Олимпиаду «Я – профессионал» дополнят дисциплинами по импортозамещению и квантовой теории

«Востоковедение впервые вошло в первую десятку направлений нашего проекта – так российские студенты реагируют на общегосударственный поворот на Восток», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара, комментируя итоги пятого сезона олимпиады.

«Сейчас для нашего государства одним из главных векторов становится импортозамещение, поэтому в следующих сезонах мы будем и в нашей олимпиаде вводить те дисциплины, которые связаны с этим направлением», – рассказала руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара. По словам руководителя проекта, в своей работе организаторы олимпиады опираются на два принципа, первый из которых – отражать наиболее массовые направления, по которым в России учится много студентов, например – право, экономика, медицина и педагогика.

«Второй тезис, который мы держим в уме: необходимость представлять на олимпиаде прорывные направления, которые будут определять науку «завтрашнего дня», среди них – квантовая технология. Но при этом мы стали «прирастать» целыми традиционными отраслями, например, ввели «сельское хозяйство». В следующем сезоне у нас обязательно появятся новые направления и отрасли», – пообещала собеседница.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Москве состоялось подведение итогов пятого, юбилейного сезона студенческой олимпиады «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Дипломы олимпиады получили 4082 тыс. человек.

Дипломанты пятого сезона олимпиады получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Сильнейшие участники олимпиады – бронзовые, серебряные и золотые медалисты – также получат денежные премии от 100 до 300 тыс. рублей.

Олимпиада прошла по 72 направлениям – от журналистики до робототехники. Состязания традиционно включают в себя два этапа: отборочный и заключительный. Организаторы отмечают, что количество участников заключительного этапа выросло по сравнению с прошлым сезоном с 15 170 до 16 917. Выросло и количество дипломантов. Если в четвертом сезоне их было 3881, то в пятом дипломантами стали 4082 участника из 380 вузов. Из них 140 - золотые медалисты, 187 - серебряные, 231 - бронзовые, а также 1282 победителя и 2242 призера.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что конкурс повышает престиж региональных университетов. С этого года одним из критериев попадания вуза в известный в профессиональном сообществе рейтинг RAEX стало участие студентов в этой олимпиаде. В него вошли 136 университетов, 29 из которых являются организаторами олимпиады. «Победители олимпиады с удовольствием включаются во внутрироссийскую мобильность и поступают в другие вузы. Это создает хорошее взаимодействие между разными университетами. И чем больше вузов будут включаться в эту работу, тем больше появится возможностей для студентов», – отметил он.

«Многие победители «Я – профи» и других проектов платформы «Россия – страна возможностей» имеют возможность отправиться в бесплатные путешествия по России. Им доступно участие в программе развития туризма «Больше, чем путешествие». И таких путешественников уже 19180 человек, в том числе 591 представитель «Я – профи». Совсем скоро дипломанты пятого сезона олимпиады тоже смогут бесплатно побывать в разных уголках нашей большой страны», – сообщил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.