вражеских позиций. То есть оно как бы и есть, но не столько, сколько хотелось бы. И креативные контрнаступательные действия, какие-нибудь разгромные рейды по тылам русских строить тривиально не на чем. Вот и приходится вести позиционные бои с неизбежно большими потерями», – заявил Кочетков.
При этом он добавил, что поставки Западом Киеву военной техники сами по себе не могут изменить ситуации. Гипотетически они «расширяют оперативные возможности ВСУ», но реализация этого потенциала «все равно зависит только от действий украинского Генштаба», объяснил Кочетков.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя боевые действия в пригороде Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) заявил, что достаточно много украинских боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле.
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Путин подтвердил конечные цели спецоперации на Украине
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Цели специальной военной операции на Украине не изменились. Это защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин сказал, что «работа идет спокойно, ритмично, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы». «Все идет по плану», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин отметил, что «по срокам не надо говорить». Он пояснил, что «это жизнь, это реальные вещи», а «подгонять под какие-то сроки – это неправильно». Ситуация «связана с интенсивностью боевых действий, а она напрямую завязана с возможными потерями», следует «прежде всего думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят», сказал президент.
По его словам, целью СВО является освобождение Донбасса, защита живущих там людей, «создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России». Относительно целей «ничего не поменялось». «Я же сказал об этом ранним утром 24 февраля прямо, публично на всю страну, на весь мир. Добавить к этому нечего. Ничего не изменилось», – заявил он.
Путин отметил при этом, что «тактика, предложенная Минобороны и Генштабом, может быть разная – куда войска двигать, какие объекты поражать, что за это время сделать». «Киевский режим готовился к этому давно, с 2014 года, поэтому какие-то отвлекающие действия там производились», – сказал он.
Президент заявил: «Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал Академию Генштаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели».
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Он поддержал идею закреплять в искусстве образ бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Как считает глава государства, таким людям нужно ставить памятники и писать о них песни. Путин подчеркнул, что «российские ребята выполняют боевые задачи, воюют, подвергают свою жизнь опасности, некоторые – уходят из жизни», и они делают это ради достижения целей спецоперации, то есть защиты жителей Донбасса и охраны интересов России.
Он добавил, что российские военнослужащие таким образом обеспечивают безопасность своей страны: «Чего, мы не понимаем что ли? Я уже много раз об этом говорил: создадут такой антироссийский плацдарм вблизи наших границ, и мы постоянно будем жить под этой угрозой, под этим дамокловым мечом».
Как заявил президент, «из Украины начали делать «анти-Россию», плацдарм для того, чтобы попытаться как-то раскачивать саму Россию, начали бороться с русской культурой, с русским языком, начали преследовать людей, которые чувствовали себя частью русского мира».
Путин уверен, что Украина для Запада является лишь средством достижения целей НАТО и подтверждения имперских амбиций, о чем свидетельствует призыв к Киеву «продолжать боевые действия». По его словам, НАТО «руками украинцев, руками украинского народа» хочет «утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В МИД объяснили смысл предоставления Украине статуса кандидата в ЕС
Предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Запад продолжает нагнетать обстановку, искусственно затягивает специальную военную операцию посредством оказания Киеву не только военной помощи, но и, конечно, политической поддержки. Именно в этом контексте мы рассматриваем решение саммита Евросоюза, который прошел с 23 по 24 июня, о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Это, по сути, является еще одним примером действий западных режимов по освоению территории Украины и использованию ее как инструмента в целях сдерживания России», – передает ТАСС слова дипломата.
«Никакого отношения к развитию экономики Украины или в целом региона, развитию финансовых, демократических институтов это не имеет», –добавила Захарова.
В прошлый четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. Владимир Зеленский назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС «помолвкой», которая якобы повлечет за собой членство в Евросоюзе, и призвал не обесценивать статус кандидата. В свою очередь журналист немецкого издания Die Welt Кристоф Шильтц назвал статус кандидата в члены ЕС для Украины и Молдавии пустышкой.
В Мариуполе 160 украинских полицейских перешли на сторону ДНР
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Почти все желающие вернуться на службу украинские полицейские в Мариуполе пополнили ряды милиции ДНР. Всего принято в ведомство 160 человек, рассказал начальник милиции города Михаил Москвин.
«Почти все желающие сотрудники устроились, это 160 человек. Они прошли проверки по безопасности, но дополнительно еще будут проверки», – передает ТАСС слова Москвин.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В Минобороны узнали о планах националистов уничтожить Авдеевку в ДНР
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Националисты и иностранные наемники намерены стереть город Авдеевку в ДНР с лица земли, сжечь его вместе с мирными жителями, чтобы обвинить в этом российскую армию, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооруженных сил России и формирований Донецкой народной республики к Авдеевке, копируя тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица земли», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале Минобороны.
В сообщении приводится диалог националистов, из которого следует, что они намерены сжечь населенный пункт вместе с мирным населением, которое приказано не отпускать по домам.
Мизинцев подчеркнул, что «цель подобных действий украинских националистов состоит в том, чтобы по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ».
Ранее в Минобороны России заявили о подготовке ВСУ ракетных ударов из жилых кварталов Кривого Рога по больнице в Высокополье, находящемся под контролем российских войск, чтобы спровоцировать ответный огонь.
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Кадыров сообщил о вошедших в Лисичанск российских военных
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В Лисичанск вошли передовые группы российских военных, скоро город освободят от украинских оккупантов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил в соцсети «ВКонтакте», что освобождение города «не займет особого времени». При этом, по его мнению, «украинские нацики снова расскажут сказки об окопавшихся бандеровцах, которые лопатами будут отбивать атаки союзных войск». Он опубликовал видео, на котором командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев «осматривает издалека Лисичанск».
Тем временем офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко прокомментировал сообщения о том, что Лисичанский НПЗ перешел под контроль союзных сил: «Я не могу сейчас подтвердить эту информацию, поскольку официальных сообщений о взятии НПЗ нет. Хотя на самом деле мероприятия там проводились довольно интенсивные. Я абсолютно не исключаю, что эта информация соответствует действительности», – передает ТАСС.
Напомним, посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщал, что в последние сутки было уничтожено несколько колонн ВСУ, пытавшихся покинуть Лисичанск, некоторые боевики попали в плен.
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